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Все про:исчезновение (232) Нацполиция (8810) Горбенко_Владимир (21)

 Нацполиция открыла уголовное производство по факту исчезновения капитана арестованного керченского судна "Норд" Горбенко

Полиция Мелитополя Запорожской области открыла по факту исчезновения капитана судна "Норд" Владимира Горбенко уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с дополнительной квалификацией "без вести пропавший".

Об этом корреспондентам "Крым.Реалии" рассказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик, сообщает Цензор.НЕТ. Она уточнила, что уголовное производство было открыто по заявлению брата Владимира Горбенко.

При этом адвокат Горбенко Александр Руденко рассказал российским СМИ, что открытие производства является процедурным моментом, так как в связи с пропажей человека "регистрируется уголовное производство по особо тяжкому преступлению, чтобы можно было осуществлять соответствующие оперативно-розыскные мероприятия".

Читайте на Цензор.НЕТ: Если капитан "Норда" Горбенко не явится в суд, его объявят в розыск или вызовут повторно, - зампрокурора АРК Поночевный

Адвокат утверждает, что местоположение Горбенко ни адвокатам, ни полиции не известно.

Ранее еще один адвокат Горбенко Максим Могильницкий обратился с заявлением об исчезновении своего подзащитного. Могильницкий заявил, что связь с его подзащитным пропала. По словам адвоката, исчезновение Горбенко может быть связано с украинскими спецслужбами. В Службе безопасности Украины опровергают причастность к исчезновению капитана керченского судна "Норд".

Напомним, погранслужба Украины 25 марта 2018 года задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. В ходе проверки выяснилось, что судно посещало Крым в нарушение украинского законодательства.

4 апреля капитана арестованного судна Владимира Горбенко, который является гражданином Украины, доставили в Херсон для избрания ему меры пресечения. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее"). 6 апреля Херсонский городской суд взял под стражу Владимира Горбенко. Позже за него внесли залог – 35 тыс. 240 грн. 10 апреля его освободили из-под ареста. Ему запрещали посещать Крым.

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30 октября российские СМИ сообщили об обмене моряками между Украиной и Россией.Немного позже украинский омбудсмен Людмила Денисова официально подтвердила возвращение на материковую Украину семи членов экипажа двух судов - "ЯМК-0041" и "ЯОД 21-05", которых удерживали российские силовики в Крыму.

Сообщалось, что капитан "Норда" в Крым не возвращался из-за открытого украинскими правоохранителями уголовного дела против него.

Прокуратура Автономной Республики Крым передала арестованное крымское судно "Норд" Национальному агентству по возврату активов, полученных от коррупционных и других преступлений.

Источник: https://censor.net.ua/n3109018
 
 
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Вот мне просто интересно. Почему эту новость кацапня на маилСру опубликовала еще утром, а у нас только после обеда? Наталкивает на мЫсль... Нацполиция открыла уголовное производство по факту исчезновению капитана арестованного керченского судна "Норд" - Цензор.НЕТ 8627
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А мене цікавить чому ви так уважно читаєте "маилСру"?
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кто просветит? как может пропасть арестованный чел
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А как покойный Мельник ,одетый в электронный браслет,аж в США оказался?
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при таких керівниках ГПУ, СБУ, МВС -- все може бути.
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выкрасть и убить а потом свалить вину на порошенко и "украинских нацистов".

на 60 минутах вчера уже было включение с его матерью - плакала. а пропагандоны радостные такие ей - ну вы держитесь, типа, вы ж понимаете в какую страну он попал.

отакое от...
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У Петра і його команди - все ІМІТАЦІЯ! Імітація влади, судочинства, реформ, бойових дій, демократії, відстоювання інтересів Держави та ін. Справжні для Петра ТІЛЬКИ його особисті статки, бізнес-інтереси і ГРОШІ!!! Нацполиция открыла уголовное производство по факту исчезновения капитана арестованного керченского судна "Норд" - Цензор.НЕТ 6476
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Горбенко мабуть у Криму п'є горілку та сміється над українцями.
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Полиция дала ему уйти - это ж ясно как Божий день.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНацполиция открыла уголовное производство по факту исчезновения капитана арестованного керченского судна "Норд" Горбенко
 
 
 
 
 
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