 Нацполиция открыла уголовное производство по факту исчезновения капитана арестованного керченского судна "Норд" Горбенко

Об этом корреспондентам "Крым.Реалии" рассказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик, сообщает Цензор.НЕТ. Она уточнила, что уголовное производство было открыто по заявлению брата Владимира Горбенко.

При этом адвокат Горбенко Александр Руденко рассказал российским СМИ, что открытие производства является процедурным моментом, так как в связи с пропажей человека "регистрируется уголовное производство по особо тяжкому преступлению, чтобы можно было осуществлять соответствующие оперативно-розыскные мероприятия".

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Адвокат утверждает, что местоположение Горбенко ни адвокатам, ни полиции не известно.

Ранее еще один адвокат Горбенко Максим Могильницкий обратился с заявлением об исчезновении своего подзащитного. Могильницкий заявил, что связь с его подзащитным пропала. По словам адвоката, исчезновение Горбенко может быть связано с украинскими спецслужбами. В Службе безопасности Украины опровергают причастность к исчезновению капитана керченского судна "Норд".

Напомним, погранслужба Украины 25 марта 2018 года задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. В ходе проверки выяснилось, что судно посещало Крым в нарушение украинского законодательства.

4 апреля капитана арестованного судна Владимира Горбенко, который является гражданином Украины, доставили в Херсон для избрания ему меры пресечения. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее"). 6 апреля Херсонский городской суд взял под стражу Владимира Горбенко. Позже за него внесли залог – 35 тыс. 240 грн. 10 апреля его освободили из-под ареста. Ему запрещали посещать Крым.

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30 октября российские СМИ сообщили об обмене моряками между Украиной и Россией.Немного позже украинский омбудсмен Людмила Денисова официально подтвердила возвращение на материковую Украину семи членов экипажа двух судов - "ЯМК-0041" и "ЯОД 21-05", которых удерживали российские силовики в Крыму.

Сообщалось, что капитан "Норда" в Крым не возвращался из-за открытого украинскими правоохранителями уголовного дела против него.

Прокуратура Автономной Республики Крым передала арестованное крымское судно "Норд" Национальному агентству по возврату активов, полученных от коррупционных и других преступлений.