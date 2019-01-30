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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:Газ (9009) Нафтогаз (2619) Минэнергоугля (522) Насалик (169) Тарифы на газ (112)

 Обновленная норма потребления газа для домохозяйств без счетчиков начнет действовать с 9 августа 2018 года, - Насалик

Установленная правительством обновленная норма потребления газа для домохозяйств без счетчиков начнет действовать с 9 августа 2018 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии журналистам после заседания Кабинета министров 30 января заявил министр энергетики Игорь Насалик.

На сегодняшний день счетчиков на газ не имеют в среднем 3,3 млн потребителей. На установление им счетчиков понадобится порядка 2,5 млрд гривен. Эти средства будут обеспечены компанией "Нафтогаз Украины".

"Люди сейчас могут устанавливать счетчики по заявлению, которое они подают в газоснабжающую организацию. Также подают документы: договор на поставку, идентификационный код и юридический адрес", - сказал он.

Также Насалик уверил, что правительство имеет право регулировать норму потребления газа.

Министр также отметил, что обновленная норма начинает действовать с 9 августа 2018 года.

Отметим, что в настоящее время неизвестно, когда "Нафтогаз" начнет выплачивать лицензированным компаниям за установку счетчиков населению.

Напомним, ранее Кабмин принял решение об установлении нормы в 3,29 кубометра газа на одного человека в месяц для домохозяйств, не имеющих счетчиков. В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что обеспечить население бесплатными газовыми счетчиками должен "Нафтогаз".

Источник: https://censor.net.ua/n3109016
 
 
 Топ комментарии
 
Не зрозуміла? Тобто заднім числом? Ми ж уже в 2019 році чи я "спешу жить"?
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зато у нас есть евроценности !лгбт,упразднили инцест и педофилию ,то ли еще будет
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Начнёт действовать вчера
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Юлька эти картавые нормы упразднит и тарифы существенно снизит.
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а Каплин упразднит Юлькины тарифы и ещё больше снизит.
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Кто такой Каплин? Юля всю жизнь в политике.Она была премьером,когда Каплин под стол пешком ходил.
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Вот именно.
Хватит уже бабушек, которые 20 лет управляют.

Каплин - новое лицо.

А ещё лучше Кива.
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Юля была премьером 2 года, тролль. И что тебе надо, мне пох. Я говорю то, что мне надо, а ты пиши отдельно что тебе надо - Порошенка, Фирташ или может Кернес. Свое учись писать,а не по чужим комментариям бегаешь.
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И это правильно.вам оставить порошенковские тарифы
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ну-ну..жуй-жуй... эту поппулистскую жвачку...еше НИКОГДА, после любых революций не откатывали тарифов взад....но тебе лично откатят!!!))))
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Яценюк тоже говорил, что газ должен быть в два раза дешевле для населения. Причем, в те времена, когда куб был 80 копеек.
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Поцелуй яценюка в его пейсатую задницу и успокой-са.
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Очень хорошо .Честно за газ платит только частный сектор . Его легче всего отключить от газа . .
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Я только не поняла, почему эти нормы вводят задним числом и почему только сейчас решили устанавливать счетчики и что будет со счетчиками на весь многоэтажный дом, как сейчас эти делки с газовой службы наустанавливали без согласия людей.
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Потому то сейчас Фирташ опять всё отсудит, т.к. Постановление Кабмина не Закон...
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патамушта-выборы)... общедомовые-так и будут, будут раскидывать на тех у кого нет счетчиков...., когда в доме будет 100% с счетчиками - уберут....
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Да потому что выборы! Зашевелилось болото.
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Да точно так же в суд, как и на предыдущую норму, пока счетчик не установят.
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"Начнет действовать с 9 августа прошлого года"
Такого еще не было....
Поражаюсь уму наших рукамиводителей.
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Ошибся "Цензор" . Платить будешь в 2019-м.... 2030-м , пока ума не добавится или шерсть не отрастёт .
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Ошибся ты. У меня счетчик уже давно.
Так, что "пока ума не добавится или шерсть не отрастёт" оставь для себя.
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Меня не устраивает, когда мои комменты комментируют ....
Не хочу сквернословить.
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Сквернословь , только не надо всякую хuйню писать .
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Не зрозуміла? Тобто заднім числом? Ми ж уже в 2019 році чи я "спешу жить"?
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Нет. У Вас все в порядке.
Это у них тормоз в сознании. Обновленная норма потребления газа для домохозяйств без счетчиков начнет действовать с 9 августа 2018 года, - Насалик - Цензор.НЕТ 8136
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это для того, чтобы нахтойгаз снова отменил его в суде, как не имеющее право работать задним числом?...
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зато у нас есть евроценности !лгбт,упразднили инцест и педофилию ,то ли еще будет
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Летом куплю / напилю 80 м .куб. м . дров . Четыре куба в год . 20 лет . На большее не рассчитываю .
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с перепугу подхватили инициативу)), а чего не с 2015-го???)))))
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Плита газовая при наличии централизованного горячего водоснабжения 9,8 м3 на 1 чел.
Плита газовая при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя 18,3 м3 на 1 чел.
Плита газовая и водонагреватель 23,6 м3 на 1 чел.
Отопление 11,0 м3 на 1 м2 отапл. пл.
Нормы потребления газа, которые действовали в период 2014-2018 отменены
Постановлением КМУ от 28.03.2016 г. № 204 и решением Верховного суда от 27.11.2018 г. а постанова уряду буде діяти с 9 августа 2018 года, - Насалик, то хто ж тоді кому рабінович? Як ви живете у правовій країні і не виконуєте рішення Верховногго суду.
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Что значит начнет действовать с августа 2018, это ошибка что-ли.
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с 1918?... ну наконец то горгазы людям должны будут...нада скорее выбирать коллекторную компанию по возврату долгов...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбновленная норма потребления газа для домохозяйств без счетчиков начнет действовать с 9 августа 2018 года, - Насалик
 
 
 
 
 
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