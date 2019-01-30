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 Экономика
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 Повышение тарифов на грузовые перевозки - злоупотребление монополией, - экономический эксперт Кушнирук

Очередной рост тарифов на грузовые перевозки негативно повлияет на украинскую экономику. В течение года "Укрзализныця" планирует их повысить почти на четверть.

Больше всего пострадают отрасли, ориентированные на экспорт – металлургическая и аграрная, утверждают эксперты. Перевозчикам придется повышать себестоимость производства, что приведет к сокращению объемов поставок. Экономика из-за этого может недополучить три процента ВВП, передает 24 канал.

Это злоупотребление монопольным положением. Фактически, на сегодняшний момент, они монопольно могут повышать цены: по согласованию Кабмина или нет, но по сути они повышают тарифы, тем самым нанося ущерб всем перевозчикам,
– сказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

По словам экспертов, рост тарифов несет угрозу для отечественных грузоотправителей.

"Рост тарифов не должен быть очень болезненным для грузоотправителей. Он не должен превышать определенные предельные показатели", – пояснил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

Повышение тарифов происходит не впервые. "Укрзализныця" поднимала их и в 2016, и в 2017 годах. Только в прошлом году из-за удорожания грузовых перевозок затраты основных украинских грузоотправителей выросли почти на 20 млрд гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3109015
 
 
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А я вважаю навпаки.
Збереження тарифів на попередньому рівні це приватизація приватним бізнесом прибутків та націоналізеція збитків! Прибутки приватним компаніям, а збитки - державі.
Ганьба! Друкують ЗАКАЗУХУ!!!
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Курс долара піднявся з 8 грн до 28 грн, от і ціна на перевезення має бути приведена до доларової ціни 2013-2014 року, тобто в гривнях ціна має піднятись в 3,5 рази! Це абсолютно ринковий процес - корегування ціни у відповідності з курсом долара!
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підвищення тарифів на газ - зловживання монополією!!!
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А, шо никто ещё не понял, что потрошиная свора всеми силами сдерживает экономическое развитие Украины? Трамп пришёл к власти в США и взял курс на снижение тарифов, чтоб бизнесу трудилось легче. Эти ублюдки делают всё с точность до наоборот.
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животные хотят добить горнометаллургический комплекс украины,повышая тарифы на перевозки уз,а ведь мы одни из главных источников наполнеия бюджета и стабильности гривны
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Такє враження, що в нашій державі ці проблеми коллекціонують.
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А на газ и тепло? )))) клоуны, как у ахметова из кармана - так злоупотребление, а как в карман ахметову - так экономически обоснованно и это требование мвф)))
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПовышение тарифов на грузовые перевозки - злоупотребление монополией, - экономический эксперт Кушнирук
 
 
 
 
 
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