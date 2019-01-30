 Жители оккупированных территорий и переселенцы никак не ограничены в возможности проголосовать на выборах президента, - Тука

"Что касается избирательного процесса... Те изменения, которые сейчас внесены Центральной избирательной комиссией относительно предоставленной возможности участия в общенациональных избирательных процессах жителям, в том числе, оккупированных территорий, свидетельствуют о том, что тезисы, которые сейчас звучат от кумовьев Путина...о том, что власть не хочет слышать жителей Донбасса и Крыма... что власть не даёт им возможности голосовать, - все это откровенная ложь", - сказал Г.Тука на пресс-конференции в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, конечно же, у украинской власти нет возможности открывать избирательные участки на временно оккупированных территориях. "Но наши сограждане, которые проживают на оккупированных территориях, имеют возможность и обязанность принимать участие и в выборах президента, и в выборах в парламент", - сказал замминистра.

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Журналистам Г.Тука пояснил процедуру возможности голосования для внутренне перемещённых лиц: "Во-первых, не надо никакой справки о том, что ты являешься временно перемещенные лицом, то есть, сейчас любой житель Донецкой или Луганской области, не смотря на то, является ли он зарегистрированным как переселенец, или нет, может прийти и проголосовать. Ему для этого надо не позже чем за пять дней до даты выборов прийти на избирательный участок и сообщить, мол, я, Иван Иванович Иванов, житель Донецка, буду 31 марта голосовать на избирательном участке таком-то г.Волноваха, к примеру. И в день выборов он должен прийти в эту условную школу в Волновахе и проголосовать".

То есть, добавил г.Тука, в данном вопросе "никаких ограничений ни для кого не существует".