 Жители оккупированных территорий и переселенцы никак не ограничены в возможности проголосовать на выборах президента, - Тука

"Что касается избирательного процесса... Те изменения, которые сейчас внесены Центральной избирательной комиссией относительно предоставленной возможности участия в общенациональных избирательных процессах жителям, в том числе, оккупированных территорий, свидетельствуют о том, что тезисы, которые сейчас звучат от кумовьев Путина...о том, что власть не хочет слышать жителей Донбасса и Крыма... что власть не даёт им возможности голосовать, - все это откровенная ложь", - сказал Г.Тука на пресс-конференции в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, конечно же, у украинской власти нет возможности открывать избирательные участки на временно оккупированных территориях. "Но наши сограждане, которые проживают на оккупированных территориях, имеют возможность и обязанность принимать участие и в выборах президента, и в выборах в парламент", - сказал замминистра.
Журналистам Г.Тука пояснил процедуру возможности голосования для внутренне перемещённых лиц: "Во-первых, не надо никакой справки о том, что ты являешься временно перемещенные лицом, то есть, сейчас любой житель Донецкой или Луганской области, не смотря на то, является ли он зарегистрированным как переселенец, или нет, может прийти и проголосовать. Ему для этого надо не позже чем за пять дней до даты выборов прийти на избирательный участок и сообщить, мол, я, Иван Иванович Иванов, житель Донецка, буду 31 марта голосовать на избирательном участке таком-то г.Волноваха, к примеру. И в день выборов он должен прийти в эту условную школу в Волновахе и проголосовать".
То есть, добавил г.Тука, в данном вопросе "никаких ограничений ни для кого не существует".
Пропускні пункти не можуть пропустити за день навіть тисячу.
Что то мне подсказывает что жители лугандонии (сами того не зная), массово проголосуют за пецю.
Потому как именно домассята и должны были быть поражены в правах, права "на выборы Президента Украины" у коллаборантов быть не должно.
Напоминаю, что Додона Молдове вот точно по такой же схеме выбрало "Приднестровье".
Детальніше читайте на УНІАН:
https://www.unian.ua/elections/10427232-na-donbasi-vchiteliv-z-pogrozami-agituyut-golosuvati-za-poroshenka-video.html