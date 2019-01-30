EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  545  18
Материалы по теме:
Все про:выборы (20935) голосование (1154) Тука (551) переселенцы (300)

 Жители оккупированных территорий и переселенцы никак не ограничены в возможности проголосовать на выборах президента, - Тука

Жители временно оккупированных территорий Украины и вынужденные переселенцы могут без каких-либо ограничений проголосовать на выборах президента страны, подчеркивает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Что касается избирательного процесса... Те изменения, которые сейчас внесены Центральной избирательной комиссией относительно предоставленной возможности участия в общенациональных избирательных процессах жителям, в том числе, оккупированных территорий, свидетельствуют о том, что тезисы, которые сейчас звучат от кумовьев Путина...о том, что власть не хочет слышать жителей Донбасса и Крыма... что власть не даёт им возможности голосовать, - все это откровенная ложь", - сказал Г.Тука на пресс-конференции в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, конечно же, у украинской власти нет возможности открывать избирательные участки на временно оккупированных территориях. "Но наши сограждане, которые проживают на оккупированных территориях, имеют возможность и обязанность принимать участие и в выборах президента, и в выборах в парламент", - сказал замминистра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переселенцы смогут проголосовать на выборах президента Украины по особой процедуре, - глава ЦИК Слипачук

Журналистам Г.Тука пояснил процедуру возможности голосования для внутренне перемещённых лиц: "Во-первых, не надо никакой справки о том, что ты являешься временно перемещенные лицом, то есть, сейчас любой житель Донецкой или Луганской области, не смотря на то, является ли он зарегистрированным как переселенец, или нет, может прийти и проголосовать. Ему для этого надо не позже чем за пять дней до даты выборов прийти на избирательный участок и сообщить, мол, я, Иван Иванович Иванов, житель Донецка, буду 31 марта голосовать на избирательном участке таком-то г.Волноваха, к примеру. И в день выборов он должен прийти в эту условную школу в Волновахе и проголосовать".

То есть, добавил г.Тука, в данном вопросе "никаких ограничений ни для кого не существует".

Источник: https://censor.net.ua/n3109014
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это зря конечно, ну разве что нам нужен новый домбасский лидер типа Вити Овоща
 показать весь комментарий
 
 
Мало хто схоче пертися заради голосування.
Пропускні пункти не можуть пропустити за день навіть тисячу.
 показать весь комментарий
 
 
Жаль . Фильтровать надо этот народ .
 показать весь комментарий
 
 
этот што ле? или шизоидные бабки с иконами, которые БТРы наши останавливали?
 показать весь комментарий
 
Ну с военным положением не проканало, а в тюрьму не охота, надо что то было придумывать.

Что то мне подсказывает что жители лугандонии (сами того не зная), массово проголосуют за пецю. Жителі окупованих територій і переселенці ніяк не обмежені в можливості проголосувати на виборах президента, - Тука - Цензор.НЕТ 1387
 показать весь комментарий
 
...и это - плохо.
Потому как именно домассята и должны были быть поражены в правах, права "на выборы Президента Украины" у коллаборантов быть не должно.
Напоминаю, что Додона Молдове вот точно по такой же схеме выбрало "Приднестровье".
 показать весь комментарий
 
 
Задля об'єктивності, то "додона" обрало не лише "придністров'я". Там з самими молдаванами не все гаразд. Утім, як і з українцями також.
 показать весь комментарий
 
На Донбасі вчителів з погрозами агітують голосувати за Порошенка (відео)

Детальніше читайте на УНІАН:

https://www.unian.ua/elections/10427232-na-donbasi-vchiteliv-z-pogrozami-agituyut-golosuvati-za-poroshenka-video.html
 показать весь комментарий
 
 
Мдя... ничего не меняется. Но то, что люди злые это уже хорошо....
 показать весь комментарий
 
А сколько "запасных" бюллетеней привозят на каждый участок?
 показать весь комментарий
 
На выход в финал хватит. В этом деле состав комиссий играет ключевую роль.
 показать весь комментарий
 
Вважайте міфічні голоси "жителів окупованих територій" вже вкинутими за Педру, агента хуйла Лоліту.
 показать весь комментарий
 
Видете куда клонит рошено-банда ....этих придурков с Лугандона нужно лешать в правах минимум до освобождения Донбасса - а они хотят чтобы они нам выбирали преза сейчас !!! абалдеть !!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖители оккупированных территорий и переселенцы никак не ограничены в возможности проголосовать на выборах президента, - Тука
 
 
 
 
 
 вверх