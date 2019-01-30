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 Штаб ООС: Командиров воинских частей за контрабанду не задерживали

Пресс-служба штаба операции Объединенных сил опровергает задержание на взятке командира воинской части, о котором ранее сообщило Государственного бюро расследований.

Об этом говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня ни один из командиров воинских частей из состава Объединенных сил не задержан и под стражей не находится", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе также отметили, что в декабре 2018 года оперативным подразделением ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях из состава Объединенных сил был выявлен механизм перемещения сигарет через линию соприкосновения в районе населенного пункта Трехизбенка Луганской области.

"В течение декабря-января правоохранительными органами Объединенных сил были проведены мероприятия по документированию и сбору доказательств указанных преступных действий. 17 января под процессуальным руководством прокуратуры совместно со специализированным подразделением СБУ из состава Объединенных сил и при участии следователя Территориального управления Государственного бюро расследований в г. Краматорске (который был привлечен в самом конце указанной правоохранительной операции) было осуществлено задержание лиц, обоснованно подозреваемых в совершении указанного преступления. В дальнейшем все материалы дела, собранные правоохранителями из состава Объединенных сил, были переданы следователю ГБР", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Северодонецке Луганской области следователи Государственного бюро расследований задержали оперативного работника Главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины и командира одной из воинских частей, расположенной в зоне проведения операции Объединенных сил, при получении $2,5 тыс. за непрепятствование контрабанде российских сигарет.

Штаб ООС: Командиров воинских частей за контрабанду не задерживали 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109012
 
 
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Голосуйте правильно или с вами что-то случится». Учителей принуждают голосовать за Порошенко. Видео
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От дебіли - люди тепер навпаки проголосують проти. Гарант ніби новий, а методи Овоча використовує...
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Дивно...
Хто би подавав неперевірену інформацію ще і стосовно командирів ВЧ.
Справу зам'яли.
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За контрабанду не, боже избавь, а вот за взятку...
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