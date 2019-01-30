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 Экономика
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Все про:Газ (9009) Кабмин (10817) Гройсман (4557) счетчик (14)

 "Нафтогаз" должен установить всем бесплатные газовые счетчики, - Кабмин

Правительство приняло решение рекомендовать "Нафтогазу" обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками.

Об этом в среду, 30 января заявил на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Все должны быть заинтересованы в том, чтобы считать, кто и сколько потребляет реально, а не списывать друг на друга. Нужны счетчики. У нас есть домохозяйства, в которых счетчиков нет. Чья это задача? Поставщика газа! Именно поэтому мы будем рекомендовать НАК "Нафтогаз України" обеспечить граждан счетчиками. Тогда мы будем точно знать, кто сколько потребляет", – заявил премьер.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин установил новую норму потребления газа для домохозяйств без счетчиков - 3,29 куб. м, - Гройсман

Контроль за выполнением этой рекомендации возложен на Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.

"В максимально сжатые сроки в каждом домохозяйстве должен стоять счетчик. Тогда все увидят, что учет есть", – добавил Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3109010
 
   
 Топ комментарии
 
И перед самыми выборами они решили.
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Созрели, бляха муха, поставили бы 5 лет назад за счет кредита счетчики газа и тепла то то газ бы шел на экспорт.
Главное что за тепло молчек, это ж сиротке ахметову придется самому за потери в сетях платить.
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Круто,если учесть что все уже установили за свой счет..
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Вот,вот! Сейчас польются обещания шоколадные, как из рога изобилия.
А потом оправдания - почему не смогли. Прошли уже вашу школу.
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Мне в многоэтажке давно установили бесплатно.
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а я уже было хотел написать - Повезло !
мы-то за свой счёт устанавливали
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Ты за всех не расписывайся. В 90% процентов квартир счетчик не установлен. Кроме того, если счетчик в 2018 г. установлен за свой счет, предусмотрена компенсация в виде перерасчета платежей за газ.
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Правильно. А чтобы рекомендация обрела силу требования, Рада должна внести изменения в соответствующий Закон. Проект изменений с осени болтается на рассмотрении комитета, который с ноября на заседания не собирался.
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если нафтогаз установит БЕСПЛАТНЫЕ газовые счетчики , то цена газа для всего населения вырастет в разы, знаем мы их бесплатное
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Цена счётчиков уже оплачена и "освоена". Вопрос стоит в повторной "дойке" потребителя.
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- Обидно было и то, что правительство не обращает никакого внимания на бедственное положение миллионеров и распределяет жизненные блага в плановом порядке. (с)
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може краще всім користувачам газу премію, як у коболя) випишуть?!
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сразу после того, как каждый корыстувач отсудит у газпрома столько же миллиардов, сколько отсудил коболь
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конечно легче.

вон в солнечной Венесуэле избранный президентом водитель автобуса сразу уволил всех начальников нефтяных компаний и назначил на их места полковников.

дёшево и сердито.

инфляция 1 700 000 % за год.

Сказка.
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андрійко коболєв знову на премі. (мамі) напрацює.....
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Коболєв заявив, що свій доход за 2019-й віддасть на благодійність.(Щоб не ****іли).
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так у нього, перед виборами, в березні), контракт закінчується - потім він кому треба?! "Нафтогаз" має встановити всім безплатні газові лічильники, - Кабмін - Цензор.НЕТ 325
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Созрели, бляха муха, поставили бы 5 лет назад за счет кредита счетчики газа и тепла то то газ бы шел на экспорт.
Главное что за тепло молчек, это ж сиротке ахметову придется самому за потери в сетях платить.
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Да не обеспечить бесплатными счетчиками, а обеспечить счетчиками безвозмездно.
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А коэффициент приведения к стандартным условиям собираются отменять? Мне каждый месяц присылают платежку где указан долг за прошлых 3 года по этому коэффициенту 5500 грн и текущий платеж по 8.55 + коэффициент. Плачу по 8.55 , остальное махинации как сказал Гройсман, но задолженность то растет!
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главное слово ,,Рекомендовать,, Теперь время Коболева написать, как с удешевлением в 2 раза стоимости газа. Что бесплатные счетчики приведут к курсу доллара по 40 гривен за доллар
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"Нафтогаз" должен установить всем бесплатные газовые счетчики, а тем кто установил за свой счет, вернуть по 3000 грн!!! - Кабмин
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за установленные счетчики пользователями за свой счет, вернуть средства по квитанциям
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Вони вигадали геніальне пояснення, щоб цього не робити: ви встановили лічильник своїм коштом? То це ваша власність. Ми ще братимемо гроші за циклічні перевірки вашого лічильника.
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и как же потом воровать?
сразу же выскочат правильные цифры потребления (не мифические нормы)
более того... уезжая на пол года на дачу.. потребление - 0... а сейчас же списываются двойные нормы (типа греют помыться).... т.е. и газ целый...и дважды оплаченный, а если пихнуть заводу...так то ваще бонус....так и жиреют облгазы с нафтогазом
конечно...что-то придумается еще - типа абонплаты (уже на подходе), платы за доставку (уже), платы за трубу (скоро) платы за проверку счетчика (уже) платы за разрешение на подключение-отключение (уже)...и...чуточку что-то еще...чтобы не прогореть (скоро)
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Есть ещё вариант: мне несмотря на счётчик тупо дописали "кубы". Может пойти в полицию, как советует Рева?
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ой.. нам тоже прилепляют какой-то коэффициент... и вроде и не много - 1,5 -2 грн больше...
но мы стоически платим пока только за кубы по 8,55... а там посмотрим...
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Не надо верить в чудо . Вас обманули . Хотите платить честно , платите за установку .
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Іноды євреї мены подобаються!
Класно Грося потролив Фірташа та Ахметова!
Ті рік сідилися, щоб відмінити нормі споживання 3,3м3 на особу. пройшли всі інстанції, отримвли вердикт: "Встановити обгрунтовані норми"
І Грося встановив.
3,29! "Нафтогаз" має встановити всім безплатні газові лічильники, - Кабмін - Цензор.НЕТ 693 "Нафтогаз" має встановити всім безплатні газові лічильники, - Кабмін - Цензор.НЕТ 7010
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Очередная порция популизма перед выборами.
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За років 50-100 нафтогаз встановить усім
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БЕСПЛАТНО ТОЛЬКО СЫР В МЫШЕЛОВКЕ!
Отрыгнётся вам это "бесплатно" (в три дорого в тарифах)!
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с момента проведения газа и вротердама особенно!!! "Нафтогаз" має встановити всім безплатні газові лічильники, - Кабмін - Цензор.НЕТ 9516
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А ще должны,тем кому Ахметов отключил стационарный телефон,выдать бабушкофон "Нафтогаз" має встановити всім безплатні газові лічильники, - Кабмін - Цензор.НЕТ 454
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не платил и не намерен платить ни за газовый счетчик ни за какой другой "Нафтогаз" має встановити всім безплатні газові лічильники, - Кабмін - Цензор.НЕТ 8057
кто хочет от меня оплаты - установит сам - а пока у меня импортный на электрику - сделано в вильнюсе 1957 года!!!мне хватит
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А я перемычки везде поставил и ни за что не плачу😀
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Если Нафтогаз наша государственная компания, то почему мы не можем дать пинок под зад Коболеву и выгнать его с работы, назначив на его место кого- то более честного, менее наглого и не такого дорогого?
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Гройсман понимает разницу между "рекомендовать" и "обязать"...))
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Нафтогаз" должен установить всем бесплатные газовые счетчики, - Кабмин
 
 
 
 
 
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