 "Нафтогаз" должен установить всем бесплатные газовые счетчики, - Кабмин

Об этом в среду, 30 января заявил на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Все должны быть заинтересованы в том, чтобы считать, кто и сколько потребляет реально, а не списывать друг на друга. Нужны счетчики. У нас есть домохозяйства, в которых счетчиков нет. Чья это задача? Поставщика газа! Именно поэтому мы будем рекомендовать НАК "Нафтогаз України" обеспечить граждан счетчиками. Тогда мы будем точно знать, кто сколько потребляет", – заявил премьер.
Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин установил новую норму потребления газа для домохозяйств без счетчиков - 3,29 куб. м, - Гройсман
Контроль за выполнением этой рекомендации возложен на Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.
"В максимально сжатые сроки в каждом домохозяйстве должен стоять счетчик. Тогда все увидят, что учет есть", – добавил Гройсман.
А потом оправдания - почему не смогли. Прошли уже вашу школу.
мы-то за свой счёт устанавливали
вон в солнечной Венесуэле избранный президентом водитель автобуса сразу уволил всех начальников нефтяных компаний и назначил на их места полковников.
дёшево и сердито.
инфляция 1 700 000 % за год.
Сказка.
Главное что за тепло молчек, это ж сиротке ахметову придется самому за потери в сетях платить.
сразу же выскочат правильные цифры потребления (не мифические нормы)
более того... уезжая на пол года на дачу.. потребление - 0... а сейчас же списываются двойные нормы (типа греют помыться).... т.е. и газ целый...и дважды оплаченный, а если пихнуть заводу...так то ваще бонус....так и жиреют облгазы с нафтогазом
конечно...что-то придумается еще - типа абонплаты (уже на подходе), платы за доставку (уже), платы за трубу (скоро) платы за проверку счетчика (уже) платы за разрешение на подключение-отключение (уже)...и...чуточку что-то еще...чтобы не прогореть (скоро)
но мы стоически платим пока только за кубы по 8,55... а там посмотрим...
Класно Грося потролив Фірташа та Ахметова!
Ті рік сідилися, щоб відмінити нормі споживання 3,3м3 на особу. пройшли всі інстанції, отримвли вердикт: "Встановити обгрунтовані норми"
І Грося встановив.
3,29!
Отрыгнётся вам это "бесплатно" (в три дорого в тарифах)!
кто хочет от меня оплаты - установит сам - а пока у меня импортный на электрику - сделано в вильнюсе 1957 года!!!мне хватит