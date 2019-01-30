 "Нафтогаз" должен установить всем бесплатные газовые счетчики, - Кабмин

Об этом в среду, 30 января заявил на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Все должны быть заинтересованы в том, чтобы считать, кто и сколько потребляет реально, а не списывать друг на друга. Нужны счетчики. У нас есть домохозяйства, в которых счетчиков нет. Чья это задача? Поставщика газа! Именно поэтому мы будем рекомендовать НАК "Нафтогаз України" обеспечить граждан счетчиками. Тогда мы будем точно знать, кто сколько потребляет", – заявил премьер.

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Контроль за выполнением этой рекомендации возложен на Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.

"В максимально сжатые сроки в каждом домохозяйстве должен стоять счетчик. Тогда все увидят, что учет есть", – добавил Гройсман.