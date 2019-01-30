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 Политика Украины, Общество, Здоровье
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Все про:Минздрав (1828) Супрун Ульяна (381) корь (166)

 Минздрав не будет объявлять эпидемию кори в Украине, - Супрун

Министерство здравоохранения Украины не будет объявлять эпидемию кори и в который раз призывала всех вакцинироваться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии журналистам после заседания Кабинета министров 30 января сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По словам Супрун, все регионы в достаточном количестве обеспечены детскими вакцинами от кори. Дополнительно на складах есть практически 400 тысяч доз. Вместе с тем она отметила, что с начала года корью заболели 12 тысяч человек.

Среди главных причин Супрун назвала высокий уровень отказа от вакцинации, неправильное хранение вакцин, плохое качество прошлых вакцин и, как следствие, изготовление ненастоящих справок о вакцинации.

"В одном селе в Одесской области уже 90 детей заболели корью, потому что их по неизвестным нам причинам не вакцинировали. Это выбор их родителей", - сказала она.

И. о. главы Минздрава сообщила, что детальные исследования показывают серьезность ситуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшую неделю корью заболели 3,2 тыс. человек, один - умер, - Минздрав

Так, во Львовской области по предварительным данным в ревакцинации нуждаются 29 тысяч детей, тогда как по уточненным данным – 40 тысяч.

"В феврале во Львовской области пройдет, как мы назвали, спецоперация, по ревакцинации детей… Почти 40 тысяч детей требуют вакцинации. К школам будут приезжать мобильные бригады и вакцинировать детей, которые не были вакцинированы", - сказала она, утонив, что по плану операция стартует 20 февраля.

Супрун отметила, что уже сейчас на Львовщине уровень вакцинации вырос. Она сообщила, что эпидемия не объявляется.

"Нет разницы, как это называется, важны действия. У нас болеют люди, так как они не вакцинированы. Другой причины нет. Сейчас мы ищем способы, чтобы закупить больше вакцин. Как вы знаете, другие страны также начали вакцинировать большее количество своих граждан, потому что, как и Украина, они покупали вакцины у России последние 5-6 лет, и у них также низкий уровень вакцинации", - сказала и. о. министра.

По ее словам, новые вакцины безопасны: "Они произведены в США и Бельгии, используются годами. В прошлом году мы вакцинировали почти миллион людей, не было побочных эффектов".

Она призвала тем, кто не вакцинировался сам и не вакцинировал детей, но имеет липовые справки о вакцинации, признаться в этом врачу.

"Если вы контактировали с больным, то вы должны быть довакцинированы. Если у вас или ваших детей липовые справки, идите к врачу и расскажите, сто справки не действительны, и пусть врачи дают вакцину", - дала совет министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3109008
 
 
 Топ комментарии
 
В.о. министра здравоохранения Супрун пришла на форум поддержать Порошенко.
Мэр Киева Кличко не пришел на форум Порошенко, потому что лечился в Австрии.
Вся суть медреформы.
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Меня не покидает мысль что территория Украины кому-то очень понадобилась - но без людей.. Минздрав не будет объявлять эпидемию кори в Украине, - Супрун - Цензор.НЕТ 1475
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Эта Супрунша за много лет так и не удосужилась ввести страховую доступную медицину.Медицина в стране крайне дорога и недоступна для большинства людей.Это позор.Кроме этого не разработана ответственность медиков за некачественную работу,за халатность и вредительство, нет медицинских юристов, нет независимой патологоанатомической службы, нет соответствующей законодательной базы.Это просто геноцид.
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Зачем объяснять рабам,почему они умирают..
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Эта Супрунша за много лет так и не удосужилась ввести страховую доступную медицину.Медицина в стране крайне дорога и недоступна для большинства людей.Это позор.Кроме этого не разработана ответственность медиков за некачественную работу,за халатность и вредительство, нет медицинских юристов, нет независимой патологоанатомической службы, нет соответствующей законодательной базы.Это просто геноцид.
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Страховая медицина это не панацея, а только небольшая часть реформы.
Простого решения не существует.
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Весь мир, все цивилизованные страны имеют доступную страховую медицину,лучшего не придумали, и не нужно тут разглагольствовать и придумывать колесо, когда тысячи людей до сих пор умирают из-за того что нет денег на лечение.Это геноцид.
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Вы представляете сколько в мед.фонды собирают в развитых странах при их зарплатах и какие это крохи при мизерных зарплатах в Украине.
Но, конечно, должны быть страховая медицина.
Посильные взносы для всех работающих и дополнительная качественная страховка для желающих.
А что из этого в Украине до сих пор не работает? Просто не в курсе. Спасибо.
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Звичайно, що не буде, це ж потрібно визнати власну вину в тому.
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Вина тупых родителей, которые справки покупали.
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Так, так. І вакцину з-за кордону собі не діставали, бо в країні вона впродовж двох років була практично відсутня, і протиепідеміологічні заходи в країні протягом вже стількох років не запроваджували, і повторну вакцинацію груп ризику не запроваджували... Це все тупі батьки винні. А влада в нас, як завжди, нікому нічого не винна?
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Корь - далеко не на первом месте в списке заболеваний против которого необходимо объявлять крестовый поход, это давно всем очевидно. Хватит пугать и стращать людей. Займитесь действительно важным и необходимым делом: сделайте так, чтобы была правдивая статистика по заболеваемости привитых/непривитых, поствакцинальных осложнениях, чтобы можно было получить своевременную квалифицированную медицинскую помощь (хотя бы так как это было до 2014г.), ну и много чего другого.... Есть чем заняться.
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Как сделать правдивую статистику если огромное неизвестное количество покупало справки о вакцинации. Это сплошь и рядом.
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В.о. министра здравоохранения Супрун пришла на форум поддержать Порошенко.
Мэр Киева Кличко не пришел на форум Порошенко, потому что лечился в Австрии.
Вся суть медреформы.
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Будьте реалистами, невозможно за пару лет украинскую медицину поднять до уровня Австрии.
Супрун первая по настоящему взялась за реформирование украинской медицины. И ее реформы поддерживают на Западе.
Лучше с горем пополам двигаться вперед, чем дальше сидеть на месте и ждать чуда.
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Підняти дійсно не можна, а от знищити зовсім їм вдалось.
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- Стопроцентная американка из старинной пионерской семьи с голландской фамилией.
Ах, если бы гири были золотые! Честное, благородное слово, я бы на ней женился! ©
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Меня не покидает мысль что территория Украины кому-то очень понадобилась - но без людей.. Минздрав не будет объявлять эпидемию кори в Украине, - Супрун - Цензор.НЕТ 1475
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В 90-х годах,была статья о мировом правительстве, в ней об Украине, нужно оставить 25 млн. населения,но кажись Пеця план решил перевыполнить..
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Как оказалось, что при реформе медицины люди едут за лекарствами в Польшу? Вот объясните как у нас цена в трое на одни и те же лекарства?
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Что бы ещё не опустить и так ничтожный рейтинг панамского гетьмана...и так велика вероятность проникновения после выборов, гетьманской булавы в гетьманский...ну вы поняли
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СОКРАЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В УКРАИНЕ В СИЛЕ !!!
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kurwa, в цій темі позбігалися самі кацапські тролі МОЗ не оголошуватиме епідемію кору в Україні, - Супрун - Цензор.НЕТ 9855
От би їх зараз тут усіх пришпилити МОЗ не оголошуватиме епідемію кору в Україні, - Супрун - Цензор.НЕТ 9855
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Какая эпидемия? Выбры на носу, всё будет , но в апреле.
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Минздрав не будет объявлять эпидемию кори в Украине, - Супрун
Значит будет еще хуже.
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Все верно!
Если больных не лечить, очень скоро останутся одни здоровые.
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а туберкулез... не забывайте про это.!. фтизиатры бьют тревогу!
(жаль что флюорографию заменяют... тестом-разговором...ибо дорого...)
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Вже було обговорення на сторінках цензора. виявилося, що флюорографія показує хворобу вже в повному розвитку. Рання діагностика по харкотинню ще настільки успішна (вже не памятаю чому). Лікування хвороби ускладнене поганої якості препаратами, що погано переносяться пацієнтами. І все ж летальність (відсотки вмерлих до загальної кількості захворівших) лише 8-9%. Багато? - так. Але летальність від серцевих хвороб набагато вища.
А кір супроти туберкульозу - як дитяча забавка.
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Какая-то странная ситуация.
Один ВП вводит неизвестно для чего, а другая эпидемию не объявляет неизвестно почему.
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✡️☠️сдохни гой,геноцид украинцев сионистами-ротшильдами
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Давно уже пора объявить эпидемию дури.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинздрав не будет объявлять эпидемию кори в Украине, - Супрун
 
 
 
 
 
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