 Минздрав не будет объявлять эпидемию кори в Украине, - Супрун

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии журналистам после заседания Кабинета министров 30 января сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По словам Супрун, все регионы в достаточном количестве обеспечены детскими вакцинами от кори. Дополнительно на складах есть практически 400 тысяч доз. Вместе с тем она отметила, что с начала года корью заболели 12 тысяч человек.

Среди главных причин Супрун назвала высокий уровень отказа от вакцинации, неправильное хранение вакцин, плохое качество прошлых вакцин и, как следствие, изготовление ненастоящих справок о вакцинации.

"В одном селе в Одесской области уже 90 детей заболели корью, потому что их по неизвестным нам причинам не вакцинировали. Это выбор их родителей", - сказала она.

И. о. главы Минздрава сообщила, что детальные исследования показывают серьезность ситуации.

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Так, во Львовской области по предварительным данным в ревакцинации нуждаются 29 тысяч детей, тогда как по уточненным данным – 40 тысяч.

"В феврале во Львовской области пройдет, как мы назвали, спецоперация, по ревакцинации детей… Почти 40 тысяч детей требуют вакцинации. К школам будут приезжать мобильные бригады и вакцинировать детей, которые не были вакцинированы", - сказала она, утонив, что по плану операция стартует 20 февраля.

Супрун отметила, что уже сейчас на Львовщине уровень вакцинации вырос. Она сообщила, что эпидемия не объявляется.

"Нет разницы, как это называется, важны действия. У нас болеют люди, так как они не вакцинированы. Другой причины нет. Сейчас мы ищем способы, чтобы закупить больше вакцин. Как вы знаете, другие страны также начали вакцинировать большее количество своих граждан, потому что, как и Украина, они покупали вакцины у России последние 5-6 лет, и у них также низкий уровень вакцинации", - сказала и. о. министра.

По ее словам, новые вакцины безопасны: "Они произведены в США и Бельгии, используются годами. В прошлом году мы вакцинировали почти миллион людей, не было побочных эффектов".

Она призвала тем, кто не вакцинировался сам и не вакцинировал детей, но имеет липовые справки о вакцинации, признаться в этом врачу.

"Если вы контактировали с больным, то вы должны быть довакцинированы. Если у вас или ваших детей липовые справки, идите к врачу и расскажите, сто справки не действительны, и пусть врачи дают вакцину", - дала совет министр.