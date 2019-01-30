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 Политика Украины, Общество
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Все про:Министерство социальной политики (615) новорожденные (31) Рева Андрей (441)

 С февраля содержимое бэби-боксов будет расширено, - Рева

С февраля содержимое бэби-боксов будет расширено ассортиментом, который бесплатно предоставят спонсоры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на заседании Кабинета министров 30 января сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Каждая женщина, у которой появился малыш, получает пакет малыша с необходимыми для первого периода жизни ребенка вещами. Пакет ребенка формировался на основании опроса молодых мам, а перечень вещей будет расширен с февраля 2019 года. Хочу доложить правительству, что сейчас с ЮНОПСом, который обеспечивают бэби-боксы, ведут переговоры ряд компаний, которые предлагают бесплатно добавить определенные вещи", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году украинским роженицам выдали 113 тысяч "пакетов малыша", - Рева

Напомним, "пакет малыша" - это детский набор из 25 необходимых товаров, в том числе подгузники, средства ухода, детская косметика и одежда. Получение "пакета" не влияет на получение денежной выплаты. Инициатива является пилотным проектом, поэтому набор товаров будет пересматриваться с учетом пожелания родителей. В Кабмине ранее планировали вручить до конца года 100 тысяч таких наборов.

Источник: https://censor.net.ua/n3109001
 
 
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Ну все, жена Омеляна точно теперь в США рожать не будет.
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И тут Остапа (реву) понесло. Сча перед выборами столько понарасказывают , охренеем всем колхозом
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До 31.03 Петя гоп команда еще не то пообещают. Пенсии пенсионерам, зарплату рабочим, взятки чиновникам, рыбу рыбакам С февраля содержимое бэби-боксов будет расширено, - Рева - Цензор.НЕТ 7109. Тот же популизм, что и у Юльки только с использование бюджета. Старая песня "Выбери меня"

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Легко сплутати з грипом: Україна на порозі небезпечної епідемії
Нинішній спалах кору триватиме довше, а постраждає від нього набагато більше українців. Водночас цей вірус відрізняється від того, який гуляв Україною в 2006 і 2012 роках.

Фахівці кажуть, що вірус завезли до нас із Європи. Натомість у Польщі стверджують, що це ми заражаємо їх кором. Детальніше - у матеріалі OBOZREVATEL. https://www.obozrevatel.com/ukr/health/medical/legko-splutati-z-gripom-ukraina-na-porozi-nebezpechnoi-epidemii-bagato-smertej.htm
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- Простите, мадам, это не вы потеряли на углу талон на повидло? Скорей бегите, он еще там лежит ©
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през туда положите!, а то некоторые могут и не знать)))
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И постоянно снижена норма на газ, монетизация субсидий будет выплачена вместе с пенсией, увеличено содержимое бебибоксов и постоянно растёт процент жиров в масле! С февраля содержимое бэби-боксов будет расширено, - Рева - Цензор.НЕТ 7420
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положат фото ревы, кобелева, гроси, роженко и... през (тут два значения...каждый додумает сам... то ли фото...то ли резинка)))))
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З лютого вміст бебі-боксів буде розширено,будуть класти шоколадку Рошен і ремінь від Реви,щоб затягувати пояси,а як немає куди затягувати пояс,то пригодится на шию.Все задля того щоб тільки за Пєтю проголосувати!!!
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З лютого вміст бебі-боксів буде розширено,будуть класти шоколадку Рошен і ремінь від Реви,щоб затягувати пояси,а як немає куди затягувати пояс,то пригодится на шию.Все задля того щоб тільки за Пєтю проголосувати!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС февраля содержимое бэби-боксов будет расширено, - Рева
 
 
 
 
 
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