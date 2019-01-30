 С февраля содержимое бэби-боксов будет расширено, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на заседании Кабинета министров 30 января сообщил министр социальной политики Андрей Рева.
"Каждая женщина, у которой появился малыш, получает пакет малыша с необходимыми для первого периода жизни ребенка вещами. Пакет ребенка формировался на основании опроса молодых мам, а перечень вещей будет расширен с февраля 2019 года. Хочу доложить правительству, что сейчас с ЮНОПСом, который обеспечивают бэби-боксы, ведут переговоры ряд компаний, которые предлагают бесплатно добавить определенные вещи", - сказал он.
Напомним, "пакет малыша" - это детский набор из 25 необходимых товаров, в том числе подгузники, средства ухода, детская косметика и одежда. Получение "пакета" не влияет на получение денежной выплаты. Инициатива является пилотным проектом, поэтому набор товаров будет пересматриваться с учетом пожелания родителей. В Кабмине ранее планировали вручить до конца года 100 тысяч таких наборов.
Нинішній спалах кору триватиме довше, а постраждає від нього набагато більше українців. Водночас цей вірус відрізняється від того, який гуляв Україною в 2006 і 2012 роках.
Фахівці кажуть, що вірус завезли до нас із Європи. Натомість у Польщі стверджують, що це ми заражаємо їх кором. Детальніше - у матеріалі OBOZREVATEL. https://www.obozrevatel.com/ukr/health/medical/legko-splutati-z-gripom-ukraina-na-porozi-nebezpechnoi-epidemii-bagato-smertej.htm