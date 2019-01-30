 "Холодный мир" не нужен, потому что войны между Украиной и РФ нет, - Песков о словах Порошенко

Об этом заявил журналистам пресс–секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Украине нужен "холодный мир" с Россией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Между Украиной и Россией нет никакой войны. Есть гражданская война в Украине и есть события в Украине, которые спровоцированы властями в Киеве и которые привели к образованию вот этих двух республик на юго-востоке страны", – заявил Песков.
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По его словам, провокации ведут к нагнетанию напряженности на линии соприкосновения и есть последствия для социально-экономического положения в этих двух "республиках", связанные с "политикой Киева на отторжение от Украины этих двух республик".
"Вот что есть де-факто и много других событий, которые стали последствием силового переворота, который имел место в Киеве. Никакой войны между Украиной и Россией нет, это две соседние страны, это два братских народа, но в то же время мы не можем дать позитивную оценку тому, о чем я только что говорил", – сказал Песков.
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Как подчеркнул Песков, есть события, которые вообще не подлежат оценке. "Это дискриминационные меры в отношении наших компаний, это посягательство на собственность наших компаний, что есть ни что иное как посягательство на собственность зарубежных инвесторов, есть посягательства на наши СМИ, посягательства на свободу СМИ, посягательства на жизнь и безопасность наших журналистов... Мы, конечно больше всего хотели, чтобы всех этих негативных проявлений не было, чтобы наши двусторонние отношения были свободны от таких уродливых проявлений", – сказал Песков.
Напомним, 29 января на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине нужен "холодный мир" с Россией.
"Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны, и на этой болезненной эмоции неутомимо играет не только российская пропаганда, но и ее подельники внутри Украины", – сказал Порошенко.
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"Мир – это полное восстановление территориальной целостности Украины и беспрекословное признание Москвой нашего права идти своим путем. Даже если этот путь – путь прочь от Москвы!" – заявил президент.
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Зрозуміло, на кого працюють ті, хто дівоче прізвище Хуйла пишуть з великої літери "П".
"Я вам скажу честно, депутаты плакали", - отец захваченного Россией контрразведчика Сороки сообщил о реакции ПАСЕ на его рассказ о военнопленных украинцах. Источник: https://censor.net.ua/n3108517
потому что 30 лет такие как ты вгоняли страну в корупцию взатками ментам, врачам, учителям, бюрократам всех мастей!
потому что 30 лет такие как ты довели армию до стройбата!
чем было воевать?
сейчас есть чем ЗАЩИЩАТЬСЯ! потому что, слава богу, умных людей в Украине по-более, чем зубажылых и грицацуевых
https://www.facebook.com/100021878589114/videos/425826524823297/
Заскриню, не против?
"Встречают по одёжке, а провожают - по уму...". Вот я тебя и "встретил по одёжке" - увидел "уровень" написания предложения... Потом попытался вникнуть в то, что ты написал. Оценил "уровень изложения". Это - "оценка ума"... Сделал вывод...
И сейчас не обьявляет официально, что мы в состоянии войны с рашкой, хотя давно оккупирован Крым рашистами и часть Донбасса.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20180508/1020317827.html
тогда они очень плохо знают менталитет доброго украинского народа..
бо в своїй уяві вони так і не вийшли за межі совкової спільноти і вважають нас частиною імперїї.
1) Порох определяет повестку отношений между Рашкой и Украиной (Кремль в данном случае "ведомый", т.е. Порох дипломатически переигрывает Путина с Лавровым;
2) термин "холодный мир" означает "предвоенное состояние" при котором танки держат прогретыми (состояние готовности к войне)
3) это наиболее адекватная оценка сегодняшнего состояния отношений между Рашкой и Украиной, потому что Медведчуковское "Мир на Бамбасе любой ценой", просто отражает пожелание Кремля, озвученные Медведчуковским ртом.
За п'ять років я отримав лише раз гуманітарку, половину якої віддав.
У тих конвоях жрачка для орків.
але я згоден -
Люба військова техніка, навіть військова вантажівка, завезена на територію України без згоди це свідчення військової агресії.
у 1918-21 р. на Східній Україні , 1932-33 р. 1939 р. на Західній Україні, 1941-44 р.,.......
"Русский" - "братик наш родной"...
Нахрена родня такая?
Буду лучше сиротой..."
"Звичайно нам потрібен мир з росією, холодний але мир. Люди втомилися від війни і на цій болісній емоції невтомно грає російська пропаганда. Не лише вона, а і її підбріхувачі в середині країни. І природно, що тема війни і миру одна із головних на виборах, бо народ обиратиме не просто президента, а верховного головнокомандувача Збройних сил України. Я дуже уважно стежу за різними пропозиціями і верзуть часом таке нібито ми тут бавимося в олов'яних солдатиків, а не захищаємо країну у війні з другою за потужністю армією світу. Пропонують записати побажання путіна в блокнот, а потім цей блокнот винести на референдум, або пропонують стати перед путіним на коліна чи в якусь іншу позу… Я ще раз повторюю, ворог прийшов не по Крим до нас, ворог прийшов не по Донбас до нас, ворог прийшов по всю Україну, щоб повернути втікачу до тюрми народів.
Мир - це є повне відновлення територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України. І нічого іншого! Мир - це беззаперечне визнання Москвою нашого права іти своїм шляхом. І ми маємо зробити все щоби ніколи більше Україна не мусила питати в Москви куди нам іти. Це право виключне українського народу. І цей шлях, шлях називається «Геть від Москви»". (Див. відео хв. 18:35 (- 23:30). https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/2214703995247019/