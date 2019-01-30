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 "Холодный мир" не нужен, потому что войны между Украиной и РФ нет, - Песков о словах Порошенко

В Кремле заявили, что украинский и российский народы – "братские", на территории Украины идет "гражданская война", а в Киеве есть "уродливые проявления".

Об этом заявил журналистам пресс–секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Украине нужен "холодный мир" с Россией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Между Украиной и Россией нет никакой войны. Есть гражданская война в Украине и есть события в Украине, которые спровоцированы властями в Киеве и которые привели к образованию вот этих двух республик на юго-востоке страны", – заявил Песков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дочь пресс-секретаря Путина, подданная Великобритании Елизавета Пескова посоветовала молодежи жить скромнее - как чеченцы в РФ

По его словам, провокации ведут к нагнетанию напряженности на линии соприкосновения и есть последствия для социально-экономического положения в этих двух "республиках", связанные с "политикой Киева на отторжение от Украины этих двух республик".

"Вот что есть де-факто и много других событий, которые стали последствием силового переворота, который имел место в Киеве. Никакой войны между Украиной и Россией нет, это две соседние страны, это два братских народа, но в то же время мы не можем дать позитивную оценку тому, о чем я только что говорил", – сказал Песков.

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Как подчеркнул Песков, есть события, которые вообще не подлежат оценке. "Это дискриминационные меры в отношении наших компаний, это посягательство на собственность наших компаний, что есть ни что иное как посягательство на собственность зарубежных инвесторов, есть посягательства на наши СМИ, посягательства на свободу СМИ, посягательства на жизнь и безопасность наших журналистов... Мы, конечно больше всего хотели, чтобы всех этих негативных проявлений не было, чтобы наши двусторонние отношения были свободны от таких уродливых проявлений", – сказал Песков.

Напомним, 29 января на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине нужен "холодный мир" с Россией.

"Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны, и на этой болезненной эмоции неутомимо играет не только российская пропаганда, но и ее подельники внутри Украины", – сказал Порошенко.

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"Мир – это полное восстановление территориальной целостности Украины и беспрекословное признание Москвой нашего права идти своим путем. Даже если этот путь – путь прочь от Москвы!" – заявил президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3108999
 
 
 Топ комментарии
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Совет форумчанПравила форума
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Если войны нет ,то геть из Крыма и Донбасса ,кацапские свиньи. А Порошенко почему не пользуется этими заявлениями что войны нет?Почему не ведет наступление и не освобождает хотя бы Донбасс? Некогда за Мальдивами?
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Порошенко послал Кучму подписать минский договорняк, по которому Россия является не агрессором, а посредником в конфликте на Донбассе. Так что все вопросы к кондитеру.
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Я не знаю что там олигархи накрутили (Путин и кондитер), но в стране явная война и новый президент Украины должен обязательно упразднить все эти договорняки.
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... із автоматичним зняттям санкцій з росії - і накладанням їх на Україну.
Зрозуміло, на кого працюють ті, хто дівоче прізвище Хуйла пишуть з великої літери "П".
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Порошенко послал Кучму подписать минский договорняк, по которому Россия является не агрессором, а посредником в конфликте на Донбассе. Так что все вопросы к кондитеру.
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«На что Скабеева там кричала, бегала: "Объявите нам войну! Объявите нам войну!"

"Я вам скажу честно, депутаты плакали", - отец захваченного Россией контрразведчика Сороки сообщил о реакции ПАСЕ на его рассказ о военнопленных украинцах. Источник: https://censor.net.ua/n3108517
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Это провокация - объявите нам войну. Украина должна была в 2014 году всего навсего объявить миру о рос. агрессии,прорыве ее границы РФ и оккупации своей территории, что не было сделано.Теперь мы из-за уродливой политики Порошенка оказались в непонятной ситуации и Кацапстан просто издевается на нами.
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потому что такие как ты 30 лет выбирают бьютоголовых проституток!

потому что 30 лет такие как ты вгоняли страну в корупцию взатками ментам, врачам, учителям, бюрократам всех мастей!
потому что 30 лет такие как ты довели армию до стройбата!
чем было воевать?

сейчас есть чем ЗАЩИЩАТЬСЯ! потому что, слава богу, умных людей в Украине по-более, чем зубажылых и грицацуевых
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Во- первых не оскорбляйте известного политика Украины, женщину умную,целеустремленную,известную в мире, которая себя не замарала ничем ни в политике ни на должностях премьер -министра.Во вторых не оскорбляйте меня, потому что вы меня не знаете вообще, а со слюной на губах накинулись. У вас справка с психдиспансера есть о вменяемости? Видимо нужно пройти обследование.Сегодня очень много политиков в государстве совершенно психически невменяемые и требуют лечения у психиатров.Такие политики и довели страну не войны и полного краха.И трооли у этих политиков как я посмотрю так же невменяемые, орут, оскорбляют, провоцируют, переходят на личности, не пишут по сути статьи и т.д. Скоро неврозможно будет вообще тут писать.Чем ближе выборы, тем более невменяемые тролли и их больше.Накидываются как стервятники на всех и даже между собой гавкаются. ЖАХ.
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Кремль упорно настаивает на том, что ему нельзя верить никогда..
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Жаль только, что это скорее всего фейк...вряд-ли она описывала бы прям "мужик смачно и с удовольствием плюнул мне прямо в лицо"...
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Парасюка-Не голосуйте за Порошенка

https://www.facebook.com/100021878589114/videos/425826524823297/
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Это та парасюка, шо когда оно попало в плен, его засвеченную где только можно морду не узнало ФСБ?)))
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у Парасюка вся голова в бинтах была небритый и в черный от копоти и дыма ... а ты что звонил своим друганам в фсб уточнял - всех ли патриотов Украины повязали
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Ахахахахахахах))) В фсб отключили воду...
Заскриню, не против? "Холодный мир" не нужен, потому что войны между Украиной и РФ нет, - Песков о словах Порошенко - Цензор.НЕТ 3183
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Вас як послухати, так в фсб лохів немає, а вони там таки є.Напевно самі звідти ?
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не спорь с шоколадной потной плесенью им весь мир плохой кроме великого брехунца нет равных они и так весь арахис вылезали с заднего привода
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Вас, во "ВнутриМКАДье", учат грамотно писать и знаки препинания расставлять? Или "пишу много, думать некогда!!!..."?
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Да Вы прямо по методичке шпарите ,то знаки не так поставил, то слово не так написал, а по сути вопрос будет или все также будете хороводы водить , а ля "патриот" Вы наш за шоколад Вы всех порвете с Вами 16 век реальность, шоколадные крепаки и по духу и по сущности
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А что такое? Заело? Какая может быть "суть" в неграмотно изложенном "наборе слов"?! В пору моей учёбы в общеобразовательной школе, среди учителей языка и литературы, "подколка" была, для подобных тебе, "грамотеев": "Здрастуйтемоїбатькисвиніщовипривезлиздохлиоставсяодинкабанвашсиніван."
"Встречают по одёжке, а провожают - по уму...". Вот я тебя и "встретил по одёжке" - увидел "уровень" написания предложения... Потом попытался вникнуть в то, что ты написал. Оценил "уровень изложения". Это - "оценка ума"... Сделал вывод...
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Тот самый который был на войне и в плену и тот самый кто был на Майдане. И когда шоколадники пришли, как посланники от овоща о мире после расстрелов то были посланы на йух именно Парасюком. А где был ты?
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Хавайте ТОМОС любі друзі "Холодный мир" не нужен, потому что войны между Украиной и РФ нет, - Песков о словах Порошенко - Цензор.НЕТ 2344 хавайте...
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Гавкать с будки команды не было, животное...
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Вот эта вся казуистика рашистов от того, что Порошенко в своё время, официально не признал наличие войны между агрессором рашкой и Украиной... Мол не будут давать кредиты и оружие, когда страна находится в состоянии войны...
И сейчас не обьявляет официально, что мы в состоянии войны с рашкой, хотя давно оккупирован Крым рашистами и часть Донбасса.
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Я человек простой: вижу Яниночку Соколову - ставлю лайк 😍 😍 😍
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конечно нет .потому как товарооборот Украины и РФ за 2018 год составил 117 %
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Скинь-ка ссылочку минэкономики Украины про 117%.
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обычно с упоротыми я не спорю .хотя могу и ошибаться ...С января по март экспортные и импортные потоки между странами выросли более чем на 30%По данным Федеральной таможенной службы РФ, за первый квартал 2018 года объём товарооборота с Украиной составил$3,37 млрд, показав рост на 30,5% в годовом выражении.С января по март Россия поставила на Украину товаров на сумму $2,095 млрд (+30,7%), а закупила - на $1,28 млрд (+30,1%). Таким образом, доля Украины во внешнеторговом балансе РФ увеличилась с 2% до 2,1% по сравнению с прошлым годом.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20180508/1020317827.html
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на самом деле товарооборот уменьшился, а с Европой стабильно увеличивается
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.ru = .вру. Кроме того торгуют с рашкой предприниматели которим пох нп Петю.
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З 2014 по 2018 роки, товарообіг між Україною і РФ ЗМЕНШИВСЯ з 44% до 8 %.
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ukraina.ru ?????? 😂 сраный ты, тупой, говнотроль
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выглядит так,что эти педе будут по новым методичкам убеждать нас в братстве,дружбе и "ваще всё пучком"...вроде и не было ничего...
тогда они очень плохо знают менталитет доброго украинского народа..
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Ну, ты молодец! Скинул ссылку на кремлядские новости. Я в курсе, что у тебя за поребриком своя статистика, поэтому спорить не собираюсь. Процветайте!
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Смотри-ка, этот м.дак уже научился говорить "в Украине".
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"гражданская война"
бо в своїй уяві вони так і не вийшли за межі совкової спільноти і вважають нас частиною імперїї.
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ну да.. дурне кацапйо воює зі штатами
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на что обращает внимание это высказывание Пороха "о холодном мире"
1) Порох определяет повестку отношений между Рашкой и Украиной (Кремль в данном случае "ведомый", т.е. Порох дипломатически переигрывает Путина с Лавровым;
2) термин "холодный мир" означает "предвоенное состояние" при котором танки держат прогретыми (состояние готовности к войне)
3) это наиболее адекватная оценка сегодняшнего состояния отношений между Рашкой и Украиной, потому что Медведчуковское "Мир на Бамбасе любой ценой", просто отражает пожелание Кремля, озвученные Медведчуковским ртом.
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Это называется работа агента под прикрытием. Словесная неприязнь, а на самом деле обычная работа липецкого крота.
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вся россия из зоны Вечной Мерзлоты в Крым не влезет просто гипотетически .россии нужно ближе к Экватору .там выгодней котеджи с басейнами строить ...Вы видели где нибудь котедж с басейном в Норильске или Сургуте ???
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"нет войны"? "гражданская война"? Ну они это могут называть, как им угодно, только говно не станет халвой, даже если его так назвать сто раз!
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Нет,так нет. Мнение русни очень "важно". Главное,чтобы новые санкции были и были. До краха кацапстана.
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Врeт как тимошенко на бeлое черное гaз по 450 лучше чем сейчас по 290
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бысто что то забыли про пленных моряков и у нас и у мокшей . прям как в шахматах ...Скажите мне зачем был введен Недовоенный Стан президентом ? пху и все сказать нечего
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А Крим хто анексував? Це прояв агресії з боку росії? Хто переганяє гуманітарні конвої зі зброєю? Це як мінімум війна.
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Нема їм зараз сенсу возити зброю у гумконвоями. Гонять потягами.
За п'ять років я отримав лише раз гуманітарку, половину якої віддав.
У тих конвоях жрачка для орків.
але я згоден -
Люба військова техніка, навіть військова вантажівка, завезена на територію України без згоди це свідчення військової агресії.
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По мнению рашистов - Крым "сам ушел", как и на Донбассе - "они сами появились".
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Чтоб ты здох, мразота усатая !!! Ерших сортирный !!
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Похож,один в один,видно общие предки были,одна генетическая линия,побочный эфект мутации "Холодний мир" не потрібен, тому що війни між Україною і РФ немає, - Пєсков про слова Порошенка - Цензор.НЕТ 6730
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Це тільки у твоему хворому воображенні -«два братскіх народа» бо ніколи мокшанськи паскуди не були украм братами !
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Письков - "уникальный" симбиоз "сливного бачка" и "ёршика для унитаза"...
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Согласен... Путин срёт, а Письков смывает...
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Пєсков, прийде час і за все всім вам прийдеться відповідати.
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Піськін знову пропонує задушити Україну у гарячих обіймах, як це було у Бутурині в ХУІІ ст.
у 1918-21 р. на Східній Україні , 1932-33 р. 1939 р. на Західній Україні, 1941-44 р.,.......
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Наличие, наших военнопленных моряков, опровергает слова вусатой тли
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З такими "братами" краще бути однією дитиною у мами.
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"Нам Россия - "мать родная",
"Русский" - "братик наш родной"...
Нахрена родня такая?
Буду лучше сиротой..."
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А ПУТИН ЕМУ ПОСЛЕ ЭТОГО ГОВОРИТ: "ТОГДА СДЕЛАЙ МНЕ МИНЬЕТ, УСАТИК" ))))))))))))
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Порошенко сказав:

"Звичайно нам потрібен мир з росією, холодний але мир. Люди втомилися від війни і на цій болісній емоції невтомно грає російська пропаганда. Не лише вона, а і її підбріхувачі в середині країни. І природно, що тема війни і миру одна із головних на виборах, бо народ обиратиме не просто президента, а верховного головнокомандувача Збройних сил України. Я дуже уважно стежу за різними пропозиціями і верзуть часом таке нібито ми тут бавимося в олов'яних солдатиків, а не захищаємо країну у війні з другою за потужністю армією світу. Пропонують записати побажання путіна в блокнот, а потім цей блокнот винести на референдум, або пропонують стати перед путіним на коліна чи в якусь іншу позу… Я ще раз повторюю, ворог прийшов не по Крим до нас, ворог прийшов не по Донбас до нас, ворог прийшов по всю Україну, щоб повернути втікачу до тюрми народів.

Мир - це є повне відновлення територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України. І нічого іншого! Мир - це беззаперечне визнання Москвою нашого права іти своїм шляхом. І ми маємо зробити все щоби ніколи більше Україна не мусила питати в Москви куди нам іти. Це право виключне українського народу. І цей шлях, шлях називається «Геть від Москви»". (Див. відео хв. 18:35 (- 23:30). https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/2214703995247019/
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ця Гнида кацапська наслухалась путін TV, з ним дискутувати...собі нашкодити...а взагалі, я знову ж, в 2552-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Холодный мир" не нужен, потому что войны между Украиной и РФ нет, - Песков о словах Порошенко
 
 
 
 
 
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