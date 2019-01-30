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 Украинский кикбоксер Оленчик задержан в РФ по делу об убийстве в Киеве, - росСМИ

Сотрудники Интерпола задержали в Петербурге украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика, находившегося в международном розыске по делу об убийстве и угоне автомобиля в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах в среду.

"Задержан гражданин Украины Вадим Оленчик 1995 года рождения, находящийся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Украины за совершение преступлений, предусмотренных пунктом 6 части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений), частью 1 статьи 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством)", - сказал собеседник.

Оленчик помещен в дежурную часть ОМВД по Курортному району Петербурга.

Правоохранительные органы Украины проинформированы о задержании через НЦБ Интерпола МВД России, добавил источник.

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Официальной информацией по этому поводу "Интерфакс" не располагает.

По данным открытых источников, двукратный чемпиона мира по кикбоксингу, чемпион Европы и пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу В.Оленчик с конца 2017 года разыскивается по делу об убийстве в Киеве его знакомого с последующим угоном автомобиля.

Источник: https://censor.net.ua/n3108994
 
   
 Топ комментарии
 
То Шо своє життя спаскудив він сам собі господар. А то Шо іншого життя лишив, це Шо нічого не варто?
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Сам зрозумів що з плескав? У ког і на кого зібрався мінять, міняла? Украинский кикбоксер Оленчик задержан в РФ по делу об убийстве в Киеве, - росСМИ - Цензор.НЕТ 3557
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Я не понимаю, это что - сила есть ума не надо? Хороший спортсмен и бандит?Где мозга потерял?
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он в кацапии задержан, читай внимательно
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Так, пусть себе его оставят.
Я все прочитал, не переживай.
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Сам зрозумів що з плескав? У ког і на кого зібрався мінять, міняла? Украинский кикбоксер Оленчик задержан в РФ по делу об убийстве в Киеве, - росСМИ - Цензор.НЕТ 3557
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А на хрен он нам нужен, пусть себе его оставят.
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Він потрібен щоб відповісти за вбивство яке скоїв в Києві. З початку треба прочитати ,а не плескать що на лоба не на лазить.
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На шо йому це тре було....?Не було шо істи ?Спаскудив все свое життя
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То Шо своє життя спаскудив він сам собі господар. А то Шо іншого життя лишив, це Шо нічого не варто?
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Спецслужбы России хотели завербовать двух военных ВСУ, которые имеют доступ к государственной тайне (видео)
«Лига.net»
30.01.2019 11:16
(Обновлено 30.01.2019 в 11:20)

Использовались психологическое и физическое давление, угрожали жизни и здоровью военнослужащих и членов их семей.
Сами военнослужащие сообщили, что от сотрудничества с оккупантами отказались

Спецслужбы Российской Федерации пытались завербовать двух офицеров ВСУ, которые имеют доступ к государственной тайне. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сами военнослужащие сообщили, что от сотрудничества с оккупантами отказались.

Один из них рассказал, что попытка вербовки произошла после его визита в посольство РФ "для решения личных вопросов".

Второго военного пытались завербовать сотрудники ФСБ РФ во время его визита в оккупированный Крым к родственникам.

Там в очередной раз призвали украинцев избегать поездок в РФ, на временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и в Крым.

Также в СБУ призвали всех, кто попал в поле зрения спецслужб РФ, незамедлительно обращаться к ним.
https://www.facenews.ua/video/2019/311707/
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Пускай там и сидит. На одну гниду меньше в Украине.
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Это вам не Янык и его компания,здесь все документы заполнены правильно..:)
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" Второго военного пытались завербовать сотрудники ФСБ РФ во время его визита в оккупированный Крым к родственникам." Военные в Крым поехали ? К родственникам ? И не арестовали ? Что то тут не так.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинский кикбоксер Оленчик задержан в РФ по делу об убийстве в Киеве, - росСМИ
 
 
 
 
 
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