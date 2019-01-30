 Украинский кикбоксер Оленчик задержан в РФ по делу об убийстве в Киеве, - росСМИ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах в среду.
"Задержан гражданин Украины Вадим Оленчик 1995 года рождения, находящийся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Украины за совершение преступлений, предусмотренных пунктом 6 части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений), частью 1 статьи 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством)", - сказал собеседник.
Оленчик помещен в дежурную часть ОМВД по Курортному району Петербурга.
Правоохранительные органы Украины проинформированы о задержании через НЦБ Интерпола МВД России, добавил источник.
Официальной информацией по этому поводу "Интерфакс" не располагает.
По данным открытых источников, двукратный чемпиона мира по кикбоксингу, чемпион Европы и пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу В.Оленчик с конца 2017 года разыскивается по делу об убийстве в Киеве его знакомого с последующим угоном автомобиля.
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«Лига.net»
30.01.2019 11:16
(Обновлено 30.01.2019 в 11:20)
Использовались психологическое и физическое давление, угрожали жизни и здоровью военнослужащих и членов их семей.
Сами военнослужащие сообщили, что от сотрудничества с оккупантами отказались
Спецслужбы Российской Федерации пытались завербовать двух офицеров ВСУ, которые имеют доступ к государственной тайне. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сами военнослужащие сообщили, что от сотрудничества с оккупантами отказались.
Один из них рассказал, что попытка вербовки произошла после его визита в посольство РФ "для решения личных вопросов".
Второго военного пытались завербовать сотрудники ФСБ РФ во время его визита в оккупированный Крым к родственникам.
Там в очередной раз призвали украинцев избегать поездок в РФ, на временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и в Крым.
Также в СБУ призвали всех, кто попал в поле зрения спецслужб РФ, незамедлительно обращаться к ним.
https://www.facenews.ua/video/2019/311707/