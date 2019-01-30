EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия
  710  24
Все про:Кривой Рог (591) минирование (733) Нацполиция (8810) школа (1825)

 Неизвестный сообщил о бомбах в шести школах Кривого Рога, полиция эвакуировала учеников и учителей

Полиция Днепропетровской области проверяет поступившую от неизвестного лица в среду утром информацию о минировании шести школ в Кривом Роге.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

Из учебных заведений эвакуировали учеников и работников.

Неизвестный сообщил о бомбах в шести школах Кривого Рога, полиция эвакуировала учеников и учителей 01

Читайте на Цензор.НЕТ: СБУ нашла пятерых "телефонных террористов", которые сообщали о минировании объектов в Киеве и Одесской области

Для проверки помещений и прилегающей к школам территории выехала следственно-оперативная группа полиции, кинологи и взрывотехники.

Неизвестный сообщил о бомбах в шести школах Кривого Рога, полиция эвакуировала учеников и учителей 02

"Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности)", – сообщают в полиции.

Неизвестный сообщил о бомбах в шести школах Кривого Рога, полиция эвакуировала учеников и учителей 03

Также на Цензор.НЕТ: Угрозы минирования соцобъектов и админзданий вызвали массовую эвакуацию в городах РФ

Неизвестный сообщил о бомбах в шести школах Кривого Рога, полиция эвакуировала учеников и учителей 04

Источник: https://censor.net.ua/n3108993
 
 
 Топ комментарии
 
Это Вилкул .
Начал предвыборную гонку
 показать весь комментарий
 
Нужно проверить в каком классе должна быть контрольная по математике.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Щось нема коментаторки з Кривого Рогу Неизвестный сообщил о бомбах в шести школах Кривого Рога, полиция эвакуировала учеников и учителей - Цензор.НЕТ 7455
 показать весь комментарий
 
 
Такі замінування по декілька разів на рік. Якраз перед контрольними. Перший раз я в усих деталях почув в 2001 році, хоча мабуть були "замінування" і раніше.
 показать весь комментарий
 
Нужно проверить в каком классе должна быть контрольная по математике.
 показать весь комментарий
 
 
- Алло, школа? Вова Сидоров сегодня на занятия не придёт. Он заболел.
- Спасибо. А кто это говорит?
- Это говорит мой отец.
 показать весь комментарий
 
 
юрий григорьевич и без вас разберется сопляки !дети эвакуированы ,компетентные службы проверяют здания,детям приготовили горячие завтраки и и какао,спасибо мчс
 показать весь комментарий
 
 
В той школе, где в этот день контрольная - там этот неизвестный и учится.
 показать весь комментарий
 
 
они хотят отставки мэра ,но мы против!!! дед держись с тобой весь город
 показать весь комментарий
 
 
юрий вилкул украинский общественный, политический и государственный деятель, профессор, доктор технических наук,а ты кто обычный байстрюк с полоныны и трэмбитой в руках
 показать весь комментарий
 
йди йому штанці підтягни і ціпка подай
 показать весь комментарий
 
 
он в отличии от вас академик и бывший ректор моего унивеситета ,у меня даже диплом им лично подписанный и грамоты
 показать весь комментарий
 
да нет он закончил вуз и защитился еще при великом и могучем а тогда дипломы не за сало покупали
 показать весь комментарий
 
вялікій? і магучій ?? Анонім повідомив про бомби в шести школах Кривого Рогу, поліція евакуювала учнів і вчителів - Цензор.НЕТ 3425 це совок тіпа ?
а чому його велич, в тому що просрав все що міг у нерівній боротьбі із заходом ?
 показать весь комментарий
 
подивись на Кривий Ріг, це місто завдяки йому занепадає.
А в нього і в синулі квітучий бізнес.
Чому так ?
 показать весь комментарий
 
ты была в кривом роге???у нас все в шоколаде проезд 2.5 гривны,бесплатное питание для учеников с 1 по 5 класс,спортплощадки современные,хорошие дороги, парки цветут в которых гуляют счастливые семьи
 показать весь комментарий
 
И когда этот совок с реагированием закончится?Тот кто минирует что-то,хочет чтоб оно взорвалось и никогда не станет об этом сообщать без требований.А так..
-Школа заминирована!
-Кем?
-Мной!
-Какой вид взрывчатки?
-Эмм...
 показать весь комментарий
 
Все дуже просто... Сьогодні на сесії міськради повинні були розглядати скарги громадян які пікетують біля міськради проти підвищення проїзду в маршрутках та ліквідації деяких маршрутів. Старий пердун вілкул вирішим таким чином відволікти увагу від реальних проблем міста.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестный сообщил о бомбах в шести школах Кривого Рога, полиция эвакуировала учеников и учителей
 
 
 
 
 
 вверх