 Неизвестный сообщил о бомбах в шести школах Кривого Рога, полиция эвакуировала учеников и учителей

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.
Из учебных заведений эвакуировали учеников и работников.
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Для проверки помещений и прилегающей к школам территории выехала следственно-оперативная группа полиции, кинологи и взрывотехники.
"Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности)", – сообщают в полиции.
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Начал предвыборную гонку
- Спасибо. А кто это говорит?
- Это говорит мой отец.
а чому його велич, в тому що просрав все що міг у нерівній боротьбі із заходом ?
А в нього і в синулі квітучий бізнес.
Чому так ?
-Школа заминирована!
-Кем?
-Мной!
-Какой вид взрывчатки?
-Эмм...