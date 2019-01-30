 Кабмин установил новую норму потребления газа для домохозяйств без счетчиков - 3,29 куб. м, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства 30 января.
Он напомнил, что норма в 3,3 кубометра была установлена в 2016 году. Однако по решению суда она была отменена и в действие вступили старые, увеличенные и несправедливые нормы потребления.
"Мы видим возмущение людей из-за завышенных норм потребления. Это произошло в результате того, что на решение Кабмина подали в суд и суд отменил правительственное решение. Мы будем отстаивать свою правоту, но нужно новое решение. Мы устанавливаем новую норму - 3,29 куб. м. Такая норма будет утверждена. Люди будут платить справедливую цену за справедливый объем, а не за завышенный", - сказал Гройсман.
Напомним, коллегия судей Кассационного административного суда Верховного суда решением от 27 ноября отменила действие установленных Кабинетом министров Украины в 2016 году норм потребления газа для потребителей без счетчика, в соответствии с чем клиенты облгазсбытов начали получать платежки с учетом накопившейся за 30 месяцев задолженности.
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ЖИЄМО..КРАДЕМО ПО НОВОМУ !
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Где то неувязка.3.29 меньше чем 3.3. Или статья неграмотно написана.
это нормально - делать что-то к выборам. В прошлом году была прекрасная пенсионная реформа - моей матери в 2 раза пенсию подняли, знаю случаи, когда подняли с минималки в 1 тыс гр до 8 - потому что пересчитали справедливо и по-новому. И пусть это сделано потому что в следующем году выборы - и прекрасно!
я также за то, чтобы ПДД не нарушали, потому что нарушителей могут оштрафовать - только за.
чергова
шары больше не будет
Осталось выяснить, деньги будут возвращать тем, кто заплатил по несправедливым ценам?
у них гройсман и порох виноваты даже когда нарушение пдд обсуждают.
В яблучко.
а потім, "залишки" реалізувати)) на промисловість - подвійна вигода!!!
так само з центральним опаленням - і електрикою, та ще й вортердам+-=
треба обирати нову владу!!!