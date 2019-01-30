 Кабмин установил новую норму потребления газа для домохозяйств без счетчиков - 3,29 куб. м, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства 30 января.

Он напомнил, что норма в 3,3 кубометра была установлена ​​в 2016 году. Однако по решению суда она была отменена и в действие вступили старые, увеличенные и несправедливые нормы потребления.

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"Мы видим возмущение людей из-за завышенных норм потребления. Это произошло в результате того, что на решение Кабмина подали в суд и суд отменил правительственное решение. Мы будем отстаивать свою правоту, но нужно новое решение. Мы устанавливаем новую норму - 3,29 куб. м. Такая норма будет утверждена. Люди будут платить справедливую цену за справедливый объем, а не за завышенный", - сказал Гройсман.

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Напомним, коллегия судей Кассационного административного суда Верховного суда решением от 27 ноября отменила действие установленных Кабинетом министров Украины в 2016 году норм потребления газа для потребителей без счетчика, в соответствии с чем клиенты облгазсбытов начали получать платежки с учетом накопившейся за 30 месяцев задолженности.