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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:Газ (9009) Кабмин (10817) Гройсман (4557) счетчик (14) Тарифы на газ (112)

 Кабмин установил новую норму потребления газа для домохозяйств без счетчиков - 3,29 куб. м, - Гройсман

Кабмин принял решение об установлении нормы в 3,29 кубометра газа на одного человека в месяц для домохозяйств, не имеющих счетчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства 30 января.

Он напомнил, что норма в 3,3 кубометра была установлена ​​в 2016 году. Однако по решению суда она была отменена и в действие вступили старые, увеличенные и несправедливые нормы потребления.

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"Мы видим возмущение людей из-за завышенных норм потребления. Это произошло в результате того, что на решение Кабмина подали в суд и суд отменил правительственное решение. Мы будем отстаивать свою правоту, но нужно новое решение. Мы устанавливаем новую норму - 3,29 куб. м. Такая норма будет утверждена. Люди будут платить справедливую цену за справедливый объем, а не за завышенный", - сказал Гройсман.

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Напомним, коллегия судей Кассационного административного суда Верховного суда решением от 27 ноября отменила действие установленных Кабинетом министров Украины в 2016 году норм потребления газа для потребителей без счетчика, в соответствии с чем клиенты облгазсбытов начали получать платежки с учетом накопившейся за 30 месяцев задолженности.

Источник: https://censor.net.ua/n3108992
 
 
 Топ комментарии
 
что выборы животворящие делают!!!)))
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Тля ..... зменшено на *соту * !? ...ПОКРАЩЕННЯ !!!
. ЖИЄМО..КРАДЕМО ПО НОВОМУ !
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Газовщики через суды увеличили нормы потребления газа. Так при наличии газовой плиты и центрального отопления норма с 3,3 куба увеличина до 9,8 кубов .
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Все правильно. Рассказываю. Года 4 назад установил счетчик газа на кухне. Реально мы с женой потребляем ежемесячно 6 кубов газа. Т.е. 3 куба на человека, летом в дачный период меньше естественно. Сын мой, живет отдельно с невесткой, они не поставили, а у них стоит общедомовой. Так им газовщики насчитывают ежемесячно 16-20 кубов. Т.е. по 8-10 кубов на человека. Сын говорит, что такое начисление для его семейного бюджета ему не ощутимо по этому ленится ставить счетчик. Ну это его личное дело, он самостоятельный человек. Так, Шо нечего гнать пургу. Все правильно насчитали.
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Ты внимательно прочитай и по думай,потом пиши,старые были завышены,кабмин нормальные установил,что не понятно,а то сразу зрада-зрадная
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это я для Lvbnhj написал,а то он уже кричит,что всё украли...
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Он напомнил, что норма в 3,3 кубометра была установлена ​​в 2016 году. Однако по решению суда она была отменена и в действие вступили старые, увеличенные и несправедливые нормы потребления.Источник: https://censor.net.ua/n3108992
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Где то неувязка.3.29 меньше чем 3.3. Или статья неграмотно написана.
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И кто нам постоянно про популистов рассказывает???
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что выборы животворящие делают!!!)))
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ну и хорошо. Выборы для того и делают - это как тест для чиновников, чтобы знали что могут потерять работу.

это нормально - делать что-то к выборам. В прошлом году была прекрасная пенсионная реформа - моей матери в 2 раза пенсию подняли, знаю случаи, когда подняли с минималки в 1 тыс гр до 8 - потому что пересчитали справедливо и по-новому. И пусть это сделано потому что в следующем году выборы - и прекрасно!

я также за то, чтобы ПДД не нарушали, потому что нарушителей могут оштрафовать - только за.
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а я знаю случай, на 14 гривен подняли, воспетка в дет саду была)
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гнося. а як бути з попередньою.начебто. заборгованістю ? чи ваше нове рішення це знову
чергова
Кабмин установил новую норму потребления газа для домохозяйств без счетчиков - 3,29 куб. м, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1210
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плачь.

шары больше не будет
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это говорит о качестве наших профсоюзов, громадськых организаций и способности, нас лохов, объединятся ради защиты своих бубновых, шкурных интересов
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Люди будут платить справедливую цену за справедливый объем, а не за завышенный", - сказал Гройсман.

Осталось выяснить, деньги будут возвращать тем, кто заплатил по несправедливым ценам?
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А у кого уже есть счетчик, можно его вырвать и выкинуть? Я тоже хочу платить всего за 3 куба в месяц.
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Чисто для интереса, что Вы такое готовите на плите, что у Вас выходит больше 3 кубов в месяц на человека?
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Поставьте счетчик, на плиту каструлю с борщем и чайник и посмотрите как счетчик крутит. Я даже не представляю как можно в 3 куба в месяц вложиться. Ето нужно дома не жить.
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Регулярно ставлю, правда чайник у меня электрический, счетчик почти не крутит
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ты разговариваешь с кремлевским троллем - тут сегодня столпотверение просто.

у них гройсман и порох виноваты даже когда нарушение пдд обсуждают.
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Дима Фирташ, это ты? Опять за свое, счетчик тебе мешает?

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- Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. (с)
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3 куба, это если только плита и один человек....
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Нам поставили общий на весь а дом, как и во всей Одессе, хотя это незаконно, и теперь пишут по 10 кубов на прописанного человека,ось така ...уйня, малята. Наперсточники у власти. Негодяи!
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У нас в Днепре тоже поставили общий на дом и плата выросла вдвое , пришлось покупать счетчик .
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І я про це. Проживаємо з чоловіком удвох. Лічильник на кухні. Опалення центральне. Щомісячно 11-12 кубів.
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почему они не cтавят счетчики.? почему у меня потребление в ТРИ раза меньше чем у субсидантов? ответ- у меня нет шары и я экономлю!
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Ты про субсидантов Ахметова и Фирташа? Это ж у них самые большие субсидии от государства! Кабмин установил новую норму потребления газа для домохозяйств без счетчиков - 3,29 куб. м, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7904
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А когда уже с платежок исчезнут дочисления за приведение к стандартным условиям? Беглый олигарх под следствием имеет больше влияния в стране чем премьер.
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А наповнити *гаманець бариги * ...Вибори ж ?
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Ну да. Миллиарда в его фонд, и 700 миллионов в фонд его Марини явно маловато будет. А с народа не убудит Подумаешь, лишние 200-300 гривен в месяц. Главное, что бы гарант и свита нажрались.
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гарний підхід - норми проти лічильників)))
а потім, "залишки" реалізувати)) на промисловість - подвійна вигода!!! Кабмін встановив нову норму споживання газу для домогосподарств без лічильників - 3,29 куб. м, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2287
так само з центральним опаленням - і електрикою, та ще й вортердам+-= Кабмін встановив нову норму споживання газу для домогосподарств без лічильників - 3,29 куб. м, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2287
треба обирати нову владу!!! Кабмін встановив нову норму споживання газу для домогосподарств без лічильників - 3,29 куб. м, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7708
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Лучше бы Кабмин показал технику своих расчётов. Мой свёкр, инвалид войны 1 группы, имеет 100% скидку на оплату за газ, но исходя из умных расчётов Кабмина платит зимой до 2 000 грн. при площади квартиры 69,3кв.м. и по площади полностью покрывается льгота. Интересно, а сколько тогда должен был бы платить при отсутствии таких льгот?
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То ли ещё будет...Ещё много счастья украинцы получат...2 месяца до выборов осталось..., а исччо столько дыр и грехов закрыть нужно...Гречка со конверты и подтасовки с голосами, могут не сработать.. Кабмін встановив нову норму споживання газу для домогосподарств без лічильників - 3,29 куб. м, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5852 Кабмін встановив нову норму споживання газу для домогосподарств без лічильників - 3,29 куб. м, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2336
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Чому не виконується законодавство України про установку індивідуальних лічильників коштом надавачів послуг? Ці затрати (на установку індивідуальних лічильників) закладені в тариф.
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как не крути , а счетчик все равно за мой счет получается , хоть в лоб хоть полбу , олигарх -поставщик не в накладе , а то еще разориться !
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маладца...а шо? цэ вместо гречки чи дополнительно до гречки?
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Та гречка ж денег стоит,а тут подняли,потом опустили и типа лото сделали-напёрсточники
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горгаз поставил счетчик на весь дом и сколько хочет столько и пишет, а как проверить ? По 3,29 куба точно ни разу не было. Можно поставить счетчик за свои деньги, год назад было больше 3 тысяч гривен.
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"а как проверить " - сложить все платежки и посмотреть на показания счетчика
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Скоріше б вибори, може щось зміниться в Україні.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин установил новую норму потребления газа для домохозяйств без счетчиков - 3,29 куб. м, - Гройсман
 
 
 
 
 
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