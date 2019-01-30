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 Суд снял арест с 49 участков, украденных Кернесом у Харькова в 2014 году. ДОКУМЕНТ

По странному стечению обстоятельств, после того как Геннадий Кернес заявил о поддержке президента Петра Порошенко, суд снял арест с 49 гектаров земли в Харькове, нарушения при выводе которых из собственности города и стали основанием для открытия "земельного дела" против мэра Харькова. Следователь ГПУ на заседания суда по невыясненной причине не являлся.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рисенко, передает Цензор.НЕТ.

"Страх, как и наши мысли – материален. В феврале 14-го страх был густым и плотным, его можно было увидеть и пощупать руками. И я вам сейчас покажу этот страх. Те, кто решил, что они проиграли – бежали, прятались, прятали и вывозили. Наличные вывозили камазами, землю - прятали. В феврале 14-го в Харькове ̶п̶р̶я̶т̶а̶л̶и̶ срочно переоформляли 49 гектаров ̶у̶к̶р̶а̶д̶е̶н̶н̶о̶й̶ бесплатно полученной земли в самом центре Лесопарка. Рядом с домом Добкина, построенном на такой же земле. Скромные 49 га со скромной оценкой в миллионов 15 долларов. Переоформляли настолько быстро и грубо, что пришлось изобрести машину времени. Все участки оформили на нового владельца 14-го февраля. На основании документов, которые выданы через четыре дня – 18-го февраля. Нет вы не ошиблись. Регистраторы, в поте лица, зарегистрировали 108 участков на четыре дня раньше, чем на них появился пакет документов", - рассказал он.

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"Это и был страх. Не важно как, не важно с какими нарушениями, главное побыстрее ̶с̶п̶р̶я̶т̶а̶т̶ь̶ И казалось, только казалось, что страх был не зря. 15 сентября 2016-го ГПУ проводит в Харькове 120 обысков как раз по "кооперативной схеме". Юрий Витальевич проводит громкую пресс-конференцию, на которой обещает, что вся земля вернется харьковчанам. 16 января 17-го эти участки и еще несколько сотен гектаров земли были арестованы Печерским судом по ходатайству Генпрокуратуры. 4 августа 17-го в ухвале Печерского суда расписывается состав всей группы чиновников и отдельная роль секретаря горсовета - Кернеса", - добавил юрист.

"А потом, вдруг, внезапно и неожиданно, ГПУ отправляет в суд обвинительный акт в отношении всех участников группы, кроме одного-единственного – Кернеса Геннадия Адольфовича. А Кернес так же внезапно заявляет о своей поддержке Порошенко на предстоящих выборах. И не только заявляет, но и неустанно трудится в поте лица – приглашает в Харьков Грановского, который усиленно начинает засевать новый округ, появляется предвыборная газета с гордыми фото мэра и Президента, предвыборные листовки "единомышленников", и, по странным слухам, именно мэр якобы формирует избирательный штаб Президента", - пишет Рисенко.

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"И страх прошел, вместе с арестом. Ровно через два года, 17 января 2019-го тот же Печерский суд снимает арест со всех 49 гектаров земли. Следователь ГПУ по незыблемой прокурорской традиции на суд не приходит. Потому что справедливость тоже материальна и кто-то решил, что ей тоже можно торговать. Продажа справедливости, это ведь небольшая плата за булаву? Дешевле одного съезда?", - резюмировал он.

Суд снял арест с 49 участков, украденных Кернесом у Харькова в 2014 году 01
Суд снял арест с 49 участков, украденных Кернесом у Харькова в 2014 году 02
Суд снял арест с 49 участков, украденных Кернесом у Харькова в 2014 году 03
Суд снял арест с 49 участков, украденных Кернесом у Харькова в 2014 году 04
Суд снял арест с 49 участков, украденных Кернесом у Харькова в 2014 году 05
Суд снял арест с 49 участков, украденных Кернесом у Харькова в 2014 году 06

Источник: https://censor.net.ua/n3108990
 
   
 Топ комментарии
 
По странному стечению обстоятельств, после того как Геннадий Кернес заявил о поддержке президента Петра Порошенко, суд снял арест....



Печерский райсуд Киева снял арест с 49 га земли в Харькове, фигурирующих в "земельном деле" Кернеса - Цензор.НЕТ 8166 Печерский райсуд Киева снял арест с 49 га земли в Харькове, фигурирующих в "земельном деле" Кернеса - Цензор.НЕТ 893

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49 га украинской земли украдено кренесом законно! Печёрский суд.
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Говорить о поддержке и поддерживать - не одно и то же.
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а все думали, что гепа топит за пэтю просто так? из любви?
житы па-навому!
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Грёбаный стыд! Да какие-то румыны после такого "законного решения" уже бы пол дня по правительственному кварталу хороводы водили и чиновников пинками гоняли бы...
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Друзья Барыги . неподсудны , даже если они воры . убийцы и коллаборанты .
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Как медленно тянется время до Юлиного прихода, боюсь они успеют еще натворить много бед.
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типа шо то поменяется? вшивый комсомольский алкаш юга станет другим или юга не с юлей и никогда не был? ваша юля уже сене пообещала премьерство а там и авакову. шо поменяется скажите?
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Петюне, собираясь на второй срок, нужно взять кацапский лозунг - "Можем повторить" и будет в самый раз ..... а любителям соевого шоколада нДравица .... Суд зняв арешт із 49 ділянок, вкрадених Кернесом у Харкова в 2014 році - Цензор.НЕТ 7646
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куле а ктото разе сомневался Суд зняв арешт із 49 ділянок, вкрадених Кернесом у Харкова в 2014 році - Цензор.НЕТ 3323
Суд зняв арешт із 49 ділянок, вкрадених Кернесом у Харкова в 2014 році - Цензор.НЕТ 5274

ем более занос и чем нужнее человечек тем лучше ему тут судится
более ровные дяди судятся в Лондоне - айда и мы писать в договорах - признаем лондонский суд арбитром Суд зняв арешт із 49 ділянок, вкрадених Кернесом у Харкова в 2014 році - Цензор.НЕТ 9267
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вы все врете. какие ваши доказательства. порошенко отвечает только за внешнюю политику. зато есть томос и т.д.
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