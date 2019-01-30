 "Говорю: "Кофе пьем?" Никто никого не убалтывал!" - Грынив о приглашении Подервянского на форум Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Как уговорили выступить Леся Подервянского? О его политических предпочтениях знали все - но чтобы выступить с трибуны на политическом съезде..." - спросил корреспондент

"Все хотели видеть Подервянского. Все! Я его лично не знал. Звоню. Говорю: "Кофе пьем?" - "Пьем!" Пять минут встречи - и он здесь! Никто никого не убалтывал!" - заверил Грынив.

Напомним, вчера писатель и художник Лесь Подервянский поддержал кандидатуру действующего президента Украины Петра Порошенко.

О том, как Петр Порошенко выдвинулся на второй президентский срок и на что все это было похоже читайте в репортаже "Цензор.НЕТ" - "С Порохом в сердце, дубль 2".