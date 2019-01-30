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 Политика Украины
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Все про:выборы (20935) Грынив (100) Подервянский (14) Порошенко (16240)

 "Говорю: "Кофе пьем?" Никто никого не убалтывал!" - Грынив о приглашении Подервянского на форум Порошенко

Нардеп Игорь Грынив, главный политтехнолог и стратег Петра Порошенко после форума "От Крут до Брюсселя" рассказал, как ему удалось пригласить поддержать президента известного писателя и художника Леся Подервянского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: "Є така північна лисичка з білим пухнастим хвостиком. Я тут, щоб вона не з'явилась у нас", - Подервянский поддержал Порошенко. ВИДЕО

"Как уговорили выступить Леся Подервянского? О его политических предпочтениях знали все - но чтобы выступить с трибуны на политическом съезде..." - спросил корреспондент

"Все хотели видеть Подервянского. Все! Я его лично не знал. Звоню. Говорю: "Кофе пьем?" - "Пьем!" Пять минут встречи - и он здесь! Никто никого не убалтывал!" - заверил Грынив.

Напомним, вчера писатель и художник Лесь Подервянский поддержал кандидатуру действующего президента Украины Петра Порошенко.

О том, как Петр Порошенко выдвинулся на второй президентский срок и на что все это было похоже читайте в репортаже "Цензор.НЕТ" - "С Порохом в сердце, дубль 2".

...

Источник: https://censor.net.ua/n3108989
 
   
 Топ комментарии
 
в рабочее время весь бомонд страны. А ведь в СИЗО все должны сидеть
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кто все эти люди ?где среди кандидатов промышленники,производственники и экономисты?какой то шлак подэревянски ,гаврылюки козакы и прочее
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Знаете, я в итоге так и не понял, кого на форуме выдвинули в президенты - Порошенко или Путина?
Хотя это одно и то же...
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и к чему перл про ...@лядеву то она обрезанная маланка кацапского замесу...
а не человек..... то разные существа по определению...
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Мабудь навєяло шото...можєт бьіть даже вот ета статья, вот етого журналиста...
Нє?
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Разочаровалась в Подервянском.Человек совсем поехал, если поддерживает олигарха на выборах,тем более провального олигарха, который за 5 лет кроме Томоса и безвиза ничего хорошего не сделал для людей,а для себя любимого ,конечно сделал.
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Ідіотка, а скажіть щось про колишніх президентів - багато хороших слів ?
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Неадекватный идиот как раз ты, если оскорбляешь незнакомого тебе человека за его честное мнение.Пиши по теме статьи, а не харькай тут свои сопли,тролль.
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Жаль, что прямым текстом не упомянул Х**ла.
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Тот алаш кофе не пьёт,видать подоили чувака,от и влез в халепу..
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согласен, не Коэльо
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в рабочее время весь бомонд страны. А ведь в СИЗО все должны сидеть
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кто все эти люди ?где среди кандидатов промышленники,производственники и экономисты?какой то шлак подэревянски ,гаврылюки козакы и прочее
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Ага. РАСМУССЕН якийсь.
Хтось чув про нього?
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Этот Муссен у Пэти советник на общественных началах?...
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У Подеревянського що, на каву не вистачає? Чи він такий жлоб, що на шару готовий гівно їсти? І що було у тій каві підмішано, що після неї він зійшов на трибуну"Говорю: "Кофе пьем?" Никто никого не убалтывал!" - Грынив о приглашении Подервянского на форум Порошенко - Цензор.НЕТ 7635
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Ти ще про «наколотьіє апєльсінкі» і «чай с наркотікамі» розкажи тут...
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і про печеньки Нуланд. З-за порєбріку лунають скиглення)). А мені здається то від зазрощів. Бо давлять на кацапстані і печеньки і апельсинчики бульдозерами.))
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А от, до речі: якщо чинний Президент реєструється кандидатом у Президенти, то чи є він чинним? Хто і як повинен виконувати на час виборів його обовязки? Той, що нечисть від себе відганяє, чи хто
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Напевно ні, той, що вас від себе відганяє - то спікер. І при наявності діючого президнта в країні, а не такого як ваш вітьок, який втік, то спікер - це спікер, президент - це президент.
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Вот, оказывается, как кандидата в президенты выдвигают.
"- Кофе пьем?
- Пьем."
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І що цікаво: Коломойський теж дуже полюбляє зваблювати кавою. Національна традиція чи совпадєніє? Не думаю..."Говорю: "Кофе пьем?" Никто никого не убалтывал!" - Грынив о приглашении Подервянского на форум Порошенко - Цензор.НЕТ 1068
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Подерв'янському РЕСПЕКТ !
Оно як підсмажив дупи зрадофілів.
Лесь показав на своєму прикладі, з ким зараз повинні бути МИСЛЯЧІ патріоти України.
Слава Україні !
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Подерв'янському РЕСПЕКТ !
Оно як підсмажив дупи зрадофілів.
Лесь показав на своєму прикладі, з ким зараз повинні бути МИСЛЯЧІ патріоти України.
Слава Україні !
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Знаете, я в итоге так и не понял, кого на форуме выдвинули в президенты - Порошенко или Путина?
Хотя это одно и то же...
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-...А единственная перспектива у продвинутого парня в этой стране - работать клоуном у пи..расов.
- Мне кажется, есть и другие варианты.
- Есть. Кто не хочет работать клоуном у пи..расов, будет работать пи..расом у клоунов. За тот же самый мелкий прайс.(С) В. Пелевин
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А краще за все, треба бути людиною, серед людей.
Як Лесь.
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Подервянский слишком умный, чтобы допустить приход старой разрушающей страну ведьмы.

Сочинил бы про неё что-то весёлое)
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А як Вам «Васіліса Єгоровна і мужічкі»?

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Росія хоче прибрати Порошенка і отримати інший парламент - розвідка США
...в надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент, Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливості в кіберпросторі а також громадське невдоволення", - наголошується в звіті.
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«Голосуйте правильно или с вами что-то случится». Учителей принуждают голосовать за Порошенко. Видео

После того как президент Петр Порошенко официально объявил о старте своей предвыборной президентской кампании, в сети появилось видео, как на местах уже начали «убеждать» педагогов «голосовать правильно».
Об этом в своем Facebook сообщила пользователь Елена Скидан и привела примеры аргументов,
«Руководство одной из школ в Донецкой области проводит разъяснительную беседу с коллективом по поводу предстоящих выборов:
«Мы обязаны поддержать действующего президента».
«300 грн от одного благотворительного фонда или будет плохо «.
«Советую Вам, например, и Вам подобным не лезть на рожон».
«Или голосуйте правильно или с вами что-то может внезапно случиться», - так убеждают агитаторы учителей.

https://www.economics-prorok.com/2019/01/голосуйте-правильно-или-с-вами-что-то
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А кто этот "деревянский", да ещё и "поц"?...
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Якщо коротко то звиклий альфонс ...Художник,картин якого ніхто не бачив,письменник,творів якого ніхто не читав...Прославився вмінням віртуозно матюкатись при любих компаніях і обставинах,а також смазливою в молоді роки пикою...
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А чого Подерев"янський не прийшов розповісти про лисичку на з"їзді у Гриценка?..чи Садового?..Мабуть,кави мало наливали...
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наверное потому, что ты, может быть, не пойдешь рассказывать про животных в канализационный люк к бомжам 3 сорта. хотя....
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а я думав він розумніший а він вата під деревом
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Подерев'янський порядна людина: він халявщик, а не сраколиз!
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Как говорил давно забытый Лёня Горбунков: "Я не халявщик, я - партнёр!"...
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реально кто это,подеревянский????...чем так "гордится" иезуит грынив???.....надо еще взбрыкивать от радости,что сьезд партии "единая расея" посетили парубий,гройсойша и иже в ними))))))
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Кажуть був такий собі письменник подеревянський, але пішов у політику і скінчився як письменник "Кажу: "Каву п'ємо?" Ніхто нікого не вмовляв!" - Гринів про запрошення Подерв'янського на форум Порошенка - Цензор.НЕТ 6702
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Столько пишут,а впечатление,что там только Подервянский был и Луценко.
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бородавка, невже хтось твоєю думкою цікавився? "Кажу: "Каву п'ємо?" Ніхто нікого не вмовляв!" - Гринів про запрошення Подерв'янського на форум Порошенка - Цензор.НЕТ 2981
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в зрадофілітиків та ботів просто фонтан піни .. Не захлиніться, глядіть, отрутою власною )))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Говорю: "Кофе пьем?" Никто никого не убалтывал!" - Грынив о приглашении Подервянского на форум Порошенко
 
 
 
 
 
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