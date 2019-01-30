 "Говорю: "Кофе пьем?" Никто никого не убалтывал!" - Грынив о приглашении Подервянского на форум Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Как уговорили выступить Леся Подервянского? О его политических предпочтениях знали все - но чтобы выступить с трибуны на политическом съезде..." - спросил корреспондент
"Все хотели видеть Подервянского. Все! Я его лично не знал. Звоню. Говорю: "Кофе пьем?" - "Пьем!" Пять минут встречи - и он здесь! Никто никого не убалтывал!" - заверил Грынив.
Напомним, вчера писатель и художник Лесь Подервянский поддержал кандидатуру действующего президента Украины Петра Порошенко.
О том, как Петр Порошенко выдвинулся на второй президентский срок и на что все это было похоже читайте в репортаже "Цензор.НЕТ" - "С Порохом в сердце, дубль 2".
...
а не человек..... то разные существа по определению...
Нє?
Хтось чув про нього?
"- Кофе пьем?
- Пьем."
Оно як підсмажив дупи зрадофілів.
Лесь показав на своєму прикладі, з ким зараз повинні бути МИСЛЯЧІ патріоти України.
Слава Україні !
Оно як підсмажив дупи зрадофілів.
Лесь показав на своєму прикладі, з ким зараз повинні бути МИСЛЯЧІ патріоти України.
Слава Україні !
Хотя это одно и то же...
- Мне кажется, есть и другие варианты.
- Есть. Кто не хочет работать клоуном у пи..расов, будет работать пи..расом у клоунов. За тот же самый мелкий прайс.(С) В. Пелевин
Як Лесь.
Сочинил бы про неё что-то весёлое)
...в надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент, Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливості в кіберпросторі а також громадське невдоволення", - наголошується в звіті.
После того как президент Петр Порошенко официально объявил о старте своей предвыборной президентской кампании, в сети появилось видео, как на местах уже начали «убеждать» педагогов «голосовать правильно».
Об этом в своем Facebook сообщила пользователь Елена Скидан и привела примеры аргументов,
«Руководство одной из школ в Донецкой области проводит разъяснительную беседу с коллективом по поводу предстоящих выборов:
«Мы обязаны поддержать действующего президента».
«300 грн от одного благотворительного фонда или будет плохо «.
«Советую Вам, например, и Вам подобным не лезть на рожон».
«Или голосуйте правильно или с вами что-то может внезапно случиться», - так убеждают агитаторы учителей.
https://www.economics-prorok.com/2019/01/голосуйте-правильно-или-с-вами-что-то