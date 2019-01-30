EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  4900  172
Материалы по теме:
Все про:Гриценко Анатолий (1186) Антитеррористическая операция (15777)

 В 2014 году военнослужащих с моей специальностью было больше, чем нужно, - Гриценко о том, почему не пошел в АТО

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что не пошел в 2014 году служить в АТО, потому что в специалистах его военной специальности не было необходимости, но был готов действовать на стратегическом уровне и занять пост главнокомандующего.

Об этом Гриценко заявил в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.

"Моя военная специальность – специалист по обслуживанию авиационного оборудования самолетов. Я проверил – таких специалистов было младших, не 60 лет, а 30–40 лет, больше, чем надо", – заявил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Декларация Гриценко: Volvo XC90, гидроцикл и эквивалент почти $175 тысяч, недвижимое имущество - у жены

По его словам, тогда авиация практически не применялась, поэтому необходимости идти на фронт не было.

В то же время, Гриценко заявил, что готов был стать Главнокомандующим, чтобы принимать участие в войне и помочь украинской армии.

"Я предлагал себя и верховным главнокомандующим пошел на выборы, объяснял, что я могу организовать оборону, обеспечить войска, нормальную кадровую политику", – сказал Гриценко.

При этом он подчеркнул, что помогал армии, как мог, в частности обеспечением современными картами.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ в случае моей победы на выборах возглавит Трепак. Призываю кандидатов в президенты не держать "котов в мешках", - Гриценко

"Например, мы увидели, что нет современных карт, даже для спецназа. Быстро задействовали, даже без государственных средств, через спутниковые системы и эти карты ко мне приходили в депутатскую комнату небольшую, прямо с колес. Ибо карты, которые лежали где–то в хранилищах, были неадекватны даже границам населенных пунктов. Поэтому каждый делает свое дело", – сказал кандидат в президенты.

Читайте также: Депутат БПП Залищук стала советницей Гриценко. ФОТО

Ранее генпрокурор Юрий Луценко в интервью Гордону заявил, что не считает возможным, чтобы Анатолий Гриценко стал президентом, потому что "человек, который на моих глазах отказался занять пост министра обороны, начальника Генштаба или руководителя других силовых структур после победы Порошенко, не может претендовать на то, чтобы стать верховным главнокомандующим".

В свою очередь, Гриценко заявил, что ему не предлагали возглавить Минобороны, а руководство Генштабом он бы не потянул.

Источник: https://censor.net.ua/n3108988
 
   
 Топ комментарии
 
Кто хотел, шел воевать добровольцами не по специальности. В батальоне "Донбасс" например офицер армии США Поплавский пошел служить рядовым.
 показать весь комментарий
 
Просто прийти у воэнкомат і сказати: "Готовий служити там, куди пощлють!" слабо було? Тисячі людей так і зробили. Зробили і не лізуть у президенти.
А цей у жінки під спідницею заховався, а тепер зізе!
 показать весь комментарий
 
В гонке зашкваров Воной и ЗеКа неожиданно появляется серъезный конкурент. В 2014 году военнослужащих с моей специальностью было больше, чем нужно, - Гриценко о том, почему не пошел в АТО - Цензор.НЕТ 6877
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Але перевчитися і просто захищати Україну він не захотів, бо Мостовая заборонила У 2014 році військовослужбовців з моєю спеціальністю було більше, ніж потрібно, - Гриценко про те, чому не пішов в АТО - Цензор.НЕТ 7926
 показать весь комментарий
 
 
А гриценко в АТО, шо в окопах бы сидел, чи в ДАП? Нет оно б сидело генералом в штабе. Так на хуя оно в АТО? Глупый вопрос.
 показать весь комментарий
 
 
Чому відразу в окоп? Начальником складу. Мож. якийсь і уцілів.
 показать весь комментарий
 
 
Какое там АТО??? Да он с Майдана сбежал на лыжный курорт!)))) Ему гораздо комфортнее в тылу армию украинскую уничтожать!

Хотя такую же предъяву можно сделать любому мужику-кандидату в президенты!
 показать весь комментарий
 
 
Одно то ,что он способствовал приходу януковича,организовав противсиховское движение,в надежде,что янукович это оценит
У 2014 році військовослужбовців з моєю спеціальністю було більше, ніж потрібно, - Гриценко про те, чому не пішов в АТО - Цензор.НЕТ 9521

Слабые стороны
Слабые стороны Анатолия Гриценко являются типичными для украинских политиков. В первую очередь он неспособен к командной работе - недоговороспособен, неблагодарен, не доверяет профессионалам…
 показать весь комментарий
 
в 14-м, соседу, технику, ему 60 вызывали в военкомат предлагали пойти, ну тот типа уже здоровья нету. А... не знаю как правильно, оператор РЛС, или как там у них, так просто приехали и забрали......
 показать весь комментарий
 
 
Руслан Кошулинський- буде президентом України,а ця вся совкова нечисть йде лісом.
 показать весь комментарий
 
 
одного віропітека вже маємо президентом, треба ще такого самого?
 показать весь комментарий
 
 
Да засцал он. Многое у вас засцали-семья, бизнес, то-се...вот сейчас сыновья подросли-опять вздыхают. И это как-бэ нормально, но не совсем...
 показать весь комментарий
 
 
Да шож оно верзе... Какие отвратные у нас большинство кандидатиков(
 показать весь комментарий
 
 
У 2014 році військовослужбовців з моєю спеціальністю було більше, ніж потрібно, - Гриценко про те, чому не пішов в АТО - Цензор.НЕТ 7120Галина Цегельник‏ @TSgdalinka

Какой же цинизм... Этот банер висит прямо напротив госпиталя #ДнепрВГ, который был распродан во времена прибывания его в качестве министра обороны.........У 2014 році військовослужбовців з моєю спеціальністю було більше, ніж потрібно, - Гриценко про те, чому не пішов в АТО - Цензор.НЕТ 1860
 показать весь комментарий
 
 
Всего две цитаты - достаточно:
1. "По его словам, тогда авиация практически не применялась, поэтому необходимости идти на фронт не было"
2. "В то же время, Гриценко заявил, что готов был стать Главнокомандующим, чтобы принимать участие в войне и помочь украинской армии"
 показать весь комментарий
 
 
Можем принять на должность говнокомандующего.
 показать весь комментарий
 
 
Диванні війська і тепер в превеликому надлишку.
 показать весь комментарий
 
 
ты смотри, рядовым не катит, только главнокомандующим
 показать весь комментарий
 
 
За всю свою геніально-героїчну кар'єру, паперовий полковник прослужив тільки перші два роки в забезпечені. Далі тільки по кабінетам. Це вам не нудно гундосити по каналам.
 показать весь комментарий
 
 
Добровольці і волонтери йшли на фронт без усяких спеціальностей. А цьому танцору піти на фронт його спеціальність завадила.
 показать весь комментарий
 
 
тебе нельзя ни в какую публичную власть
успешный чекист - это профессиональный лгун
 показать весь комментарий
 
 
Это да... Пиздунов тогда было хоть отбавляй... На хер еще один?
 показать весь комментарий
 
 
В 2015 Луценко з сином їздив на "смотрини" на фронт. Для цього йому видали 2 броніжелета, які на той час були дуже потрібні в армії, але він їх неповернув до цього часу (зажав) , про це писав Корбан.
 показать весь комментарий
 
 
Якби Гриценко пішов в АТО - була б розроблена ціла операція по його фізичному знищенню або захопленню в полон сєпарами...Вивчіть обставини полонення його сина і подальший шантаж цим фактом самого Гриценка...На такі фокуси влада здатна в повній мірі...Згадайте лишень спецоперацію по дискримінації Садового...З підпалом Грибовичів,жертвами,судовими справами,блокуванням вивозу сміття,цькуванням тощо...У Пороха ціла команда майстрів по закиданню лайном...так вміло закидають що лишиться тільки купа лайна із завиваючими над нею порохоботами...
 показать весь комментарий
 
 
О ! Добре,що нагадав про цікаве отримання синочком статусу УБД після охорони Дніпровського аеропорту-теж цікавий фокус,хоч і поширений.
 показать весь комментарий
 
 
А пішов би тоді в армію і такий би козир був на руках
 показать весь комментарий
 
 
100% и этот козырь никто неперебил бы. Совсем никто.
 показать весь комментарий
 
Весной 2014 года, пехотинцев было явно больше чем надо, ну чего я как лошара попёрся воевать? Был бы сейчас здоровым, мог бы претендовать на пост Верховного Главнокомандующего)))
 показать весь комментарий
 
 
Совкопітек - геть!
Чмо у якого до цих пір "німецько-фошистські" ко-ко-ко. бидло, яке не може елементарно не повторювати совкові висери і в президенти?? хоча.... Янусович же зміг)
 показать весь комментарий
 
 
тогда авиация практически не применялась

Повний НОЛЬ!
Підбиті транспортники, застосування авіації у ДАП, у Луганську і т. д.
Над моїм домом на висоті 50 метрів пролетіли два Мі-24.
Ні, нє прімєнялось... тьху гидота.
 показать весь комментарий
 
 
Його жінка Юля не відпустила,вона має гроші й зв'язки ще від першого чоловіка Разумкова,та батька гол.редактора газети-Прапор Комунізму,він звичайний підкаблучник який вдало одружився,тому не вимагайте від боягуза геройських дій.
 показать весь комментарий
 
 
когда у танкиста уничтожили танк, он становится пехотой.
 показать весь комментарий
 
 
Дуже цікаво, а чи всі ті крикуни ,що звинувачують Гриценка у тому, що не пішов воювати, ВОЮВАЛИ???
 показать весь комментарий
 
 
А чому нецікавить питання: - чи всі хто звинувачує гриценка йдуть в президенти?????
 показать весь комментарий
 
 
Дуже цікаво, чи всі ті крикуни також намагаються стати верховним головнокомандувачем?
 показать весь комментарий
 
 
Тільки на таке його смертельно-військового вишколу й хватило:


У 2014 році військовослужбовців з моєю спеціальністю було більше, ніж потрібно, - Гриценко про те, чому не пішов в АТО - Цензор.НЕТ 1289

 показать весь комментарий
 
 
А в президенти нащо йде, там і без нььго вистачає добровольців із "вмінням керувати країною".
 показать весь комментарий
 
 
Толік Продайтанк навіть зрозумів що його таємно-військова спеціальність не дозволила йому бути разом з протестуючими на Майдані. Він героїчно поїхав відпочивати на лижний курорт.
У 2014 році військовослужбовців з моєю спеціальністю було більше, ніж потрібно, - Гриценко про те, чому не пішов в АТО - Цензор.НЕТ 9526

 показать весь комментарий
 
 
Степанович, а ти рядовим, з автоматом в окоп, як Кошулинський, Сліпак, американець Поплавський - не пробував?...
 показать весь комментарий
 
 
Про Сліпака й Поплавського в окопі - знаю. Про Кошулинського - вперше читаю.
 показать весь комментарий
 
Це Марко Паславський.У 1981 році закінчив Військову академію США (місто Вест-Пойнт, штат Нью-Йорк). Служив у 75-му полку рейнджерів Сил спеціальних операцій Збройних Сил США (Форт Беннінг, поблизу міста Колумбус, штат Джорджія). У 1991 році звільнився з армії у званні майора.Мільйонер.Пройшов Майдан.Загинув СТРІЛЬЦЕМ першої роти батальону Донбас у Іловайську.
А міг би просто пердіти щось ротом,як Толя.
У 2014 році військовослужбовців з моєю спеціальністю було більше, ніж потрібно, - Гриценко про те, чому не пішов в АТО - Цензор.НЕТ 2223
 показать весь комментарий
 
 
Готов был пойти главнокомандующим...😀
Отправьте его Наполеоном...в дурку...
 показать весь комментарий
 
 
грыць-боевой песдун,понятно.
ОФТоп: нам нужен президент,воевавший на донбасе.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко-молодший по віку не проходе, тому за нього батько.
 показать весь комментарий
 
Справедливо упрекнуть Гриценко по этому вопросу имеют право лишь те, кто сам добровольно пришёл в военкомат. Остальным стоит вначале внимательно рассмотреть собственные веские)) причины, удержавшие от подобного шага.
Тем не менее и без этого личность Гриценко конечно же не дотягивает до масштабов достойного президента страны. В случае нечаянного избрания будет лишь очередной, уже 6-ой и снова никакой!
Сторонники Гриценко, включите логику и отбросьте грязную пропаганду предыдущих криминальных кланов. И вы поймёте за кого надо голосовать. Она не подведёт!)))
 показать весь комментарий
 
 
А вот и ни фига. Остальные, как бы, не лезут в президенты и не раздувают щёки, какие они классные офицеры и т.п. Если ты никто, сидишь, не высовываешься и никуда не лезешь - это одно. Если ты бывший министр, весь такой из себя офицер, настоящий полковник, хочешь стать ни много ни мало, верховным главнокомандующим страны - отчитайся вначале о своих боевых успехах. Даже московский хан Петрушка в своё время приказал дворянам начинать служить солдатами, прежде чем стать офицерами.
 показать весь комментарий
 
 
Справедливо упрекнуть толика звездоболика могут только те, кто сам неидёт в президенты.
Так другие кандидаты в президента в этом толика и неупрекают. 😂
Не пёрся бы толя в верховные главнокомандующие то никто бы и незнал как ему там под юбкой бабы юли????
 показать весь комментарий
 
 
Посаду начальника генштаба не потягне, а от президентом- в самий раз У 2014 році військовослужбовців з моєю спеціальністю було більше, ніж потрібно, - Гриценко про те, чому не пішов в АТО - Цензор.НЕТ 294
 показать весь комментарий
 
 
Бля напали на 60 летнего мужика ,.дибилы . лучше пусть расскажут где и сколько служили их сыновья . Я вам отвечу - В Днепре .в Изюме . Краматорске днем на камеру в форме и тд . а потом исчезали и так месяц . теперь они АТОшники ..Гриценко младший служил -1 год и везде .а до этого неделю был в плену .
 показать весь комментарий
 
 
Ху...у танцору яйца мешают. На диване безопаснее сидеть и языком трепать.
 показать весь комментарий
 
 
Якось не віриться..
Туди брали всіх підряд, навіть без військової освіти.
 показать весь комментарий
 
 
звісно, начальником Генштаба би не взяли, керуючим сектором теж.
 показать весь комментарий
 
 
Да врет он, как сивый мерин.

Был тогда спрос на военных инженеров и у танкистов, и в авиации бо в ангарах ржавела куча техники, которую надо было восстанавливать и расконсервировать.
 показать весь комментарий
 
 
Похоже Анатолий ты не в ту дудку дуешь, а у тебя не хватило бы ума просто кипятить воду в АТО, чтобы бойцы после задания могли попить горячего чайку или тебе обязательно нужно было отдельный кабинет, роту охраны, отдельную столовую, отдельную специальную норму питания...
 показать весь комментарий
 
 
«А что, так можно было?» Моя специальность в армии вообще была не нужна в принципе - экскурсовод. Но всё-таки пошёл. Не имея даже срочки за спиной.
 показать весь комментарий
 
 
Украинцы !
Я Вам писал в 2014 году , чтобы Вы не выбирали чёрта из табакерки Партии Регионов , ибо ничего хорошего Вам не увидеть ! И что , в один тур дерьмо выбрали , нахлебались !!!
И СЕЙЧАС Я ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЮ , НЕ ВЫБИРАЙТЕ ЭТУ СТАРУЮ МОЛЬ ИЗ ШКАФА !!!
 показать весь комментарий
 
 
Чмошник усатый, просто блевотина засохшая, а не мужик и военнослужащий!
 показать весь комментарий
 
 
Бог наделил меня видеть будущее , просто я обычный человек и никто этого не знает , прислушивайтесь к тому , что я пишу на форуме .
Войну я предсказал ещё 2004 году и писал тогда : " Много украинцев загубит Янукович , много кровушки они прольют на полях сражения ! Убейте его ! "
 показать весь комментарий
 
тэкс,янука мы прошли.
шо по грыцю,пеппе и силиконше?
и кого валить первым?
 показать весь комментарий
 
"а руководство Генштабом он бы не потянул."

Ну естественно. Страной то руководить - это не генштабом, любой дурак сможет. Еще и если накосячит - ничего ему за это не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Не хочу самолетам хвосты крутить, хочу всеми командовать... Его на адексватость проверяли? Ели уж он так держится за свою военную специальность, то где его "диплом главнокомандующего"?
 показать весь комментарий
 
 
военной специальности не было необходимости, но был готов действовать на стратегическом уровне и занять пост главнокомандующего


Кака полковник воевать он был не готов, но был готов быть главным. И вот за это тут некоторые себе рвут выходные отверстия...

Моя военная специальность - специалист по обслуживанию авиационного оборудования самолетов. Я проверил - таких специалистов было младших, не 60 лет, а 30-40 лет, больше, чем надо", - заявил он.

Тада. Какраз в тот момент, когда надо было срочно восстанавливать кучу вертолетов и самолетов, авиационные инженеры были не нужны. Не, если из него инженер такой же, как и военный, то конечно он нафиг никому не нужен был в 2014-м.

Странно. Но моего знакомого авиационного инженера, которому уже за 60, умоляли выйти и поработать, бо реально толковых технарей и инженеров в авиации на тот момент не было. И он гонял по командировкам по всей Украине по аэродромам, консультируя и помогая восстанавливать наши ВВС.
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2014 году военнослужащих с моей специальностью было больше, чем нужно, - Гриценко о том, почему не пошел в АТО
 
 
 
 
 
 вверх