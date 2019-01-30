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 Гриценко объяснил почему не пошел в АТО: В 2014 году военнослужащих с моей специальностью было больше, чем нужно

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что не пошел в 2014 году служить в АТО, потому что в специалистах его военной специальности не было необходимости, но был готов действовать на стратегическом уровне и занять пост главнокомандующего.

Об этом Гриценко заявил в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.

"Моя военная специальность – специалист по обслуживанию авиационного оборудования самолетов. Я проверил – таких специалистов было младших, не 60 лет, а 30–40 лет, больше, чем надо", – заявил он.

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По его словам, тогда авиация практически не применялась, поэтому необходимости идти на фронт не было.

В то же время, Гриценко заявил, что готов был стать Главнокомандующим, чтобы принимать участие в войне и помочь украинской армии.

"Я предлагал себя и верховным главнокомандующим, пошел на выборы, объяснял, что я могу организовать оборону, обеспечить войска, нормальную кадровую политику", – сказал Гриценко.

При этом он подчеркнул, что помогал армии, как мог, в частности обеспечением современными картами.

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"Например, мы увидели, что нет современных карт, даже для спецназа. Быстро задействовали, даже без государственных средств, через спутниковые системы и эти карты ко мне приходили в депутатскую комнату небольшую, прямо с колес. Ибо карты, которые лежали где–то в хранилищах, были неадекватны даже границам населенных пунктов. Поэтому каждый делает свое дело", – сказал кандидат в президенты.

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Ранее генпрокурор Юрий Луценко в интервью Гордону заявил, что не считает возможным, чтобы Анатолий Гриценко стал президентом, потому что "человек, который на моих глазах отказался занять пост министра обороны, начальника Генштаба или руководителя других силовых структур после победы Порошенко, не может претендовать на то, чтобы стать верховным главнокомандующим".

В свою очередь, Гриценко заявил, что ему не предлагали возглавить Минобороны, а руководство Генштабом он бы не потянул.

Источник: https://censor.net.ua/n3108988
 
 
 Топ комментарии
 
Кто хотел, шел воевать добровольцами не по специальности. В батальоне "Донбасс" например офицер армии США Поплавский пошел служить рядовым.
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Просто прийти у воэнкомат і сказати: "Готовий служити там, куди пощлють!" слабо було? Тисячі людей так і зробили. Зробили і не лізуть у президенти.
А цей у жінки під спідницею заховався, а тепер зізе!
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В гонке зашкваров Воной и ЗеКа неожиданно появляется серъезный конкурент. В 2014 году военнослужащих с моей специальностью было больше, чем нужно, - Гриценко о том, почему не пошел в АТО - Цензор.НЕТ 6877
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Майори і полковники рядовими воювати йшли, а це чмо розказує, що не піщов воювати, бо таких було з "надлишком". Хто б сумнівався, що такого гімна було з надлишком, і всяке таке гімно себе бачить Наполеоном.
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Ху...у танцору яйца мешают. На диване безопаснее сидеть и языком трепать.
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Якось не віриться..
Туди брали всіх підряд, навіть без військової освіти.
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звісно, начальником Генштаба би не взяли, керуючим сектором теж.
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Да врет он, как сивый мерин.

Был тогда спрос на военных инженеров и у танкистов, и в авиации бо в ангарах ржавела куча техники, которую надо было восстанавливать и расконсервировать.
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Похоже Анатолий ты не в ту дудку дуешь, а у тебя не хватило бы ума просто кипятить воду в АТО, чтобы бойцы после задания могли попить горячего чайку или тебе обязательно нужно было отдельный кабинет, роту охраны, отдельную столовую, отдельную специальную норму питания...
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Вот я не знаю, что все -таки важнее добыть карты или вскипять чайку для солдат? Карт не было у вояк, Гриценко их добывал. И наверное еще что-то делал.
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И наверное еще что-то делал. НУ НУ !Бівший министр обороні не наш'л себе места в адском котле 2014!
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Я и сам сомневаюсь. Но. Как найти честного на 100% человека в стране где ВСЕ берут-дают взятки, используют связи, скрывают доходы, не платят налоги ( ну потому что их невозможно платить). ВСЕ. И вы тоже. Где взять Святого?
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«А что, так можно было?» Моя специальность в армии вообще была не нужна в принципе - экскурсовод. Но всё-таки пошёл. Не имея даже срочки за спиной.
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В моєму протитанковому взводі (ПТРК) були:3 десантники,3 ВВшника,сапер,зв"язківець,командир БМП,МНС-ник і 3 неслуживших.Офіцерами -всі після кафедр-2 юриста і два інженери.Фаготи бачили хіба здалеку. Але згодИлись всі. І так-в усьому батальоні.А Толіку місця не знайшлось.Щось із ним не так.
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Украинцы !
Я Вам писал в 2014 году , чтобы Вы не выбирали чёрта из табакерки Партии Регионов , ибо ничего хорошего Вам не увидеть ! И что , в один тур дерьмо выбрали , нахлебались !!!
И СЕЙЧАС Я ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЮ , НЕ ВЫБИРАЙТЕ ЭТУ СТАРУЮ МОЛЬ ИЗ ШКАФА !!!
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подскажите тогда кого выбрать?два десятка кандидатов...голова закружится...
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Чмошник усатый, просто блевотина засохшая, а не мужик и военнослужащий!
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Бог наделил меня видеть будущее , просто я обычный человек и никто этого не знает , прислушивайтесь к тому , что я пишу на форуме .
Войну я предсказал ещё 2004 году и писал тогда : " Много украинцев загубит Янукович , много кровушки они прольют на полях сражения ! Убейте его ! "
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тэкс,янука мы прошли.
шо по грыцю,пеппе и силиконше?
и кого валить первым?
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Вот именно. Кого валить сейчас? кроме Рошенко... Это и так ясно.
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Бог наделил меня видеть будущее..... Япона Мать

Сын болгарки - отец японца.
ПРИЕХАЛ ЖРЕЦ (знаментиый бомбейский брамин -йог)
Любимец Рабиндраната Тагора
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Тогда скажи кто победит на выборах президента? Про прошлое не надо.....
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"а руководство Генштабом он бы не потянул."

Ну естественно. Страной то руководить - это не генштабом, любой дурак сможет. Еще и если накосячит - ничего ему за это не будет.
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Не хочу самолетам хвосты крутить, хочу всеми командовать... Его на адексватость проверяли? Ели уж он так держится за свою военную специальность, то где его "диплом главнокомандующего"?
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военной специальности не было необходимости, но был готов действовать на стратегическом уровне и занять пост главнокомандующего


Кака полковник воевать он был не готов, но был готов быть главным. И вот за это тут некоторые себе рвут выходные отверстия...

Моя военная специальность - специалист по обслуживанию авиационного оборудования самолетов. Я проверил - таких специалистов было младших, не 60 лет, а 30-40 лет, больше, чем надо", - заявил он.

Тада. Какраз в тот момент, когда надо было срочно восстанавливать кучу вертолетов и самолетов, авиационные инженеры были не нужны. Не, если из него инженер такой же, как и военный, то конечно он нафиг никому не нужен был в 2014-м.

Странно. Но моего знакомого авиационного инженера, которому уже за 60, умоляли выйти и поработать, бо реально толковых технарей и инженеров в авиации на тот момент не было. И он гонял по командировкам по всей Украине по аэродромам, консультируя и помогая восстанавливать наши ВВС.
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Юля ( дружина) не пустила на фронт! Все зрозуміло!
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Ну бывает - огреб усатый полковник скалкой и забился под кровать. Но врать-то зачем? Гриценко пояснив, чому не пішов в АТО: У 2014 році військовослужбовців з моєю спеціальністю було більше, ніж потрібно - Цензор.НЕТ 4347
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Це добре, що його там не було, бо продовжив би розкрадати армію й в АТО У 2014 році військовослужбовців з моєю спеціальністю було більше, ніж потрібно, - Гриценко про те, чому не пішов в АТО - Цензор.НЕТ 1220
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спеціалістів таких як він в АТО не треба було, а от спецілістів таких як він на "посаду верховного головнокомандуючого" треба було...все правильно?!
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авіація не застосуовувалась тільки в його уяві...
а Волошин напевно на підводній лодці служив...

засцав - зрозуміло (по людськи) , але не треба "херню нести"
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у военнослужащих 14 года была только одна специальность - защищать Украину
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Ох і падлюка ти, Гриценко! Всім розказуєш який ти спец у військових справах, а не пішов в АТО, бо.... "таких "спеціалістів", як я, було з надлишком". Але ж чому ти опинився не серед перших, а сидів в числі тих, хто був з "надлишком"? Боягуз ти, Гриценко і словоблуд - піз....бол, одним словом. Який з тебе президент, коли ти така нікчема?
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Просто - патроны у него были не той системы У 2014 році військовослужбовців з моєю спеціальністю було більше, ніж потрібно, - Гриценко про те, чому не пішов в АТО - Цензор.НЕТ 5931
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Только не нужно напускать туману ! А опубликуйте список генералов ,которые пошли в окопы на передовой .
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Те, что пошли уже погибли. Кульчицкий к примеру. Царствие ему небесное.
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он генерала получил посмертно, если не ошибаюсь... К тому же, разве он не был действующим?
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Ну і що ми маємо в "сухому залишку"? Фейковий (паркетний) військовий хоче стати фейковим (фіктивним) президеном. Все одно це краще за Юльку і Зєлю, але набагато гірше за Кошулинського.
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Кошулинський дуже порядна людина,але ж, нажаль він не пройде у другий тур...
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Категорически за Кошулинского, но надо быть реалистом. У этого хоть есть шанс пройти во второй тур, иначе пизд.ц, либо воровка, либо Шоколадна дупа...
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Тю, воєнком спитав де я вчився, у 2 секунди записав на перекваліфікацію і після цього я підійшов армії за усіма параметрами. Щоправда стати головнокомандувачем я тоді ще не мріяв. )))
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Неужели тебя, полковника, бывшего комполка, военком одним росчерком отправил рядовым? Можно узнать фамилию "военкома"?
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А сейчас почему не в Армии? Энурез замучил? Или диарея начинается при перспективе поехать на передок? Гриценко пояснив, чому не пішов в АТО: У 2014 році військовослужбовців з моєю спеціальністю було більше, ніж потрібно - Цензор.НЕТ 5959
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Во выдал!Это каждый кто не хотел идти,мог прогнать:либо я главком,или пошли вы все на х..Это пидарастизм,падлючесть чистой воды!Либо он больной на голову,или просто прикалывается..Уже хер чему перестаёшь удивлятьсяНА кого,и на какие мозги эта хрень рассчитана?
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а ты был в военкомате? Я был, и меня так как и его оттуда послали.
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та нет, всех от майора и выше со старта прогнали вон. А так же целую армию знакомых старлеев, капитанов запаса - связистов. Так и сказали, для вас мест нет, в армии таких как вы - перебор. А когда пришел специалист комплекса "Кольчуга" то там вообще у виска покрутили...
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пи-дит как дышет , бой это стихия офицера и по другому никак , а отмазки сейчас строчить-позор , бывший министр обороны в воюющей стране небыл на войне , как его ( такого "героя ") в кандидаты записали , а армии и сейчас штыков не хватает , чеж он по тылам шарахается , да это " достойный кандидат " оХвицер мля
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Мало кто знает, но это реальная ситуация. У нас 90% офицеров отставников военкомат отправил домой. Инженера, связисты, топографы, снабженцы, вся авиация и т.п.
Проблема в том, что армии нужны были простые стрелки, водителя-механики, одним словом солдаты. Существовало огромное количество кадрированных частей - есть территория, стоит на хранении техника и 100% укомплектованный офицерский состав, а вот солдат нет, только папки с делами потенциальных призывников.
Если офицер был хотя бы пехотинцем, танкистом либо артиллеристом, то от него был какой то толк в зоне АТО, в Добробате... А какой толк от бывшего командира бригады связи, к примеру, если там даже нет подразделения такого уровня? Или инженера авиации? Что бы он в 60 лет бегал с автоматам? А смысл, что бы своей смертью доставил удовольствие? Гриценко пояснив, чому не пішов в АТО: У 2014 році військовослужбовців з моєю спеціальністю було більше, ніж потрібно - Цензор.НЕТ 5633
Ну тогда почему мы не поставили 100% страны "в ружье", женщин и детей к станкам и т.п.?
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"―Товарищ укротитель, а вы можете укротить мышь? В кладовке мышь живет, туда входить страшно.
―Нет... мышь не могу. Вы понимаете, товарищи, мышь - это мелкий хищник. А я работаю по крупному рогатому... то-есть этому, хищнику, льву так сказать, тигру.
―А как вы воспитали в себе такую храбрость?
―Храбрость? Ну так, я... с детства..."(с)
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браво!!!Не в бровь а в глаз...как говориться!!!
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І міністром оборони в 2014 відмовився бути з тої ж причини?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриценко объяснил почему не пошел в АТО: В 2014 году военнослужащих с моей специальностью было больше, чем нужно
 
 
 
 
 
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