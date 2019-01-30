 Гриценко объяснил почему не пошел в АТО: В 2014 году военнослужащих с моей специальностью было больше, чем нужно

Об этом Гриценко заявил в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.
"Моя военная специальность – специалист по обслуживанию авиационного оборудования самолетов. Я проверил – таких специалистов было младших, не 60 лет, а 30–40 лет, больше, чем надо", – заявил он.
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По его словам, тогда авиация практически не применялась, поэтому необходимости идти на фронт не было.
В то же время, Гриценко заявил, что готов был стать Главнокомандующим, чтобы принимать участие в войне и помочь украинской армии.
"Я предлагал себя и верховным главнокомандующим, пошел на выборы, объяснял, что я могу организовать оборону, обеспечить войска, нормальную кадровую политику", – сказал Гриценко.
При этом он подчеркнул, что помогал армии, как мог, в частности обеспечением современными картами.
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"Например, мы увидели, что нет современных карт, даже для спецназа. Быстро задействовали, даже без государственных средств, через спутниковые системы и эти карты ко мне приходили в депутатскую комнату небольшую, прямо с колес. Ибо карты, которые лежали где–то в хранилищах, были неадекватны даже границам населенных пунктов. Поэтому каждый делает свое дело", – сказал кандидат в президенты.
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Ранее генпрокурор Юрий Луценко в интервью Гордону заявил, что не считает возможным, чтобы Анатолий Гриценко стал президентом, потому что "человек, который на моих глазах отказался занять пост министра обороны, начальника Генштаба или руководителя других силовых структур после победы Порошенко, не может претендовать на то, чтобы стать верховным главнокомандующим".
В свою очередь, Гриценко заявил, что ему не предлагали возглавить Минобороны, а руководство Генштабом он бы не потянул.
Туди брали всіх підряд, навіть без військової освіти.
Был тогда спрос на военных инженеров и у танкистов, и в авиации бо в ангарах ржавела куча техники, которую надо было восстанавливать и расконсервировать.
Я Вам писал в 2014 году , чтобы Вы не выбирали чёрта из табакерки Партии Регионов , ибо ничего хорошего Вам не увидеть ! И что , в один тур дерьмо выбрали , нахлебались !!!
И СЕЙЧАС Я ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЮ , НЕ ВЫБИРАЙТЕ ЭТУ СТАРУЮ МОЛЬ ИЗ ШКАФА !!!
Войну я предсказал ещё 2004 году и писал тогда : " Много украинцев загубит Янукович , много кровушки они прольют на полях сражения ! Убейте его ! "
шо по грыцю,пеппе и силиконше?
и кого валить первым?
Сын болгарки - отец японца.
ПРИЕХАЛ ЖРЕЦ (знаментиый бомбейский брамин -йог)
Любимец Рабиндраната Тагора
ИОКАНААН МАРУСИДЗЕ
Лекция на тему "Плодотворная реинкарнационная идея"
Опыты по Шерлоку Холмсу. Курочка невидимка. Свечи с Атлантиды. Пророк Самуил отвечает вопросами на вопрос. Материализация духов и раздача слонов населению.
Ну естественно. Страной то руководить - это не генштабом, любой дурак сможет. Еще и если накосячит - ничего ему за это не будет.
Кака полковник воевать он был не готов, но был готов быть главным. И вот за это тут некоторые себе рвут выходные отверстия...
Моя военная специальность - специалист по обслуживанию авиационного оборудования самолетов. Я проверил - таких специалистов было младших, не 60 лет, а 30-40 лет, больше, чем надо", - заявил он.
Тада. Какраз в тот момент, когда надо было срочно восстанавливать кучу вертолетов и самолетов, авиационные инженеры были не нужны. Не, если из него инженер такой же, как и военный, то конечно он нафиг никому не нужен был в 2014-м.
Странно. Но моего знакомого авиационного инженера, которому уже за 60, умоляли выйти и поработать, бо реально толковых технарей и инженеров в авиации на тот момент не было. И он гонял по командировкам по всей Украине по аэродромам, консультируя и помогая восстанавливать наши ВВС.
а Волошин напевно на підводній лодці служив...
засцав - зрозуміло (по людськи) , але не треба "херню нести"
Проблема в том, что армии нужны были простые стрелки, водителя-механики, одним словом солдаты. Существовало огромное количество кадрированных частей - есть территория, стоит на хранении техника и 100% укомплектованный офицерский состав, а вот солдат нет, только папки с делами потенциальных призывников.
Если офицер был хотя бы пехотинцем, танкистом либо артиллеристом, то от него был какой то толк в зоне АТО, в Добробате... А какой толк от бывшего командира бригады связи, к примеру, если там даже нет подразделения такого уровня? Или инженера авиации? Что бы он в 60 лет бегал с автоматам? А смысл, что бы своей смертью доставил удовольствие?
Ну тогда почему мы не поставили 100% страны "в ружье", женщин и детей к станкам и т.п.?
―Нет... мышь не могу. Вы понимаете, товарищи, мышь - это мелкий хищник. А я работаю по крупному рогатому... то-есть этому, хищнику, льву так сказать, тигру.
―А как вы воспитали в себе такую храбрость?
―Храбрость? Ну так, я... с детства..."(с)