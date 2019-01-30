 Ежемесячно родители смогут получать 1626 грн как компенсацию за оплату услуг няни, независимо от того, работают они или нет, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на заседании Кабинета министров 30 января сообщил министр социальной политики Андрей Рева.
По его словам, ежемесячно родители, независимо от того работают они или нет, смогут получать 1626 грн как компенсацию за оплату услуг няни. Эти доплаты будут пересматриваться каждый год в соответствии с прожиточным минимумом.
"Они будут выплачиваться дополнительно к ежемесячным выплатам на ребенка, которые молодая мама законно получает", - сказал Рева.
Рева также рассказал об алгоритме оформления услуги муниципальной няни.
Так, родители самостоятельно выбирают няню, подписывают с ней договор, который не требует нотариального заверения. Далее подают заявку в органы соцзащиты. Лицо, предоставляющее услуги няни, должно быть зарегистрировано как ФОП, что, по мнению министра, будет способствовать официальному трудоустройству нянь и их пенсионному обеспечению в будущем. Также няня может зарегистрироваться как предприниматель в электронной системе и зарегистрировать счет, на который будет получать оплату за свои услуги.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что программа "муниципальная няня" направлена на поддержку деторождения в Украине.
"Это вопрос номер один - чтобы в каждой семье рождались дети, и желательно не меньше двух", - сказал он.
Напомним, инициатива "Муниципальная няня" была утверждена правительством в рамках государственной социальной программы "Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка" еще в мае 2018.
Конечно пенсионерам это не нравится, но пока у власти вор Порошенко, так будет.
И я сразу уточнил, что дед не госслужащий, а значит и не судья, и не прокурор - железнодорожник, почти 50 лет стажа.
Но у железнодорожником - нормальные условия труда и нет вредного стажа, поэтому твой дед не мог заработать 50 лет стажа...
Это разве что чинуши в министерствах и администрациях могут сидеть хоть до 100 лет на работе, ибо физически никогда не работали и лишь перекладывали бумажки с места на место.
Дед реально работал до 70.
Но вам, конечно, лучше всех известно про "везде" и "нигде".
У вас так - у других - иначе.
Именно работяги, конечно, если доживают до пенсии - то сразу на нее и уходят, а инженеры, которые не злоупотребляют - вполне продолжают работать дальше.
Друг покойного отца на Маяке работает (том самом, который минометы варганил) - ему 68, он электронщик и он далеко не самый старший там. Там вообще богадельня.
Расскажи-ка, как твоя якобы "среднестатистическая" пенсия может быть меньше минимальной?
Они пенсию такую получают, а здесь няня...
Не удивлюсь что пенсионеры будут голосовать за Симоненина,и уж тем более не стоит их за это винить..............
Рева, я понимаю, очень хочется задобрить электорат и остаться у корыта, но зачем же так явно манипулировать и лгать?
для стимулювання народжуваноітс малувато
А так - бейби-боксы были хорошей идеей - в Финляндии они в свое время сработали, но реализация, конечно, желает лучшего.
без Ревы не получается ?
давай я тебя сейчас мокну твоим рыльцем в твою брехню ?
Горловка тоже Донецкая
Но, оказывается, Рева тут вообще ни при чём.
Кто выбирал областных депутатов, которые не провели тендер ?
Рева выбирал или вы ?
и вам советую того же.
но в том, что вы там себе навыбирали ленивцев, рева таки не виноват
https://zaporozhye.kabanchik.ua/category/nyanya-dlya-rebenka
Немедленно отменить этот пазор!!!