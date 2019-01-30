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 Политика Украины, Общество
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 Ежемесячно родители смогут получать 1626 грн как компенсацию за оплату услуг няни, независимо от того, работают они или нет, - Рева

Родители смогут ежемесячно получать 1626 грн по программе "Муниципальная няня".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на заседании Кабинета министров 30 января сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, ежемесячно родители, независимо от того работают они или нет, смогут получать 1626 грн как компенсацию за оплату услуг няни. Эти доплаты будут пересматриваться каждый год в соответствии с прожиточным минимумом.

"Они будут выплачиваться дополнительно к ежемесячным выплатам на ребенка, которые молодая мама законно получает", - сказал Рева.

Рева также рассказал об алгоритме оформления услуги муниципальной няни.

Так, родители самостоятельно выбирают няню, подписывают с ней договор, который не требует нотариального заверения. Далее подают заявку в органы соцзащиты. Лицо, предоставляющее услуги няни, должно быть зарегистрировано как ФОП, что, по мнению министра, будет способствовать официальному трудоустройству нянь и их пенсионному обеспечению в будущем. Также няня может зарегистрироваться как предприниматель в электронной системе и зарегистрировать счет, на который будет получать оплату за свои услуги.

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В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что программа "муниципальная няня" направлена на поддержку деторождения в Украине.

"Это вопрос номер один - чтобы в каждой семье рождались дети, и желательно не меньше двух", - сказал он.

Напомним, инициатива "Муниципальная няня" была утверждена правительством в рамках государственной социальной программы "Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка" еще в мае 2018.

Источник: https://censor.net.ua/n3108986
 
   
 Топ комментарии
 
И какая няня захочет работать за 1600 грн? Ежемесячно родители смогут получать 1626 грн как компенсацию за оплату услуг няни, независимо от того работают они или нет, - Рева - Цензор.НЕТ 9189
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После того как,няня узнает сколько её придется платить реве за зарегистрированость она перестанет хотеть быть няней и поедет работать в Польшу или ещё куда подальше.
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Нормальная няня, которой не страшно оставить ребенка - это от 12 000 гривен.

Рева, я понимаю, очень хочется задобрить электорат и остаться у корыта, но зачем же так явно манипулировать и лгать?
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И какая няня захочет работать за 1600 грн? Ежемесячно родители смогут получать 1626 грн как компенсацию за оплату услуг няни, независимо от того работают они или нет, - Рева - Цензор.НЕТ 9189
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"должно быть зарегистрировано как ФОП", это только на налоги )))
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А кто говорит, что государство будет оплачивать няню для всех детей? Речь идет лишь о частичной оплате. По факту - это просто увеличение выплаты на ребенка на 1600 грн под другим соусом.
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После того как,няня узнает сколько её придется платить реве за зарегистрированость она перестанет хотеть быть няней и поедет работать в Польшу или ещё куда подальше.
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1625 грн это 50 евро... даже не хватит на содержание одной собаки в приюте на западе в месяц.
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Ты это пенсионерам скажи,а то они не знают..
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Все пенсионеры прекрасно знают, что Порошенко опустил их на уровень животных. Ибо пенсия обычного пенсионера меньше чем деньги выделяемые на содержание одной собаки в приюте для животных на западе...
Конечно пенсионерам это не нравится, но пока у власти вор Порошенко, так будет.
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Украинские пенсионеры получают меньше этой суммы. Значит они - хуже собак в Западных странах.
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ну если ты нихрена не перечисляешь в пенсионный фонд, то откуда у них миллионы возьмутся ?
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А може я предпочитаю в слепо-глухо-немые трасты, или в панамские офшоры, например, что? У нас это законом не возбраняется!
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если бы ты, дурбецало тупое, что-то понимал в экономике, то знал бы, что начисления на зарплату работников вообще никаким боком к офшорам
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Лжешь. Мой дед получает 6500 - и он никогда не был госслужащим, так что расчет по стандартной формуле.
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Он что энкаведешник? Людей расстреливал?
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Он железнодорожник. Последние годы работал мастером-приемщиком по ремонту жд составов.
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Моя мама получает 2 тысячи пенсии. Стаж - 37 лет, из них 11 лет стажа работы на производстве с вредными факторами (первая сетка). Работала в цеху по производству хим. вещества - аэросила.
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Лжош! Среднестатистическая пенсия в Украине - 1400-1600 гривен. У моей бабушки с 40 годами трудового стажа - 1500 гривен. Так что если твой дед не бывший судья и не прокурор - твои слова - ложь.
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А смысл мне лгать? Я пишу как есть.
И я сразу уточнил, что дед не госслужащий, а значит и не судья, и не прокурор - железнодорожник, почти 50 лет стажа.
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Врёшь. 50 лет стажа не бывает... Разве, что работал в шахте или на производстве где есть вредные и опасные для здоровья человека вещества. Там 1 сетка и года за два шёл к пенсии до 2010 года...
Но у железнодорожником - нормальные условия труда и нет вредного стажа, поэтому твой дед не мог заработать 50 лет стажа...
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Он на пенсии работал почти до 70 лет.
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Не смеши. В 70 лет человек уже передвигается плохо, не говоря уже о физической работе.
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Ему сейчас 90 и он до последнего времени каждый день отправлялся на пешую прогулку после завтрака и до обеда.
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У меня теще 74 года. Каждый день на 5-й этаж бегает по нескольку раз + еще по городу.
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У тебя дед прям терминатор, он планету нашу на своих плечах не держит, не?
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У тебя маничка в спам все мои посты кидать?
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да не держат нигде на производствах пенсионеров старше 60 лет, это реальность... Максимум дают доработать до 61-62 года и выгоняют на пенсию, дав подачку в виде 3-5 окладов, что бы быстрее ушёл на пенсию...
Это разве что чинуши в министерствах и администрациях могут сидеть хоть до 100 лет на работе, ибо физически никогда не работали и лишь перекладывали бумажки с места на место.
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У меня на фирме работает 77 летний конструктор-механик. Работает в меру своих сил и его очень ценят.
Дед реально работал до 70.
Но вам, конечно, лучше всех известно про "везде" и "нигде".
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Я сужу по своему производству и также общаюсь с работниками других предприятий.
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Та и нужно писать не "нигде", а "на моем производстве".
У вас так - у других - иначе.
Именно работяги, конечно, если доживают до пенсии - то сразу на нее и уходят, а инженеры, которые не злоупотребляют - вполне продолжают работать дальше.
Друг покойного отца на Маяке работает (том самом, который минометы варганил) - ему 68, он электронщик и он далеко не самый старший там. Там вообще богадельня.
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Ну тебе же, бот, про все известно "везде" и "нигде" Ты же ботишь тут и днем и ночью, как же фирма без тебя справляется?))))))))))
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Да, кстати, 1497 грн - это размер МИНИМАЛЬНОЙ пенсии в Украине на сегодняшний момент.
Расскажи-ка, как твоя якобы "среднестатистическая" пенсия может быть меньше минимальной?
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такое впечетление что пенсионерах забыли..
Они пенсию такую получают, а здесь няня...
Не удивлюсь что пенсионеры будут голосовать за Симоненина,и уж тем более не стоит их за это винить..............
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Нормальная няня, которой не страшно оставить ребенка - это от 12 000 гривен.

Рева, я понимаю, очень хочется задобрить электорат и остаться у корыта, но зачем же так явно манипулировать и лгать?
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Рева не говорит, что государств будет оплачивать полностью няню всем детям - он говорит о частичной компенсации. Воспринимайте это просто как увеличение суммы выплат на ребенка.
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Государство,которое не заботится о своих стариках,обреченно..
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А причем тут старики к теме статьи? В смысле вас жаба давит, что эта доплата на детей, а не на стариков?
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Ну - мелочь, а приятно. Можно рассматривать просто как добавку к выплатам на ребенка, причем не слабую добавку - сейчас там вроде 800 грн в месяц, а будет 800 + 1600 - в 3 раза больше считай.
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ну не все так просто...знайдіть няню яка є ФОПом й згодна працювати на 1600 грн в місяць (навіть на 3 тис )...нормальні няні десь від 5+ починаються...
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Вы не поняли. Это ЧАСТИЧНАЯ компенсация. Государство не должно полностью оплачивать няню для каждого ребенка.
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з грубшого - держава взагалі , навіть частково, не повинна оплачувати няню...але держави повинна стимулювати народжуваність (це в інтересах самої ж держави)...от би чим зайнялись а не 1600 грн "на няню"...
для стимулювання народжуваноітс малувато
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Ну...это да...хотя я знаю по крайней мере одну маму, которая была бы рада, но, правда, только одну.
А так - бейби-боксы были хорошей идеей - в Финляндии они в свое время сработали, но реализация, конечно, желает лучшего.
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Только родители?! А усыновители, опекуны (дед с бабой)? Мне кажется, что пост о налогооблажении больше чем о реформе
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если родители не работают (особенно счастливая мамаша) - откуда они будут оплачивать основное тело услуги няни?... няня, как ФОП, будет ежемесячно платить налогов больше, чем такие доплаты... сколько мест "работы" она должна взвалить на себя?
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это такая работа, что и одно место потянуть непросто)))
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это такая доплата, которая доплата, а не основная оплата
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в статье об этом реально мутно сказано... когда дойдет до дела, окажется, что без оформленного договора хрен они что получат...
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Да, я согласен - невнимательно прочитал сначала - потому и удалил пост.
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Если родители не работают - то пусть сами нянчат ребенка. С чего вдруг государство должно полностью оплачивать няню тунеядцам, которые и не работают, и с ребенком не хотят сидеть?
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я лишь писал о том, что если родители не работают - они не смогут себе позволить нанять няню... (вовсе не о том, что государство обязано взваливать на себя все 100%). А по сути перед нами очередной легкий мухлеж - то, что просто должны были сделать с выплатами на ребенка (поднять, учитывая невозможность компенсировать даже незначительную часть затрат, которую несут родители - ну, типа ж, государство заинтересовано в рождаемости), теперь преподносят как еще и включающие в себя няню... ну-ну...
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Да, именно так - типа повышение оформили.
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Акракцион невиданной щедрости перед вьіборами. ))) А почему Рева не пообещал каждой бабе по мужу, а каждому мужику по любовнице? )))
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нуждаешься ?

без Ревы не получается ?
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Ага, как среднему статистическому украинцу с зарплатой хотя бы на двоих родителей в 16 тысяч прокормить двух детей? Ну ладно пусть даже в месяц 20тыс и двое детей.
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Річ у тім,що така річ як "послуги няні" були передбачені ще на початку каденціі Порошенка в комплексі заходів по його повторному переобранню...Тоді 1600 в місяць виглядало цілком пристойно...Адже ніхто не думав,що п"ять років керування патрона перетворять цю суму в мізер...А проіндексувати знов ж таки нема коштів...
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Представьте себе, подписали няню, а приходит Рева: "Я буду у вас жыть" Щомісяця батьки зможуть отримувати 1626 грн як компенсацію за оплату послуг няні, незалежно від того, працюють вони чи ні, - Рева - Цензор.НЕТ 9150
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А разве єто не путь в Венесуєлу, когда из госбюджета будут финансировать такие мерояприятия? Почему я должен оплачивать няню соседу, да еще тому, котоьій дома сидит?
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Да не будет это все работать. Их хваленые беби-боксы уже это доказали. У нас в области ни одного так никому и не выдали. Рева просто сказочник, если не сказать маразматик.
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в какой это "у нас в области" ?

давай я тебя сейчас мокну твоим рыльцем в твою брехню ?
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Донецкая. Ну расскажи, болезный. У нас эта тема не раз поднималась даже местными журналистами.
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Донецкая - она разная.
Горловка тоже Донецкая
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Вы больной? При чем здесь дыра. Я говорю за Донецкую область. Что сказать нечего? Так нечего гавкать.
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почитал. Действительно, в Донецкой области не выдавали.

Но, оказывается, Рева тут вообще ни при чём.

Кто выбирал областных депутатов, которые не провели тендер ?

Рева выбирал или вы ?
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А вы в Реву влюблены? Значит жрете вы уже меньше, чтобы его порадовать))
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жру я меньше для своего здоровья, а не для ревы
и вам советую того же.

но в том, что вы там себе навыбирали ленивцев, рева таки не виноват
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Смотри глубже!) Ты оплачиваешь секс и его последствия с чужой женой)))
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Выборы в жопу потрошиную свору неожиданно припекли - о народе вдруг задумались.
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Зашёл на сайт, где можно нанять няню. Забил от балды параметры - на 8 часов, ребёнку 4-6 лет....Выдаёт 720 грн за одно посещение.....
https://zaporozhye.kabanchik.ua/category/nyanya-dlya-rebenka
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Да! Да! Мало денег на няню!
Немедленно отменить этот пазор!!!
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Я тебе отменю! Все депутаты получат, как и компенсацию за жильё)
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Пусть вернут что было, помощь матерям одиночкам.
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Напевно Реву виховувала така "муніципальна няня". Це що плагіат медичної реформи чи навпаки?
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Эти дятлы под куполом интересовались стоимостью услуг няни? Я повторю слова грустной лошади "Дебилы бля"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕжемесячно родители смогут получать 1626 грн как компенсацию за оплату услуг няни, независимо от того, работают они или нет, - Рева
 
 
 
 
 
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