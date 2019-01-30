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Все про:танк (635) Укроборонпром (535) ВСУ (181)

 В Украине активно модернизируются танки Т-64

"Укроборонпром" ведет работы по модернизации основных боевых танков Т-64, находящихся на вооружении ВСУ. Это позволяет улучшать их тактико-технические характеристики, а также повышать боевую эффективность.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в государственном концерне "Укроборонпром".

Среди прочего, модернизация Т-64 направлена ​​на повышение защищенности танка, его маневренности, возможностей прицельного комплекса и системы управления огнем, интеграции защищенной связи и средств навигации. "Для этого на Т-64, в частности, устанавливаются современные тепловизионные прицелы и средства наблюдения, новая динамическая защита, средства цифровой связи и другая современная электроника", - рассказали в "Укроборонпроме".

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Отдельно рассматривается возможность ремоторизации Т-64 с целью максимальной унификации всего танкового парка украинской армии путем использования современных украинских двигателей.

Согласно гособоронзаказу, кроме танков, в 2019 году в распоряжение ВСУ планируется передать бронетранспортеры, бронированные разведывательные-дозорные машины, боевые разведывательные машины, БМП, машины управления на базе бронетанковой техники, а также бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ).

Как ранее сообщал Цензор, в 2018 году "Укроборонпром" передал украинской армии более 2500 единиц вооружения. Также в 2019 году "Укроборонпром" должен начать переход на стандарты НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3108981
 
 
 Топ комментарии
 
Гадаю, він зараз тікає від лікарів, яких він вчив, як треба правильно давати пігулки пацієнтам.
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Тобто повідомлення Укроборопрому засвідчує що масове виробництво нових танків БМ Оплот навіть не планується! Влада буде ремонтувати металобрухт Т-64Б і пилити на цьому мільярди гривень державних коштів!
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Маємо надію, що одужає. Треба Таню розпитати
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Тобто повідомлення Укроборопрому засвідчує що масове виробництво нових танків БМ Оплот навіть не планується! Влада буде ремонтувати металобрухт Т-64Б і пилити на цьому мільярди гривень державних коштів!
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Модернізація Т-64Б до рівня Т-64БМ Булат навіть не планується, тобто це взагалі невідомо що за модернізація буде! Керованими снарядами Комбат модернізовані танки стріляти не зможуть!
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Гадаю, він зараз тікає від лікарів, яких він вчив, як треба правильно давати пігулки пацієнтам.
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Крім модернізації цих танків треба вибрати нового Президента, бо при Порошенку розвіялися у повітря три стратегічні сховища із снарядами до гармат Т-64. Інакше танки будуть модернізовані, але беззбройні...
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У главного иксперда всея Цензора еще уроки не закончились, да и двойка по пению еще не исправлена.
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Пока на них пьяные негры не закончили танцевать - ни-ни.
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Это шо - приведение к стандартам НАТО? А про танкистов подумали, как им в "модернизированных" консервных банках полувековой давности? История вас ничему не учит - какие потери несет армия отстающая технологически (наглядный пример "Буря в пустыне")? Если бы Израиль строил армию по нашим лекалам - уже забыли бы про такое название...
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Останній випущено на початку 90-их. Далі лише модернізація.
Абрамс
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стандарты НАТО это прежде всего требование к системе управления а не требование к железу что бы было как у них.
"Стандарт НАТО покликаний забезпечити взаємодію між різними видами збройних сил, збройними силами різних країн для досягнення взаємосумісност"
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Краще скажіть які танки поїдуть на Strong Europe Tank Challenge 2019?
І як наказали тих, хто відправив на минулі змагання машини без систем наведення?
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" путем использования современных украинских двигателей."
Это что???
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это то что таки делается а не всё и все зрада
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это украинские танковые двигатели в которых нету клапанов, распредвала и вентилятора на радиаторе
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Ну старенькi танки, але з ким вони будуть воювати? Читав, що Лаос передав кацапам 30 Т-34! То взагалi музейнi экспонати, Мабудь у кацапур зовiм погано з танками, якщо на Т-34 воювати будуть. А кажете Т-64, та вони ще ого-го.
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А в цифрах? Сколько модернизируется? На скольких поменяют двигатель и гусли?
Прицелы тепловизионные чьего производства? Кто освоит производство 125 мм боеприпасов к ним? Как насчет управляемых ракетных снарядов?
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииВ Украине активно модернизируются танки Т-64
 
 
 
 
 
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