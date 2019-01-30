 Сотрудник военной контрразведки СБУ и командир воинской части задержаны при получении $2,5 тыс. взятки за непрепятствование контрабанде российских сигарет, - ГБР

"Указанные должностные лица были задержаны в городе Северодонецке непосредственно при получении неправомерной выгоды в размере $2,5тыс. Эти деньги оперативный работник военной контрразведки СБУ и командир воинской части получили за непрепятствование в переправке больших партий сигарет российского производства с временно оккупированных территорий", - сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Оперативное сопровождение в указанном уголовном производстве осуществилось сотрудниками Главного отдела по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Объединенных сил.

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"Майору СБУ и командиру воинской части уже сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании лицам меры пресечения", - проинформировали в ГБР.