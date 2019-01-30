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 Общество
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Все про:контрабанда (1667) контрразведка (112) СБУ (13185) Северодонецк (233) сигареты (574) военнослужащие (4034) операция Объединенных сил (902) ГБР (207)

 Сотрудник военной контрразведки СБУ и командир воинской части задержаны при получении $2,5 тыс. взятки за непрепятствование контрабанде российских сигарет, - ГБР

В Северодонецке Луганской области следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали оперативного работника Главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины и командира одной из воинских частей, расположенной в зоне проведения Операции объединенных сил, при получении $2,5тыс. за непрепятствование контрабанде российских сигарет.

"Указанные должностные лица были задержаны в городе Северодонецке непосредственно при получении неправомерной выгоды в размере $2,5тыс. Эти деньги оперативный работник военной контрразведки СБУ и командир воинской части получили за непрепятствование в переправке больших партий сигарет российского производства с временно оккупированных территорий", - сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Оперативное сопровождение в указанном уголовном производстве осуществилось сотрудниками Главного отдела по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Объединенных сил.

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"Майору СБУ и командиру воинской части уже сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании лицам меры пресечения", - проинформировали в ГБР.

Источник: https://censor.net.ua/n3108979
 
   
 Топ комментарии
 
интересно мнение патриота семочко...

Контрразведчик СБУ и командир воинской части задержаны при получении $2,5 тыс. взятки за непрепятствование контрабанде российских сигарет, - ГБР - Цензор.НЕТ 324
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У каждого свой роттердам плюс,до выборов нужно успеть погреться,вдруг потрох не пройдет.
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Контразведчик СБУ и командир ВСУ Контррозвідника СБУ і командира військової частини затримано на одержанні $2,5 тис. хабара за неперешкоджання контрабанді російських сигарет, - ДБР - Цензор.НЕТ 5702!
Контррозвідника СБУ і командира військової частини затримано на одержанні $2,5 тис. хабара за неперешкоджання контрабанді російських сигарет, - ДБР - Цензор.НЕТ 8917
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"В КДБ бувших не буває!"(с) (Вислів всіх есбеушників. Новому Президентові Україну - на замітку, виборцям, до речі, теж!)
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Надо с их должностями и званиями разобраться..По-чину ли взятки брали... Контрразведчик СБУ и командир воинской части задержаны при получении $2,5 тыс. взятки за непрепятствование контрабанде российских сигарет, - ГБР - Цензор.НЕТ 9345
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Вот зачем Украине нужно государственное бюро расследований...
Шмонать на таможне...
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интересно мнение патриота семочко...

Контрразведчик СБУ и командир воинской части задержаны при получении $2,5 тыс. взятки за непрепятствование контрабанде российских сигарет, - ГБР - Цензор.НЕТ 324
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Мнение крепкого оперативника семочко известно: с каждого опера по нитке и ещё два дома в Козине.
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И опять мусора и СБУшники отличились. А сколько они гостайн выдали врагу? Или думаете что они только контрабандой ограничивались? Сколько нужно прыгать по граблям чтобы понять что мусора и СБУ ето антиукраинские елементы.
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Оперативний супровід у вказаному кримінальному провадженні здійснювався співробітниками Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях. Джерело:https://censor.net.ua/ua/n3108979

як же антиукраїнський???от СБУ затримало під процкерівництвом військової прокуратури...
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Представляете,если ужесточить закон о коррупции(от 25 лет до расстрела),то сколько может Московия завербовать себе агентов из числа таких продажных служак, Ну как это побороть? ведь не всем в Украине подходят европейские законы(без расстрела Контррозвідника СБУ і командира військової частини затримано на одержанні $2,5 тис. хабара за неперешкоджання контрабанді російських сигарет, - ДБР - Цензор.НЕТ 4900 )
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в формулировке наказания на первом месте должны стоять слова "полная конфискация..." а уже потом всякие лишения свободы и т.д.
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У каждого свой роттердам плюс,до выборов нужно успеть погреться,вдруг потрох не пройдет.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСотрудник военной контрразведки СБУ и командир воинской части задержаны при получении $2,5 тыс. взятки за непрепятствование контрабанде российских сигарет, - ГБР
 
 
 
 
 
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