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 Суд по делу Насирова и его подчиненного Новикова не состоялся из-за неявки адвоката

Суд по делу экс-главы ГФС Украины и руководителя департамента ГФС Украины не состоялся из-за неявки адвоката.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

"29 января 2019 г. в Шевченковском районном суде города Киева было назначено очередное судебное заседание по существу по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-главы ГФС Украины и руководителя Департамента ГФС Украины.

Однако судебное заседание не состоялось в связи с неявкой защитника одного из подсудимых", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что следующее заседание назначено на 9:00 7 февраля 2019 г.

Напомним, 10 ноября 2017 г. прокуроры САП направили в суд обвинительный акт против Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насирову инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог - ст 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

3 марта 2017 Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. 

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде". Также в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

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13 марта 2017 года Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко". Позже Насиров вышел из-под стражипод установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

11 декабря 2018 года стало известно, что суд восстановил Насирова в должности главы ГФС.

Суд по делу Насирова и его подчиненного Новикова не состоялся из-за неявки адвоката 01

Источник: https://censor.net.ua/n3108978
 
 
 Топ комментарии
 
Подсудимый ушёл в президенты...
Суд закрыт...
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Не царська президентська справа - до суддів-холопів самому ходити! Суд по делу Насирова и его подчиненного Новикова не состоялся из-за неявки адвоката - Цензор.НЕТ 2332
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Ну это же шоколадный суд, тут особы приближенные решают, а не судьи. Судьи лишь, как и вся правоохранительная и судебная система лишь исполнители приказов его святейшества.
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Подсудимый ушёл в президенты...
Суд закрыт...
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А что так можно? По новому закону просто можно не прийти в суд и суда не будет?
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Ну это же шоколадный суд, тут особы приближенные решают, а не судьи. Судьи лишь, как и вся правоохранительная и судебная система лишь исполнители приказов его святейшества.
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Конечно,просто включаешь игнор и говоришь что насрать и всё
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Не царська президентська справа - до суддів-холопів самому ходити! Суд по делу Насирова и его подчиненного Новикова не состоялся из-за неявки адвоката - Цензор.НЕТ 2332
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Ой, ви ще спитайте про походження грошей, якими заставу вносили!
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К счастью у нас нет закона предусматривающего внесение заставы чистыми официально задекларированными деньгами. Как говорят судьи и прокуроры деньги не пахнут. Убийца вполне может с судьей расплатиться окровавленными деньгами.
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что скажут на это цензоровские пэтриоты????
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Не понятно, какие дураки до сих пор ходят в суды.
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руки прочь от кандидата в Президенты!
не мешайте ему житы па-навому!
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Как разорить чью то частную бензоколонку и отобрать у мелкого бизнесмена имущество,то прокурорам не нужны никакие суды и тем более адвокаты обвиняемого,а как поиметь англичанина насирку,так - адвокат не пришел значит наказания не будет.
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Многие честные люди получают деньги за проделанную работу , а адвокаты получают ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ деньги , чтобы не шли на работу .
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БЕДНЫЙ РОМА ОБСЁРОВ!!! И КУДА ЖЕ ОН ПОЙДЕТ ПОСЛЕ 31 МАРТА? НЕУЖЕЛИ НА МЕНСКУЮ ЗОНУ, ОТРЯДНЫМ ПЕТУХОМ?
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Не знаю, почему Ефремов тупит? Пошел бы в президенты и сидеть бы не пришлось. А то потом возмущаются, типа: "А шо, так можно было?" У нашего гаранта - можно ВСЁ!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд по делу Насирова и его подчиненного Новикова не состоялся из-за неявки адвоката
 
 
 
 
 
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