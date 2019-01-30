 По стопам донбасских террористов: власти Венесуэлы создают "народное ополчение"

Об этом сообщает телеканал Telesur, информирует Цензор.НЕТ.

О создании народного ополчения президент Николас Мадуро, против которого в стране продолжаются массовые протесты, объявил во время визита на военную базу "Либертадор" в штате Арагуа.

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"Я сообщаю стране об образовании более чем 50 000 подразделение народного ополчения во всех районах, городах и селах страны. Пусть Боливийская национальная милиция организует силу народа!", – заявил Мадуро.

По его словам, народное ополчение будет состоять из 2 млн добровольцев – мужчин и женщин, не являющихся военнослужащими, которые получат от военных все необходимые инструкции.

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Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.

Поддержку Мадуро выразили, в частности, Россия, Беларусь и Турция.

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Во время протестов за последние несколько дней в Венесуэле погибли по меньшей мере 16 человек, сотни находятся под арестом. Участники митингов требуют отставки Мадуро.