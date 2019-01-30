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Все про:Венесуэла (124) Мадуро (12)

 По стопам донбасских террористов: власти Венесуэлы создают "народное ополчение"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что в стране до мая будет создано двухмиллионное "народное ополчение". Его цель – сделать так, чтобы "империя США никогда и не подумала коснуться территории нашей страны",

Об этом сообщает телеканал Telesur, информирует Цензор.НЕТ.

О создании народного ополчения президент Николас Мадуро, против которого в стране продолжаются массовые протесты, объявил во время визита на военную базу "Либертадор" в штате Арагуа.

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"Я сообщаю стране об образовании более чем 50 000 подразделение народного ополчения во всех районах, городах и селах страны. Пусть Боливийская национальная милиция организует силу народа!", – заявил Мадуро.

По его словам, народное ополчение будет состоять из 2 млн добровольцев – мужчин и женщин, не являющихся военнослужащими, которые получат от военных все необходимые инструкции.

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Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.

Поддержку Мадуро выразили, в частности, Россия, Беларусь и Турция.

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Во время протестов за последние несколько дней в Венесуэле погибли по меньшей мере 16 человек, сотни находятся под арестом. Участники митингов требуют отставки Мадуро.

Источник: https://censor.net.ua/n3108975
 
 
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о мамкины специалисты сейчас подъедут по латинской америке.жгите дебилы
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в венесуэле и знать не знают что там на донбассе и чем они похожи на какое народное ополчение
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Раздай им по ведру нефти, теперь всё, что в недрах, принадлежит народу, с трактовкой социалистов, и они за ведро покладут жизнь...
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народ Венесуели стомився годувати США)))
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Угу, именно поэтому США остановили долларовые расчеты с Венесуэлой. А не наоборот, как было бы логично предположить. Это как путинские санкционные продукты в раше под ножом бульдозера - европейские производители за них деньги уже получили, им всё уже равно, но их, вместо того, чтобы съесть, просто уничтожают. Кто от этого пострадал, кроме самой раши, вот совсем непонятно. Апельсины с яблоками десятками тонн давят, а в это время в детских интернатах дети даже не знают вкуса этих апельсин и яблок.
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Так именно это, раздать по ведру нефти каждому, Мадуро как раз и не может. Деньги с продажи нефти плотно поделены между "своими" в рамках госзаказов и госзакупок. Если он оторвет от корыта "своих", он рванет в Ростов куда быстрее Януковича. Социализм, он обычно равенство предполагает для узкого круга доверенных лиц, остальное быдло пусть выживает как хочет. А тут надо масло с будерброда разделить ещё на 2 миллона голодных ртов. Утопия, как обычно.
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Национальная ассамблея Венесуэлы, которая находится в оппозиции к президенту Николасу Мадуро, заявляет, что из страны пытались вывезти в Россию около 20 тонн золота.
Об этом сообщает страничка парламента в Twitter.
"Мы получили информацию от чиновников Центрального банка Венесуэлы: из Москвы прибыл самолет, на котором собирались вывезти не менее 20 тонн золота, и мы требуем от Центрального банка Венесуэлы подробностей о том, что происходит. Это не золото Каликсто Ортеги (глава Центробанка - ред.), а золото венесуэльского народа", - говорится в сообщении.
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А как на счёт русскоговорящих испанцев, спасать будут? "
"рutin entra,Venezuela es nuestra." По стопам донбасских террористов: власти Венесуэлы создают "народное ополчение" - Цензор.НЕТ 3782
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Ні, касаби на Ту-шках завезли снєгірєй
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Чем кормить то будут это ополчение, нефть хлебать?
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Ну точно скопировать не получится. Ну не представляю, как параша свою "гуманитарку" будет через океан переть
По стопам донбасских террористов: власти Венесуэлы создают "народное ополчение" - Цензор.НЕТ 1333
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будет , будет переть , как когдато на Кубу перла , пока у США у руля будут стоять такие соплежуи- миролюбцы как прошлый обама и нынешний трампель , путлер и с мыса Канаверал свою базу сделает !
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Пускай прут етот металолом. В Ираке уже все увидели чего стоят ети ржавые танки и самолеты против современного оружия.
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Официальное обьявление гражданской войны.
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Сценарій крембля всюди однаковий, це їхня візитка.
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Решеншизофюрер ЧВК Вагнера вже туди послав. Поки приблизно десь чоловік 400. Посвинячили в Сирії, получили по морді, а тепер туди. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/01/25/7204886/
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а що вони ще могли створити під керівництвом кацапії?!
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СаМодуро...
Ничему не учат истории Хуссейна-Каддафи подпутинских выплятков. Как и его самого... Корейский карапуз, бывший насмешкой для всего мира, оказался на деле самым умным из всего прокремлёвского стада ))
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Просто передел нефти между кацапами и США, спонсируют враждующие лагеря - только и всего.
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Советник Трампа по национальной безопасности случайно выдал планы США в Венесуэле. На блокноте было написано "5 тысяч военных в Колумбии". На вопрос что это значит Болтон ответил:- "Рассматриваются все варианты".

Стопами донбаських терористів: влада Венесуели створює "народне ополчення" - Цензор.НЕТ 8669
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О, нафтовики в зелених костюмах з "шахт" повилазять, чи як вони там у них називаються. І танки у свердловинах познаходять.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПо стопам донбасских террористов: власти Венесуэлы создают "народное ополчение"
 
 
 
 
 
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