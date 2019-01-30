 Из-за трудовой миграции будет сложнее платить пенсии и финансировать науку и медицину, - СМИ

Население Украины к 2050 году может сократиться на 18 процентов и достичь отметки 36 миллионов человек. Такие данные приводит ООН, сообщается в сюжете телеканала "112 Украина".

Один из основных факторов выезда - трудовая миграция. Количество украинцев, выехавших за границу в поисках работы, подсчитывает сайт ukrainianpeopleleaks.com. Таких людей с марта прошлого года ресурс насчитал почти миллион.

"Если эмигрируют люди, то это означает, что меньше налогов собирается в государственный бюджет, это значит, что потенциально будет возникать дополнительное давление на бюджетную ситуацию. Это значит, что пенсии в будущем платить будет все сложнее и сложнее. Это значит, что выполнять медицинские программы будет все сложнее и сложнее. И финансировать науку и образование тоже будет крайне сложно", - заявил директор Фонда Блейзера в Украине Олег Устенко.

Эксперты отмечают, кроме высокой оплаты труда, украинцев стимулируют к миграции и другие факторы. В частности, стремление к развитию и ощущение безопасности за рубежом.