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 Экономика, Общество
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Все про:трудовая миграция (175) заробитчане (311)

 Из-за трудовой миграции будет сложнее платить пенсии и финансировать науку и медицину, - СМИ

По словам директора Фонда Блейзера в Украине Олега Устенко, процесс миграции будет приводить к негативным последствиям в социальных сферах.

Население Украины к 2050 году может сократиться на 18 процентов и достичь отметки 36 миллионов человек. Такие данные приводит ООН, сообщается в сюжете телеканала "112 Украина".

Один из основных факторов выезда - трудовая миграция. Количество украинцев, выехавших за границу в поисках работы, подсчитывает сайт ukrainianpeopleleaks.com. Таких людей с марта прошлого года ресурс насчитал почти миллион.

"Если эмигрируют люди, то это означает, что меньше налогов собирается в государственный бюджет, это значит, что потенциально будет возникать дополнительное давление на бюджетную ситуацию. Это значит, что пенсии в будущем платить будет все сложнее и сложнее. Это значит, что выполнять медицинские программы будет все сложнее и сложнее. И финансировать науку и образование тоже будет крайне сложно", - заявил директор Фонда Блейзера в Украине Олег Устенко.

Эксперты отмечают, кроме высокой оплаты труда, украинцев стимулируют к миграции и другие факторы. В частности, стремление к развитию и ощущение безопасности за рубежом.

Источник: https://censor.net.ua/n3108972
 
 
 Топ комментарии
 
Во как, то "праклятыя йевробляхеры" мешали платить пенсии, строить школы и больницы.
А теперь и мигранты мешают патужным рехформаторам.
Этим ришучим хозяйственникам все 5 импотентных лет постоянно кто-то мешает.
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та главное чтобы на зарплаты-доплаты-премии-бонусы-выплаты депутатам-судьям-прокурорам-министром и их холуям хватило...
а пенсионеры...то таке... на паперть сходят
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Если бы с нами была Америка жили бы в Южной Корее, но живем в Северной.Ан де стенд.
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Да что вы говорите? Так сама форумная соя говорит, валите отсюда, огенты кремля. Вот мы и валим. Остануться только соефые патриоты и торговые партнеры. Я все правильно сказал, соя?
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Ну, если это про науку, которая уже внедряет Гиперлуп 555 поколения, то пусть ее пьяный кабан финансирует
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"Из-за трудовой миграции будет сложнее платить пенсии и финансировать науку и медицину" - "Он будет отвечать после выборов за все", и за трудовую миграцию, и за науку, и за медицину, и за всё остальное.
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Ну наконец то нашли виновных в африканской коррупции и уровне жизни.

Это евробляхеры и трудовые мигранты!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаИз-за трудовой миграции будет сложнее платить пенсии и финансировать науку и медицину, - СМИ
 
 
 
 
 
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