 СБУ в случае моей победы на выборах возглавит Трепак. Призываю кандидатов в президенты не держать "котов в мешках", - Гриценко

Об этом лидер партии "Гражданска позиция" сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, Гриценко заявил, что планирует назвать претендентов на пять ключевых должностей в рамках конституционных полномочий президента и озвучил имя первого из них - кандидата на должность руководителя СБУ.
"Виктор Трепак, кандидат юридических наук, генерал-майор - он возглавит СБУ после моей победы на выборах, - написал Гриценко, перечислив причины, по которым он выбрал данного человека. - Человека с оперативным опытом борьбы с преступностью, противодействия коррупции, с раскрытием резонансных дел и арестами высоких чинов - судья Зварыч, генерал Пукач, "бриллиантовые прокуроры", "амбарная книга Партии регионов"... Человека чести, который не держался за кресло, написал рапорт и ушел с должности первого заместителя председателя СБУ, когда от президента почувствовал фальшь и имитацию".
Кроме того, Гриценко обратился ко всем кандидатам в президенты с предложением назвать своих претендентов на ключевые должности.
"Предлагаю всем кандидатам в президенты также представить еще до дня голосования своих кандидатов на пять ключевых должностей: председателя СБУ, председателя Нацбанка, министра обороны, министра иностранных дел и генерального прокурора Украины. Люди должны их знать заранее, чтобы сделать осознанный выбор. Хватит "котов в мешке"" - написал Гриценко.
Как сообщалось ранее, экс-заместитель Главы СБУ Виктор Трепак вошел в команду кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко. 11 января, форум "Демократических сил" выдвинул Гриценко кандидатом в президенты. Политик заявил, что для выполнения предвыборных обещаний ему "будет достаточно одного срока".
В Украине 31 декабря стартовала избирательная кампания по выборам Президента. Выдвижение кандидатов и представление ими документов продлится до 3 февраля включительно, а их регистрация состоится в течение пяти дней и завершится 8 февраля 2019 года.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.
Що не подобається олігофрен??? ти рік назад за йульку тут сраку рвав аж вивертні летіли
ти і є хворий олігофрен
І да тупі нігєри вони тілько у людини без мозку в голові сидять - ти це вже доказав 100 раз
И выбору своему не изменяешь - похвально! Толька партия рыгыонов и ее основатель, да? Поцриет, чо? Хочет как лучше для Украины!
Даже, если брать одного полоумного стратега типа тебя за троих.
Это у вас все от хозяина зависит. Покормит с руки - хорошо. Даст под сраку - больно. Вот и подвываете от жизни собачей бо старый хозяин в Ростов свалил, а новый вас выкинул нафиг за ненадобностью.
Будь я параллелепипед!
Будь я круг!
Ядрёна вошь!...
ти вважаєш виборців гриценка тупими дегенератами які зроблять те що сказав який дядя з вусіками?????????????? Ми не а росєє живемо
Но люди говорят, шо я фошЫзд нехороший и так низзя в наше время.
Но я говорил о мнении людей, а не о какой-то херне типа тебя.
Но дефицит йода в организме не дал тебе это заметить.
Бо однажды слишком увлечешься тролингом и кавказская булава тебе щеки разорвет.
Таких мучеников по рублю ведро. У "простых людей" память, как у животных - от кормежки до кормежки. За 25 лет столько людей плохих и не очень отправили в долину предков, шт целый пантеон можно было бы со творить.
Ан нет. Все крутится только вокруг тех, вокруг кого это спецом крутят СМИ. А это дело регулируемое. СМИ для простых людей, как уздечка для кобылы.
Так что наверное ты знаешь о чем пишешь...
Толик всё правильно пока делает. Посмотрим на остальных кандидатов.
Як вони у прокурора опинилися? Може цього перця не дарма поперли?
а в СБУ далеко не всі "донкіхоти"))
Ой Толясик, не кажи гоп поки не перескочиш!!