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 Политика Украины
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 СБУ в случае моей победы на выборах возглавит Трепак. Призываю кандидатов в президенты не держать "котов в мешках", - Гриценко

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко заявил, что экс-заместитель главы СБУ, генерал-майор Виктор Трепак возглавит украинскую спецслужбу в случае его победы на выборах.

Об этом лидер партии "Гражданска позиция" сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, Гриценко заявил, что планирует назвать претендентов на пять ключевых должностей в рамках конституционных полномочий президента и озвучил имя первого из них - кандидата на должность руководителя СБУ.

"Виктор Трепак, кандидат юридических наук, генерал-майор - он возглавит СБУ после моей победы на выборах, - написал Гриценко, перечислив причины, по которым он выбрал данного человека. - Человека с оперативным опытом борьбы с преступностью, противодействия коррупции, с раскрытием резонансных дел и арестами высоких чинов - судья Зварыч, генерал Пукач, "бриллиантовые прокуроры", "амбарная книга Партии регионов"... Человека чести, который не держался за кресло, написал рапорт и ушел с должности первого заместителя председателя СБУ, когда от президента почувствовал фальшь и имитацию".

Читайте также: Трепак ушел из СБУ из-за дела "бриллиантовых прокуроров", его переход к Гриценко - это сильный удар по команде президента, - Бутусов

Кроме того, Гриценко обратился ко всем кандидатам в президенты с предложением назвать своих претендентов на ключевые должности.

"Предлагаю всем кандидатам в президенты также представить еще до дня голосования своих кандидатов на пять ключевых должностей: председателя СБУ, председателя Нацбанка, министра обороны, министра иностранных дел и генерального прокурора Украины. Люди должны их знать заранее, чтобы сделать осознанный выбор. Хватит "котов в мешке"" - написал Гриценко.

Как сообщалось ранее, экс-заместитель Главы СБУ Виктор Трепак вошел в команду кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко. 11 января, форум "Демократических сил" выдвинул Гриценко кандидатом в президенты. Политик заявил, что для выполнения предвыборных обещаний ему "будет достаточно одного срока".

В Украине 31 декабря стартовала избирательная кампания по выборам Президента. Выдвижение кандидатов и представление ими документов продлится до 3 февраля включительно, а их регистрация состоится в течение пяти дней и завершится 8 февраля 2019 года.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

СБУ в случае моей победы на выборах возглавит Трепак. Призываю кандидатов в президенты не держать котов в мешках, - Гриценко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3108970
 
   
 Топ комментарии
 
Обязательно. Если доживет до этих тех далеких времен, когда Украина будет полностью населена легковерными олигофренами.
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Гриценко молодец.Давай дави этих любителей поднимать тарифы
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В случае победы Пети СБУ возглавит Семочко.
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Гриценко молодец.Давай дави этих любителей поднимать тарифы
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Гриценко буде Президентом України!
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Обязательно. Если доживет до этих тех далеких времен, когда Украина будет полностью населена легковерными олигофренами.
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да - можем повторить!

Що не подобається олігофрен??? ти рік назад за йульку тут сраку рвав аж вивертні летіли
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Ось приклад людини яка голосує за порошенка, агресивна бикота.
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а як по ругому назвать людину яка мало того що кожні півроку ідолів міняє та ще з БТР-ра крейсери топить СБУ в разі моєї перемоги на виборах очолить Трепак. Закликаю кандидатів у президенти не тримати "котів у мішках", - Гриценко - Цензор.НЕТ 3462
ти і є хворий олігофрен
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російські тролі не можуть змінити налаштування, знову проскакує знайоме "можем повторіть" ну і різноманітні образи! рошен і тут зекономив, найняв самих дешевих і тупих інтернет-агітаторів!
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я ага точно я з тайги пишу - ти як там в аеропорту Львова авіаносець приземлив уже???? Чи куратори підказали що вони плавають????? СБУ в разі моєї перемоги на виборах очолить Трепак. Закликаю кандидатів у президенти не тримати "котів у мішках", - Гриценко - Цензор.НЕТ 9410 СБУ в разі моєї перемоги на виборах очолить Трепак. Закликаю кандидатів у президенти не тримати "котів у мішках", - Гриценко - Цензор.НЕТ 9410 СБУ в разі моєї перемоги на виборах очолить Трепак. Закликаю кандидатів у президенти не тримати "котів у мішках", - Гриценко - Цензор.НЕТ 9410 СБУ в разі моєї перемоги на виборах очолить Трепак. Закликаю кандидатів у президенти не тримати "котів у мішках", - Гриценко - Цензор.НЕТ 9410
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Я по першому посту зрозумів що Ви тайожна людина, а де Ви перебуваєте в даний момент не має значення. Гени вони не вивітрюються, хоч в Париж людину перевези! Якщо вона була тупим нігером, вона так ним і лишиться і колір шкіри не має значення.
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так я і пишу що олігофрен такий як ти то і є олігофрен - який спершу засрав форур Йульою, потом засрав Саакашвілі, тепер палковнєг........., одне радує що за ЗЕ ти мабуть не встигнеш уже навалять кучу маразму...
І да тупі нігєри вони тілько у людини без мозку в голові сидять - ти це вже доказав 100 раз
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правильная у тебя фамилие , козлов!
И выбору своему не изменяешь - похвально! Толька партия рыгыонов и ее основатель, да? Поцриет, чо? Хочет как лучше для Украины!
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а скажіть ПАЛЯНИЦЯ............. чи челюсть руськогаваряща нє пазваляєт?
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Не. Я про то, шо оставшиеся 46% для такого голимого выбора - маловато.

Даже, если брать одного полоумного стратега типа тебя за троих.
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Скільки відсотків підтримки Гриценко оставить Вам, порохоботам, побачимо по результатам виборів. Але життя Ваше зміниться.
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Моя жизнь очень и очень вряд ли изменится не зависимо от того, кто будет президентом. СБУ в разі моєї перемоги на виборах очолить Трепак. Закликаю кандидатів у президенти не тримати "котів у мішках", - Гриценко - Цензор.НЕТ 530

Это у вас все от хозяина зависит. Покормит с руки - хорошо. Даст под сраку - больно. Вот и подвываете от жизни собачей бо старый хозяин в Ростов свалил, а новый вас выкинул нафиг за ненадобностью.
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Після того як Гриценко пропрацює рік на посаді Президента, він пообіцяв не йти на другий термін. Думаю Гриценка запросять на роботу в ООН та в інші міжнародні організації, бо авторитет Гриценка і сьогодні дуже високий на міжнародній арені. Гриценка сьогодні запрошують в міжнародні експертні групи для напрацювання різних сценаріїв припинення збройних конфліктів!
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Чергова "високоосвічена особа" вийшла показати свою підтримку рошенке
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ну не знаю.... лично я буду за радикального вафлиста. он больше всех годится в гаранты молодого пидаргосударства СБУ в разі моєї перемоги на виборах очолить Трепак. Закликаю кандидатів у президенти не тримати "котів у мішках", - Гриценко - Цензор.НЕТ 1048
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Ниче себе... мало того что пуйло ваше педофил... так оно еще и радикальный вафлист? Капец))))))
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Й навіщо нам твої сексуальні вподобання???
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Треугольник - будет выпит!...

Будь я параллелепипед!

Будь я круг!

Ядрёна вошь!...
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Чесний вчинок! Гриценко продовжує набирати бали... Шансів стати Президентом-2019 у нього мінімум, але третє місце за підсумками першого туру забезпечено. Саме виборці Гриценка у 2-му турі вирішать долю України на чергову п"ятирічку
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Третье место ничего не даст, только на парламентских выборах может быть от этого толк.
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Еще как даст! Призыв Гриценка к своим сторонникам проголосовать во 2-м туре за Тимошенко дорогого стоит.. Ой зря люби друзи Порошенка организовали избиение гриценковцев в Одессе! Капец как больно аукнется!
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Тимошенко та Порошенко можуть взагалі не потрапити в другий тур!
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ти вважаєш виборців гриценка тупими дегенератами які зроблять те що сказав який дядя з вусіками?????????????? Ми не а росєє живемо
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Кто бы не победил,мальдивско-сейшельскую братву в любом случае ждут нары ,это конечно если они будут себя хорошо вести.. .
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Влажные мечты зрадоботни которая два года носилась с импичментом...как дурень с писаной торбой...но так и не смогла найти для него повода...😀
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А що буде з Тимошенко, у разі перемоги Порошенка?
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Я бы давно уже ее просто убил, шоб не путалась под ногами и не создавала глупую суету.

Но люди говорят, шо я фошЫзд нехороший и так низзя в наше время.
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Ну ты наверное знаешь разницу. По крайней мере в меру своих ватных мозгов так думаешь...

Но я говорил о мнении людей, а не о какой-то херне типа тебя.
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Зря ты себя в человеки записал,ты червь навозный и это максимум на что ты можешь претендовать. СБУ в разі моєї перемоги на виборах очолить Трепак. Закликаю кандидатів у президенти не тримати "котів у мішках", - Гриценко - Цензор.НЕТ 5359
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Я не себя записал, а тебя из людей выписал, лаптеногое.

Но дефицит йода в организме не дал тебе это заметить.
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Себя значит в человеки не записал? ну тогда молодец,знаешь своё место,хвалю.. СБУ в разі моєї перемоги на виборах очолить Трепак. Закликаю кандидатів у президенти не тримати "котів у мішках", - Гриценко - Цензор.НЕТ 4708
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Иди кури чеченскую писю, кацап, и не занимай больше украинских дядей своей херней.

Бо однажды слишком увлечешься тролингом и кавказская булава тебе щеки разорвет.
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Какой там тролинг,всё написанное о тебе,является чистейшей правдой,от тебя и плющит и колбасит по этому поводу.
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Нельзя... Не бери греха на душу, создавая ей ореол "великомученицы"... "Юлькофилы" её тогда, даже мёртвую, усадят в инвалидную коляску, зальют воском, и будут возить по всему миру, рассказывая о "звериной сущности барыжной власти...". А так - сами задавят, увидев, как развеиваются их мечты...
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Я тебя умоляю...

Таких мучеников по рублю ведро. У "простых людей" память, как у животных - от кормежки до кормежки. За 25 лет столько людей плохих и не очень отправили в долину предков, шт целый пантеон можно было бы со творить.
Ан нет. Все крутится только вокруг тех, вокруг кого это спецом крутят СМИ. А это дело регулируемое. СМИ для простых людей, как уздечка для кобылы.
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Я "в курсе"... Изучал когда-то предмет "Политология", и прослушал факультатив "Основы контрпропаганды", под видом "риторики"...
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Подписываться тебе было не обязательно. СБУ в разі моєї перемоги на виборах очолить Трепак. Закликаю кандидатів у президенти не тримати "котів у мішках", - Гриценко - Цензор.НЕТ 590
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Та не, 55 вертушек, тож не 4 как у Овоща.
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У Пети починенньіе должньі иметь вид лихой и придурковатьій, поєтому Трепак и не прижился с шокодадниками.
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Знаете, как называется явление природы, когда человек вдруг уверенно и на полном серьезе вдруг начинает делать заявления о том, чего не знает? Нет, не ясновидение, по-другому...
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Почти. Худоджественный свист, печатно выражаясь.
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В случае победы Пети СБУ возглавит Семочко.
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А шо должно измениться по сравнению с сейчас, шоб он вдруг начал менять руководство?
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Товаришч просто пукнул в лужу...не обращайте внимания...😀
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У вас за Уралом оно многослойное. И эти слои вы постоянно уверенно и непоколебимо пробиваете.

Так что наверное ты знаешь о чем пишешь...
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Там русня огнетушители дарит. Возьми да потуши себе жопу,порохосос.
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Сейчас будет штормить, прилетят соевые с ветки про Тимошенко и здесь гадить будут.
Толик всё правильно пока делает. Посмотрим на остальных кандидатов.
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после вчерашнего - победа Пети в один тур - стала вполне реальна - вот шо я думаю(вчера не писал ведь принципиально)))))))
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Опять обещал Рошен продать и закончить войну за две недели что ли?
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я понимаю шо тебе обидно - но такова жизнь - смирись)))))
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Не возглавит..пока. Может Гриценко переговорит по этому поводу с новым президентом,пока пэця будет на полдороги в Панаму.
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Да вот с Петей Гриценке и придется переговаривать, шоб сохранить очки и сраку, куда бы Петя после своей победы не поехал.
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Не понял ,ты за Порошенко или Ляшко? Или Пётр Лексеич тоже голубец.
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я начинаю подозревать, что гриценко проект пэти попрошенка. с помощью этого проекта он откусит значительный кусок голосов у ВОНы, разделив ее 15% чуть ли не на пополам. и останется у него только беня в конкурентах, а это уже решаемо с помощью пидрахуя.
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Вполне возможно, кстати. А с жопной куклой Бени можно и менее деликатными способами все решить. СБУ в разі моєї перемоги на виборах очолить Трепак. Закликаю кандидатів у президенти не тримати "котів у мішках", - Гриценко - Цензор.НЕТ 2626
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2 місяці до виборів. І якщо "цинічних бендер" П. на початку каденції пробачили, над "чоботом українського окупанта" трішки обурились, то ще одну обмовку вже не пробачать. А їх штук шість тільки тих, що чув на власні вуха.
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У справі "діамантових прокурорів" є одна цікавинка. Брюліки, що "знайшли" у квартирі одного з покурорів проходили як речдок по справі про незаконне ювелірне виробництво і мали б зберігатися у СБУ.
Як вони у прокурора опинилися? Може цього перця не дарма поперли?
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його не поперли, він до речі сам пішов...
а в СБУ далеко не всі "донкіхоти"))
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делить шкуру не убитого медведя - могут только цапы))))))
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Гриценко !Ты отвечай за себя и делай то делаешь.А вопросы другим оставь для дебатов
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На должность главного палача рекомендую Анатолию Степановичу Киву.
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А Гриценко даст Оскара Чаку Норрису, если станет президентом?
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Мне главное, чтобы во второй тур не вышли вместе Тимошенко и Гриценко. Иначе раздвоение личности мне обеспечено.
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залишилась малеееесенька деталь, нюансик - перемогти)
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Гриценко- ОДИН ИЗ НЕ СБУ в разі моєї перемоги на виборах очолить Трепак. Закликаю кандидатів у президенти не тримати "котів у мішках", - Гриценко - Цензор.НЕТ 4955 МНОГИХ, порядочных кандидатов в предвыборной своре...
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Насчет порядочности в политике - это из серии анекдотов.
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А скольких агентов лубянки этот Трепак выявил у себя под носом в СБУ?
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Він їх очолив і "перевербував" - ніндзя кароч СБУ в разі моєї перемоги на виборах очолить Трепак. Закликаю кандидатів у президенти не тримати "котів у мішках", - Гриценко - Цензор.НЕТ 4870 СБУ в разі моєї перемоги на виборах очолить Трепак. Закликаю кандидатів у президенти не тримати "котів у мішках", - Гриценко - Цензор.НЕТ 4870 СБУ в разі моєї перемоги на виборах очолить Трепак. Закликаю кандидатів у президенти не тримати "котів у мішках", - Гриценко - Цензор.НЕТ 4870
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недополковник собирает отряд боевых 3,14 расов. толикГ, дуй в магаз, хапни памперсов, и хоть раз за 5 лет проскочи на передовую. за тебя буду, бля буду!
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Вони вже портхвелі ділять.
Ой Толясик, не кажи гоп поки не перескочиш!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ в случае моей победы на выборах возглавит Трепак. Призываю кандидатов в президенты не держать "котов в мешках", - Гриценко
 
 
 
 
 
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