EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1803  18
Все про:апелляция (350) Зварич Игорь (104) коррупция (7312) суд (21727)

 Апелляционный суд отменил УДО осужденного за коррупцию "судьи-колядника" Зварича

Апелляционный суд отменил условно-досрочное освобождение (УДО) бывшего судьи и главы Львовского апелляционного административного суда Игоря Зварича, осужденного за коррупцию.

Об этом сообщила пресс-служба Тернопольского апелляционного суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Отмечается, что коллегия судей рассмотрела жалобу прокурора Сиховского отдела Львовской местной прокуратуры на решение Галицкого райсуда Львова от 11 июля 2018 года - об условно-досрочном освобождении Зварича. Его обвиняли в том, что в период с 2007 по 2008 годы он получил 963 тыс. гривен взяткок.

Решением Оболонского районного суда Киева от 19 сентября 2011 года Зварич был приговорен к 10 годам тюрьмы.

Постановлением Оболонского райсуда Киева от 30 декабря 2015 года тюремный срок Зваричу пересчитали по "закону Савченко" и он вышел из-под стражи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-судья Зварич подал в суд на Верховную Раду с требованием восстановить его в должности и возместить моральный ущерб. СКРИНШОТ

Также установлено, что с 22 января 2016 года Зварич состоял на учете в Галицком районном секторе по вопросам пробации. Срок отбывания наказания завершался 10 января 2019 года, но в июле 2018 года начальник центра пробации подал представление в суд об освобождении Зварича по УДО.

"Суд первой инстанции исходил из того, что осужденный отбыл более 3/4 срока дополнительного наказания, добросовестным поведением и отношением к труду доказал свое исправление. Свое решение местный суд обосновал тем, что последний (Зварич) оказывал бесплатную правовую помощь гражданам, а также обжаловал постановление о его увольнении с должности судьи Львовского апелляционного административного суда, то есть совершает действия, направленные на восстановление на работе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Апелляционный суд не согласился с таким решением. Он отметил, что попытки Зварича восстановиться в должности судьи не подтверждают его добросовестного отношения к труду. При таких обстоятельствах коллегия судей пришла к выводу, что апелляционную жалобу прокурора следует удовлетворить, а постановление Галицкого райсуда - отменить.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пенитенциарная служба подтвердила освобождение "судьи-колядника" Зварича: "Его дело пересмотрено на основании закона Надежды Савченко"

Напомним, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Зварича по обвинению во взяточничестве в декабре 2008 года. В ходе обысков в кабинетах и квартирах судьи и его шестерых коллег правоохранители обнаружили и изъяли 1 млн долларов и 2 млн гривен. Судья заявил, что собирался передать деньги, найденные в его кабинете, церкви, чтобы помочь малоимущим, а деньги, найденные в кабинетах его коллег, по словам Зварича, якобы предназначались на ремонт помещения суда, где он работал. По словам Зварича, часть денег попала к нему в кабинет в результате "колядования" и "засевания".

Источник: https://censor.net.ua/n3108969
 
 
 Топ комментарии
 
Он не Зварич,он Д.Артаньян, сидит ОДИН за ВСЕХ ... Апелляционный суд отменил УДО осужденного за коррупцию "судьи-колядника" Зварича - Цензор.НЕТ 9236 Апелляционный суд отменил УДО осужденного за коррупцию "судьи-колядника" Зварича - Цензор.НЕТ 9236 Апелляционный суд отменил УДО осужденного за коррупцию "судьи-колядника" Зварича - Цензор.НЕТ 9236
 показать весь комментарий
 
Судя по фактам реальных тюремных терминов коррупционерам - даже при Януковиче с коррупцией боролись куда лучше, чем при Порошенко - 1 случай обвинительного приговора топ-коррупционеру против 0.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бюджет Генеральної прокуратури в 2018 році склав 7,162 млрд грн! Порошенко це катастрофа!
 показать весь комментарий
 
Ну обратились бы к ОПГ, помогли для статистики.
 показать весь комментарий
 
т.е. колядника опять на нары? или что-то не понял
 показать весь комментарий
 
"Постановлением Оболонского райсуда Киева от 30 декабря 2015 года тюремный срок Зваричу пересчитали по "закону Савченко" и он вышел из-под стражи."

Так закон же обратной силы не имеет - если Зварычу приговор вынесли в 2011, как к нему вообще мог быть применен "закон Савченко", действовавший с 2015 по 2017й?
 показать весь комментарий
 
 
немає , окрім випадкуів коли він помякшує або скасовує відповідальність особи...
от йому його дні в сізо "заднім числом" й перерахували...
 показать весь комментарий
 
И что? Удовлетворили,отменили..а оно как бегало на свободе,так и будет бегать. И немного погодя попытается обратно в судьи пролезть. И пролезет. А в Китае уже и забыли бы,где он похоронен.
 показать весь комментарий
 
Судя по фактам реальных тюремных терминов коррупционерам - даже при Януковиче с коррупцией боролись куда лучше, чем при Порошенко - 1 случай обвинительного приговора топ-коррупционеру против 0.
 показать весь комментарий
 
 
Он не Зварич,он Д.Артаньян, сидит ОДИН за ВСЕХ ... Апелляционный суд отменил УДО осужденного за коррупцию "судьи-колядника" Зварича - Цензор.НЕТ 9236 Апелляционный суд отменил УДО осужденного за коррупцию "судьи-колядника" Зварича - Цензор.НЕТ 9236 Апелляционный суд отменил УДО осужденного за коррупцию "судьи-колядника" Зварича - Цензор.НЕТ 9236
 показать весь комментарий
 
 
Нехилая такая ИБД - конечно, лучше попинать никому не нужного бывшего решалу, зато действуюшие коррупционеры будут продолжать "иметь правосудие"...))
Старые вещи покупаем, новые крадем...(с)
 показать весь комментарий
 
 
единственный судья которого посадили
 показать весь комментарий
 
 
2011, даже при Яныке судье дали реальный срок на 10 лет а за последние года что-то такого не припомню, максимум условка.
 показать весь комментарий
 
 
Янык не любит судей еще с молодости.Не давали шапки сбивать
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАпелляционный суд отменил УДО осужденного за коррупцию "судьи-колядника" Зварича
 
 
 
 
 
 вверх