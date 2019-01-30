 Апелляционный суд отменил УДО осужденного за коррупцию "судьи-колядника" Зварича

Об этом сообщила пресс-служба Тернопольского апелляционного суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Отмечается, что коллегия судей рассмотрела жалобу прокурора Сиховского отдела Львовской местной прокуратуры на решение Галицкого райсуда Львова от 11 июля 2018 года - об условно-досрочном освобождении Зварича. Его обвиняли в том, что в период с 2007 по 2008 годы он получил 963 тыс. гривен взяткок.

Решением Оболонского районного суда Киева от 19 сентября 2011 года Зварич был приговорен к 10 годам тюрьмы.

Постановлением Оболонского райсуда Киева от 30 декабря 2015 года тюремный срок Зваричу пересчитали по "закону Савченко" и он вышел из-под стражи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-судья Зварич подал в суд на Верховную Раду с требованием восстановить его в должности и возместить моральный ущерб. СКРИНШОТ

Также установлено, что с 22 января 2016 года Зварич состоял на учете в Галицком районном секторе по вопросам пробации. Срок отбывания наказания завершался 10 января 2019 года, но в июле 2018 года начальник центра пробации подал представление в суд об освобождении Зварича по УДО.

"Суд первой инстанции исходил из того, что осужденный отбыл более 3/4 срока дополнительного наказания, добросовестным поведением и отношением к труду доказал свое исправление. Свое решение местный суд обосновал тем, что последний (Зварич) оказывал бесплатную правовую помощь гражданам, а также обжаловал постановление о его увольнении с должности судьи Львовского апелляционного административного суда, то есть совершает действия, направленные на восстановление на работе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Апелляционный суд не согласился с таким решением. Он отметил, что попытки Зварича восстановиться в должности судьи не подтверждают его добросовестного отношения к труду. При таких обстоятельствах коллегия судей пришла к выводу, что апелляционную жалобу прокурора следует удовлетворить, а постановление Галицкого райсуда - отменить.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пенитенциарная служба подтвердила освобождение "судьи-колядника" Зварича: "Его дело пересмотрено на основании закона Надежды Савченко"

Напомним, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Зварича по обвинению во взяточничестве в декабре 2008 года. В ходе обысков в кабинетах и квартирах судьи и его шестерых коллег правоохранители обнаружили и изъяли 1 млн долларов и 2 млн гривен. Судья заявил, что собирался передать деньги, найденные в его кабинете, церкви, чтобы помочь малоимущим, а деньги, найденные в кабинетах его коллег, по словам Зварича, якобы предназначались на ремонт помещения суда, где он работал. По словам Зварича, часть денег попала к нему в кабинет в результате "колядования" и "засевания".