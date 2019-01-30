EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  153  4
Все про:Кировоградщина (275) суд (21727) САП (958) НААН (1)

 Судебное заседание по делу о разворовывании имущества предприятия "Червоний землероб" на сумму 50 млн грн отложено, - САП

Отложено очередное судебное заседание по делу о разворовывании имущества предприятия "Червоний землероб" Национальной академии аграрных наук Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы САП в Facebook.

"Прокурорами САП в Кировоградском районном суде Кировоградской области поддерживается публичное обвинение в уголовном производстве в отношении 6 лиц, причастных к завладению урожаем зерновых культур стоимостью примерно 50 млн гривен, принадлежащего государственному предприятию ОХ "Червоний землероб", подчиненному Национальной академии аграрных наук Украины", - сказано в сообщении.

Судебное разбирательство, запланированное на 28 января 2019 г., не состоялось из-за несвоевременной явки защитника одного из подсудимых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судебное заседание по делу замглавы Cлужбы экспортного контроля Головатого, вымогавшего $250 тыс. взятки, состоялось в Киеве. Свидетели защиты не явились, - САП

Следующее судебное заседание, на котором планируется объявить обвинительный акт, назначено на 14:00 18 марта 2019 г.

Судебное заседание по делу о разворовывании имущества предприятия Червоний землероб на сумму 50 млн грн отложено, - САП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3108968
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Судье наверное занесли. Пока потрох ещё у власти надо рубить бабло.
 показать весь комментарий
 
 
А вот если бы они огнетушитель украли, а так извините....
 показать весь комментарий
 
Ще залишились такі назви? Бгггг. А красного жестянщика нема?
 показать весь комментарий
 
что так пукан рвет у нас в кривбассе есть шахта орджоникидзе,фрунзе,им ленина октябрьская и тд
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудебное заседание по делу о разворовывании имущества предприятия "Червоний землероб" на сумму 50 млн грн отложено, - САП
 
 
 
 
 
 вверх