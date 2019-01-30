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 Хакера, грабившего через интернет клиентов иностранных банков, задержали в Запорожье, - СБУ

Сотрудники СБУ блокировали в Запорожье деятельность участника международной хакерской группировки, который распространял вредоносное программное обеспечение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра разрабатывал и использовал хакерские программы для взлома электронных платежных систем, криптовалютных расчетов и систем дистанционного обслуживания клиентов банковских учреждений, преимущественно иностранного происхождения", – сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте СБУ.

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Хакер получал данные и пароли пользователей интернет-ресурсов. Он рассчитывал при помощи этой информации получить доступ к электронным счетам пользователей и украсть оттуда деньги.

Оперативники СБУ провели в квартире мужчины обыск. Они обнаружили компьютер с вредоносным ПО и накопители информации с данными более чем 1000 пользователей, подавляющее большинство которых – иностранцы.

"Оперативники спецслужбы также заблокировали доступ к трем удаленных серверов, с помощью которых осуществлялось распространение вредоносных программ", – сообщают в СБУ.

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По данным следователей, злоумышленник общался на закрытом форуме с другими лицами, которые занимаются подобной деятельностью. Он обменивался с ними опытом и продвигал свои разработки.

"В рамках начатого уголовного производства изъятое компьютерное оборудование направлено на проведение соответствующих экспертных исследований", – сказано в сообщении СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3108967
 
   
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Провести виховну бесіду та прийняти на роботу.
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Когда я приду к власти, а я приду к власти, я разрешу нашим хакерам грабить всех иностранцев и тащить всё награбленное и Украину.
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Если бы грабил только украинцев, уже бы стал главой Нацбанка
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Вообщето если из этих 1000 иностранцев половина россияне, его следовало бы поощрить.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХакера, грабившего через интернет клиентов иностранных банков, задержали в Запорожье, - СБУ
 
 
 
 
 
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