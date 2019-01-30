 Закон о переходе религиозных общин официально опубликован: завтра он вступает в силу

В "Голосе Украины" опубликовали закон о порядке подчиненности религиозных общин двумя третями голосов присутствующих № 2673-VIII, передает Цензор.НЕТ со ссылкой 112 Украина.
Документ предусматривает изменение подчиненности религиозной организации путем регистрации новой редакции устава или внесения изменений к уставу религиозной общины.
Решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются общим собранием религиозной общины, их могут созвать члены такой общины.
"Решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений в устав принимаются не менее как двумя третями от количества членов религиозной общины, необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины в соответствии с ее уставом", - говорится в законе.
Решение об изменении подчиненности удостоверяется подписями членов общины, которые поддержали такое решение.
Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.
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