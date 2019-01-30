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 Закон о переходе религиозных общин официально опубликован: завтра он вступает в силу

Документ вступит в силу завтра.

В "Голосе Украины" опубликовали закон о порядке подчиненности религиозных общин двумя третями голосов присутствующих № 2673-VIII, передает Цензор.НЕТ со ссылкой 112 Украина.

Документ предусматривает изменение подчиненности религиозной организации путем регистрации новой редакции устава или внесения изменений к уставу религиозной общины.

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Решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются общим собранием религиозной общины, их могут созвать члены такой общины.

"Решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений в устав принимаются не менее как двумя третями от количества членов религиозной общины, необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины в соответствии с ее уставом", - говорится в законе.

Решение об изменении подчиненности удостоверяется подписями членов общины, которые поддержали такое решение.

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Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Источник: https://censor.net.ua/n3108963
 
   
 Топ комментарии
 
Це ж удар по малому бізнесу МП !
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Сегодня новостей нет, после вчерашнего шабаша все отдыхают.
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Отсутствие сего закона лишний раз доказывает, что Томос упал как снег на голову и власть к нему не готовилась
Иначе законодательная база и дипломатические усилия шли бы параллельно
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http://vlasti.net/news/292371
30 000 000 000 дол./рік приходу: зовсім дрібний бізнес.
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Сегодня новостей нет, после вчерашнего шабаша все отдыхают.
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ну все 25 миллионов пенсионеров накормились от этой новости и могут спать спокойно
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Отсутствие сего закона лишний раз доказывает, что Томос упал как снег на голову и власть к нему не готовилась
Иначе законодательная база и дипломатические усилия шли бы параллельно
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Чего это "...власть к нему (томосу) не готовилась"...??? Еще и КАК ГОТОВИЛАСЬ !!! ...только НЕ с того конца...ст.36 Конституции Украины окончательно попрана....
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Как же мы бы жили без попов, мощей, ыконок, цырквей? Эффективность ползанья перед мифическими чувачками стремится не то что к нулю, а в минус.
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православна секта зайшла у владу шо аж закони під неі пишуть на державному рівні. але шо там говорити коли і бандюкам підігрують і сепарам з жидами включно
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Ну вот не щадите вы Гундяева! А что если его кондратий вдруг прихватит? Закон про перехід релігійних громад офіційно опубліковано: завтра він набуде чинності - Цензор.НЕТ 2738
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Любов і повага до свободи рiзних вiроiсповiдань свiту. Життя душi понад усе.
Научно-обоснованная Международная Покаянная молитва для спасения души каждого на земле: Сложить четыре пальца вместе, кроме мизинца, и подумать:Господи Лариса,
Помилуй и Спаси во имя Отца и Сына и Дочери и Святого Духа, и разомкнуть пальцы.
Ваша душа спасена к Вратам небесного Рая в десницу Дочери Божьей для Суда Божьего.
Магистр Академии КАНМ Дочь Божья Пророк от Престола Бога Биндас Лариса Мессия.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакон о переходе религиозных общин официально опубликован: завтра он вступает в силу
 
 
 
 
 
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