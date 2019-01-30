 Жуткое ДТП на Одесчине: в катастрофе погибли следователи полиции 22-летний Олег Лысюк и 24-летняя Лариса Крамаренко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

"Следователи Олег Лысюк и Лариса Крамаренко погибли в результате ДТП, находясь в маршрутном автобусе "Каролино-Бугаз-Одесса" на автодороге вблизи села Новая Долина Овидиопольского района Одесской области", - сказано в сообщении.

Отмечается, что рядовой полиции Ларисе Крамаренко было 24 года, старшему лейтенанту полиции Олегу Лысюку было 22 года. Без отца осталась маленькая дочь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое сотрудников полиции погибли в ДТП с участием маршрутного такси на Одесчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж





Фото: Нацполиция / Facebook

"Искренние соболезнования семье и близким. Скорбим вместе с вами. Светлая память погибшим!", - говорится в сообщении.