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 Жуткое ДТП на Одесчине: в катастрофе погибли следователи полиции 22-летний Олег Лысюк и 24-летняя Лариса Крамаренко. ФОТО

29 января в 19:00 погибли двое сотрудников полиции Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

"Следователи Олег Лысюк и Лариса Крамаренко погибли в результате ДТП, находясь в маршрутном автобусе "Каролино-Бугаз-Одесса" на автодороге вблизи села Новая Долина Овидиопольского района Одесской области", - сказано в сообщении.

Отмечается, что рядовой полиции Ларисе Крамаренко было 24 года, старшему лейтенанту полиции Олегу Лысюку было 22 года. Без отца осталась маленькая дочь.

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Жуткое ДТП на Одесчине: в катастрофе погибли следователи полиции 22-летний Олег Лысюк и 24-летняя Лариса Крамаренко 01
Жуткое ДТП на Одесчине: в катастрофе погибли следователи полиции 22-летний Олег Лысюк и 24-летняя Лариса Крамаренко 02
Фото: Нацполиция / Facebook

"Искренние соболезнования семье и близким. Скорбим вместе с вами. Светлая память погибшим!", - говорится в сообщении.

Жуткое ДТП на Одесчине: в катастрофе погибли следователи полиции 22-летний Олег Лысюк и 24-летняя Лариса Крамаренко 03

Источник: https://censor.net.ua/n3108957
 
 
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что-то не жалко - не знаете почему?
если нормальные сочувствую - но чтото не верится Жуткое ДТП на Одесчине: в катастрофе погибли следователи полиции 22-летний Олег Лысюк и 24-летняя Лариса Крамаренко - Цензор.НЕТ 3219
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Очень жаль,молодые люди,жизнь только начиналась
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...жуткие дороги, ужасная работа коммунальных служб, маршрутки скотовозки -- нас убивают...
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Виноват, не понял: они что, одни в маршрутке были? Больше никто не пострадал? Или на остальных нацполиции просто не интересно?
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Я шо-то не понял,из всех пассажиров погибли только двое полицейских? Не кажется ли вам это достаточно странным ? Хотя если подумать...
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щодня на дорогах гинуть люди. може допуск до прав зробити жосткішим ну як зно в школах шоб іх видавали не на місцях а в інших регіонах
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Скоріше за все вони сиділи поряд от і загинули.Мабуть саме в те місто прийшовся смертельний удар....Такі молоденькі.Зовсім діти.ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ.Глубоке співчуття рідним загиблих.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖуткое ДТП на Одесчине: в катастрофе погибли следователи полиции 22-летний Олег Лысюк и 24-летняя Лариса Крамаренко. ФОТО
 
 
 
 
 
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