 Жуткое ДТП на Одесчине: в катастрофе погибли следователи полиции 22-летний Олег Лысюк и 24-летняя Лариса Крамаренко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.
"Следователи Олег Лысюк и Лариса Крамаренко погибли в результате ДТП, находясь в маршрутном автобусе "Каролино-Бугаз-Одесса" на автодороге вблизи села Новая Долина Овидиопольского района Одесской области", - сказано в сообщении.
Отмечается, что рядовой полиции Ларисе Крамаренко было 24 года, старшему лейтенанту полиции Олегу Лысюку было 22 года. Без отца осталась маленькая дочь.
"Искренние соболезнования семье и близким. Скорбим вместе с вами. Светлая память погибшим!", - говорится в сообщении.
если нормальные сочувствую - но чтото не верится