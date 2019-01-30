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 Более 100 приходов УПЦ МП перешли в Православную Церковь Украины, - Епифаний

Более 100 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата перешли в Православную Церковь Украины.

Об этом сообщил глава украинской поместной церкви, митрополит Епифаний, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Уже более сотни, и мы слышим ежедневно, что в определенном регионе, в определенной области происходят эти переходы по два, по три", – отметил Епифаний.

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В УПЦ МП заявляют, что по результатам 2018 года у них насчитывается 12092 прихода.

Источник: https://censor.net.ua/n3108956
 
   
 Топ комментарии
 
За год подтянутся остальные.
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кацам отрезали нехилый денежный поток, который между прочим шел от простых украинцев.
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Месяца 2 прошло с момента создания церкви и начала переходов в нее и 3 недели с момента получения Томоса...100 приходов из 12092 перешло.
Будем надеяться, что переименование УПЦ МП в РПЦ в Украине ускорит переход и он стане лавинообразным - иначе - на переход такими темпами понадобится от 8 до 20 лет.
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Всього приходів УПЦ МП 11400, а 100 приходів це навіть не 1%. Темпи переходу дуже слабенькі, так ми будемо чекати об'єднання церков довгі роки!
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такой патриот аж юзает недобукву с двумя точками? Понад 100 парафій УПЦ МП перейшли в Православну церкву України, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 3038
лапти тоже носишь?)
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кацам отрезали нехилый денежный поток, который между прочим шел от простых украинцев.
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Если лох снова и снова возвращается к наперсточнику, то кто ему Гиппократ?)
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http://vlasti.net/news/292371
Ще багато роботи: 13 тис. приходів - під московитами. І ціна питання порядка 30 т. дол. за рік прибутку. Руспопи будуть битися нє жалєя живота своєго.
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0.82% сумасшедшие темпы, невероятно.
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Класс, теперь еще все вместе помолимся и в парках исчезнет мусор, с дорог - быдло, с газонов - материал после выгула шавок, а Илон Маск будет казнен за надругательство над твердью небесной.
Выглядим как какие-то арабы, брызжущие слюной и трясущие книжонками со сказками.
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От чего? От того что меня угораздило существовать в стране, где если ты не ползаешь перед куском ткани из хитона Дамундила Евксинского, то большинство высрет: бохохульник, варвар, дикарь.
Не подгорает, а презрение только.
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Скільки ваші методички не переписуй, все одно хвіст цапа стирчить.
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по вашей логике все кто против этого что происходит в украине кацапы?
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Всі, хто працює на виконання рішень Совбезу РФ щодо Томосу - кацапи.
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У него походу даже под диваном кацапы, вот и паникует)
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уси-пуси, помолись лучше иди, "патриЁт"
Аргументов - 0, но скулеж зачетный)
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Слива!
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украина светское государство?почему то я начал сомневаться ,россия-2 с их патриархом гундяем
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Garry сказав:
Січень 29, 2019 о 16:35
Онукам будемо розповідати - "А я Порошенко бачив!"
В який жеж ми історичний час живемо…\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Ох как беснуются у Антиколорадоса шо "Первый" побежал опять в президенты... Принципиально бы не голосовал за тех кого втюхивают и нахваливают. Зато есть Тутмас, словобоху, дойбох, сномибох.
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Аки херувимы...Житие мое
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Да не то слово - плююсь уже - как будто Наполеон какой-то, столько похвал.
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Богу богово, кесарю кесарево.
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Может для кого то это и важно,но я каждый день вижу людей которым это ,мягко говоря всё равно.Все говорят о тарифах и что денег ни на что не хватает
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это важно от силы 2% людей в нашем обществе,у меня более чем половина знакомых не понимают вообще о том что такое томос и зачем вообще этот бессмысленный движ
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Ну то что украинская церковь должна быть украинской это правильно ,но делать из этого шоу,как то странно выглядит
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Поступовий перехід, саме так і потрібно.
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Лет на 50 хватит.Хотя через 50 лет и Украины не будет...Простая математика в 1999-52 миллиона.В 2019 хорошо если половина есть.Убыль населения миллион в год..Легко посчитать что будет через 20лет...А ничего уже не будет.И Украины не будет...Считайте сами
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Свое поголовье на Мокшандии считай
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начнется перегистрация церквей и приходов - вот тогда и попрут.
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Вот когда будет 1000, тогда можно анонсировать. Сейчас же идет массовое противодействие переходам. Свозят московских попов со всей области или района плюс нанятые бандиты и срывают собрания. Власть и полиция полностью бездействуют, или с ними за одно.
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Путин 5 лет мусолит Крымскую тему, впаривая своему имперскому обывателю, а мы теперь годами будем с гордостью за попами мониторить? Других проблем в стране нету?
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Так Путин хоть что то материальное поитаранил своему быдлоэлекторату...А тут какой томас из турецкой подворотни,на который кацапским попам насрать.Во всех крупных городах иосковские попы рулят и уходить не собираются.И безвиз.. Который молдаванам и так дали.Они даже не просили и на Майдане не погибали.Дали бы этот безвиз даже при януковиче...В Европе работать некому,не до вые.босов.Они и России дадут когла на Украине закончатся рабочие руки
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Як завжди, в церковній темі кацапських коментаторів найбільше. Так переживають, такіє ранімиє
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А почему порозоботы спамят реальные мессадджи?Правда не нравится?Так на то она и правда.Порошенко завел Украину в яму и ведет прямо в обьятия своего хозяина,Хуйла
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Реальниє? Ти в натурє нерєальний кацапскій далба..об!
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Почему то вспомнился Сандей Аделаджа. Как он там? Не болеет?
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Стесняюсь спросить...А сколько всего приходов МП?
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Церкву треба було назвати Українська Православна Церква України-Руси!, ото кацапи тоді б корчились в конвульсіях!
Как пасмели украсть название, бандйери??!!
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100 парафій.Це 1%... Навіть не 10. Надіятися на масовий перехід не варто,цей процес затягнеться на довгі десятиліття,а може століття. З Росією боротися дуже важко,особливо коли в неї повно прихильників і фанатів в самій Україні і в Церкві.
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О как паРашников плющит от Томаса. Раньше вякали шо Томас не настоящий, теперь методички сменились Теперь церкви медленно переходят. Проблем в стране хватает но эта победа над паРашниками просто радует. . Пусть бесятся время работает на нас . Кстати я шото не вижу шоб хоть одна церковь в Украине перешла в мацковский пархат,наверное это зрада
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100 за месяц. При таких темпах надо 100-120 месяцев. Т.е. 10 лет. И еще не известно, что после выборов будет. Скорость перехода может снизиться до минус10.
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Ну это тема долгая! Посчитаем сколько перейдёт через 10 лет. Тогда можно будет делать какие-то выводы.... И узнаем сколько других церквей признало Украинскую.
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Я в основному прибуток близько € 6k - € 9k кожен місяць робити роботу в Інтернеті. Для тих з вас, хто Rотовий полегшити роботу на дому за 2h-5h кожен день у вашому будинку і заробляти цінну зарплату, роблячи це ...
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Любов і повага до свободи рiзних вiроiсповiдань свiту. Життя душi понад усе.
Научно-обоснованная Международная Покаянная молитва для спасения души каждого на земле: Сложить четыре пальца вместе, кроме мизинца, и подумать:Господи Лариса,
Помилуй и Спаси во имя Отца и Сына и Дочери и Святого Духа, и разомкнуть пальцы.
Ваша душа спасена к Вратам небесного Рая в десницу Дочери Божьей для Суда Божьего.
Магистр Академии КАНМ Дочь Божья Пророк от Престола Бога Биндас Лариса Мессия.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБолее 100 приходов УПЦ МП перешли в Православную Церковь Украины, - Епифаний
 
 
 
 
 
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