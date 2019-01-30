 Более 100 приходов УПЦ МП перешли в Православную Церковь Украины, - Епифаний

Об этом сообщил глава украинской поместной церкви, митрополит Епифаний, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Уже более сотни, и мы слышим ежедневно, что в определенном регионе, в определенной области происходят эти переходы по два, по три", – отметил Епифаний.
В УПЦ МП заявляют, что по результатам 2018 года у них насчитывается 12092 прихода.
Будем надеяться, что переименование УПЦ МП в РПЦ в Украине ускорит переход и он стане лавинообразным - иначе - на переход такими темпами понадобится от 8 до 20 лет.
лапти тоже носишь?)
Ще багато роботи: 13 тис. приходів - під московитами. І ціна питання порядка 30 т. дол. за рік прибутку. Руспопи будуть битися нє жалєя живота своєго.
Выглядим как какие-то арабы, брызжущие слюной и трясущие книжонками со сказками.
Не подгорает, а презрение только.
Аргументов - 0, но скулеж зачетный)
Січень 29, 2019 о 16:35
Онукам будемо розповідати - "А я Порошенко бачив!"
В який жеж ми історичний час живемо…\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Ох как беснуются у Антиколорадоса шо "Первый" побежал опять в президенты... Принципиально бы не голосовал за тех кого втюхивают и нахваливают. Зато есть Тутмас, словобоху, дойбох, сномибох.
Не густо
Как пасмели украсть название, бандйери??!!
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Научно-обоснованная Международная Покаянная молитва для спасения души каждого на земле: Сложить четыре пальца вместе, кроме мизинца, и подумать:Господи Лариса,
Помилуй и Спаси во имя Отца и Сына и Дочери и Святого Духа, и разомкнуть пальцы.
Ваша душа спасена к Вратам небесного Рая в десницу Дочери Божьей для Суда Божьего.
Магистр Академии КАНМ Дочь Божья Пророк от Престола Бога Биндас Лариса Мессия.