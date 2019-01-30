 Более 100 приходов УПЦ МП перешли в Православную Церковь Украины, - Епифаний

Об этом сообщил глава украинской поместной церкви, митрополит Епифаний, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Уже более сотни, и мы слышим ежедневно, что в определенном регионе, в определенной области происходят эти переходы по два, по три", – отметил Епифаний.

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В УПЦ МП заявляют, что по результатам 2018 года у них насчитывается 12092 прихода.