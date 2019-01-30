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 Политика Украины
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Все про:визит (2246) Дания (186) МИД (4874) Климкин (2050) Самуэльсен (12)

 Глава МИД Дании сократил визит в Украину из-за погодных условий. Переговоры и пресс-конференция Климкина и Самуэльсена отменены

Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен сократил визит в Украину из-за плохих погодных условий в аэропорту Борисполь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"В связи с сокращением продолжительности рабочего визита в Украину министра иностранных дел Королевства Дания Андерса Самуэльсена из-за ухудшения погодных условий в аэропорту Борисполь, все мероприятия с участием СМИ, запланированные на 30 января 2019 г. (протокольная фото-, видеосъемка переговоров министров иностранных дел Украины и Дании, совместная пресс-конференция министров иностранных дел) отменены", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопросы введения новых санкций ЕС против РФ и помощи Приазовью обсудят 18 февраля на заседании Совета Европы, - МИД Украины

Напомним, после посещения Мариуполя министры иностранных дел Чешской Республики и Королевства Дания Томаш Петржичек и Андерс Самуэльсен призывали Европейский Союз рассмотреть целенаправленные меры против Российской Федерации в случае отказа освободить украинских моряков.

Источник: https://censor.net.ua/n3108955
 
 
 Топ комментарии
 
Аггга, пррросто не о чем с карррупционерами перетирать... Глава МИД Дании сократил визит в Украину из-за погодных условий. Переговоры и пресс-конференция Климкина и Самуэльсена отменены - Цензор.НЕТ 8002
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- п. Клімкін , чому ви не розриваєете дипвідносин з країною яка на вас напала й анексувала території?
- тому що не на часі й путін нападе
-дякую, я додому...
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Чёй-то у тебя Google Translate глючит...)
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О, какая "красивая отмазка"... "Я "нарисовался" на Донбассе, чтобы показать, насколько я "озабочен", посмотрел, что нужно, однако, свою позицию оглашать не хочу, потому что не желаю брать на себя какие-то конкретные обязательства до результата ваших президентских выборов...".
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Це черговий провал "дипломатів" порошенка!
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Что, "Игорок", ремиссия? Попустило после галоперидола?
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перебухали интерфейс е тот в Дании не поймут там спиртное стоит сумасшедших бабок а у нас даром... Глава МИД Дании сократил визит в Украину из-за погодных условий. Переговоры и пресс-конференция Климкина и Самуэльсена отменены - Цензор.НЕТ 5475
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Это как израильский патриарх не смог принять Петю, потому что "был госпитализирован в тяжелом состоянии", а в следующие дни уже был свеж как огурчик и принимал других гостей.
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Аггга, пррросто не о чем с карррупционерами перетирать...
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ты имел в виду нашу прессу - журналистов и фотографов? согласен.

ведь с политиками он со всеми перетер. Остались не посещенными только прессухи и фотосессии.
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А донести через сми, что конкретно перетер?
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сейчас польется зрадосрач, потом распогодится, мероприятие пройдет как надо, а зрадодрочеры позасовывают свои языки обратно в жопы ножны, все как обычно. Глава МЗС Данії скоротив візит в Україну через погодні умови. Переговори і прес-конференцію Клімкіна та Самуельсена скасовано - Цензор.НЕТ 2602
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Уже "полился зрадосрач"... Поднимись в начало ветки, почитай "Игора Л"
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Да, погода в Украине неважная... Он убедился...
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Не хочуть з нинішньою керуючую братвою навіть в малому спілкуватися.
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под керуючей братвой ты имеешь в виду наших журналистов? ведь в тексте ясно сказано, что осталось не сделанным - пресс-конференции и фотосессии..

согласен, наши журнашлюхи - еще те журнашлюхи.
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Керуюча є керуюча, а журналісти є журналісти, причесані і запрограмовані керуючими....
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Даже футбольный "матч состоится в любую погоду".
Здесь, видимо, речь идет о другой "погоде".
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ты виде видео посадки бомбардировщика в Мурманске? хочешь чтобы датский президент так же взлетел?

почему?
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- п. Клімкін , чому ви не розриваєете дипвідносин з країною яка на вас напала й анексувала території?
- тому що не на часі й путін нападе
-дякую, я додому...
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Учительница: Дети, придумайта предложение, и назовите в нём части речи.
Вовочка: Гомосеки пошли в лес по грибы. Марьиванна, я не знаю, где здесь подлежащее и сказуемое, но только "по грибы"- это предлог.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава МИД Дании сократил визит в Украину из-за погодных условий. Переговоры и пресс-конференция Климкина и Самуэльсена отменены
 
 
 
 
 
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