 Глава МИД Дании сократил визит в Украину из-за погодных условий. Переговоры и пресс-конференция Климкина и Самуэльсена отменены

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"В связи с сокращением продолжительности рабочего визита в Украину министра иностранных дел Королевства Дания Андерса Самуэльсена из-за ухудшения погодных условий в аэропорту Борисполь, все мероприятия с участием СМИ, запланированные на 30 января 2019 г. (протокольная фото-, видеосъемка переговоров министров иностранных дел Украины и Дании, совместная пресс-конференция министров иностранных дел) отменены", - сказано в сообщении.

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Напомним, после посещения Мариуполя министры иностранных дел Чешской Республики и Королевства Дания Томаш Петржичек и Андерс Самуэльсен призывали Европейский Союз рассмотреть целенаправленные меры против Российской Федерации в случае отказа освободить украинских моряков.