 Глава МИД Дании сократил визит в Украину из-за погодных условий. Переговоры и пресс-конференция Климкина и Самуэльсена отменены

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"В связи с сокращением продолжительности рабочего визита в Украину министра иностранных дел Королевства Дания Андерса Самуэльсена из-за ухудшения погодных условий в аэропорту Борисполь, все мероприятия с участием СМИ, запланированные на 30 января 2019 г. (протокольная фото-, видеосъемка переговоров министров иностранных дел Украины и Дании, совместная пресс-конференция министров иностранных дел) отменены", - сказано в сообщении.
Напомним, после посещения Мариуполя министры иностранных дел Чешской Республики и Королевства Дания Томаш Петржичек и Андерс Самуэльсен призывали Европейский Союз рассмотреть целенаправленные меры против Российской Федерации в случае отказа освободить украинских моряков.
ведь с политиками он со всеми перетер. Остались не посещенными только прессухи и фотосессии.
жопыножны, все как обычно.
согласен, наши журнашлюхи - еще те журнашлюхи.
Здесь, видимо, речь идет о другой "погоде".
почему?
- тому що не на часі й путін нападе
-дякую, я додому...
Вовочка: Гомосеки пошли в лес по грибы. Марьиванна, я не знаю, где здесь подлежащее и сказуемое, но только "по грибы"- это предлог.