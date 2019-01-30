 Соглашение о Brexit - лучшее: Курц и Макрон заявили, что никаких новых переговоров по соглашению о выходе Британии из ЕС не будет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
"Соглашение является наилучшим из возможных вариантов и не может снова стать предметом переговоров", - цитирует Макрона France 24 во время его пребывания на Кипре.
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что разделяет усилия британского парламента, чтобы не допустить "жесткого" Brexit. Но подчеркнул: переговоры между Лондоном и Брюсселем по соглашению о выходе продолжались более года и соглашение является "хорошим и сбалансированным".
"Поэтому не будет никаких новых переговоров по соглашению о выходе", - написал Курц в своем Twitter.
Категорически против новых переговоров выступил и президент Евросовета Дональд Туск.
Реакция лидеров ЕС поступила после того, как накануне парламент Великобритании проголосовал о внесении изменений в соглашение о Brexit.
Парламентарии приняли ключевую правку - о необходимости новых переговоров с ЕС относительно границ между Ирландией и Северной Ирландией. В частности, из соглашения с ЕС предлагают полностью убрать "бекстоп" - возможность даже временного сохранения таможенного режима ЕС в Северной Ирландии.
Вместе с тем британские депутаты проголосовали за то, чтобы не допустить выход Британии из ЕС вообще без соглашения.