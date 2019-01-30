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 Соглашение о Brexit - лучшее: Курц и Макрон заявили, что никаких новых переговоров по соглашению о выходе Британии из ЕС не будет

Лидеры Франции и Австрии заявили о невозможности возобновления переговоров по соглашению о выходе Великобритании из ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

"Соглашение является наилучшим из возможных вариантов и не может снова стать предметом переговоров", - цитирует Макрона France 24 во время его пребывания на Кипре.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что разделяет усилия британского парламента, чтобы не допустить "жесткого" Brexit. Но подчеркнул: переговоры между Лондоном и Брюсселем по соглашению о выходе продолжались более года и соглашение является "хорошим и сбалансированным".

"Поэтому не будет никаких новых переговоров по соглашению о выходе", - написал Курц в своем Twitter.

Категорически против новых переговоров выступил и президент Евросовета Дональд Туск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британский парламент одобрил поправку, предусматривающую невозможность Brexit без соглашения с ЕС

Реакция лидеров ЕС поступила после того, как накануне парламент Великобритании проголосовал о внесении изменений в соглашение о Brexit.

Парламентарии приняли ключевую правку - о необходимости новых переговоров с ЕС относительно границ между Ирландией и Северной Ирландией. В частности, из соглашения с ЕС предлагают полностью убрать "бекстоп" - возможность даже временного сохранения таможенного режима ЕС в Северной Ирландии.

Вместе с тем британские депутаты проголосовали за то, чтобы не допустить выход Британии из ЕС вообще без соглашения.

Источник: https://censor.net.ua/n3108953
 
 
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