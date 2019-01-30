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 Политика Украины, За рубежом
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 Вопросы введения новых санкций ЕС против РФ и помощи Приазовью обсудят 18 февраля на заседании Совета Европы, - МИД Украины

Министры иностранных дел Чехии и Дании Томаш Петржичек и Андерс Самуэльсен во вторник в ходе рабочей поездки в Донецкую область заявили, что ЕС введет новые санкции против России, если Москва не освободит военнопленных моряков Военно-морских сил Украины, вопрос о санкциях будет рассмотрен 18 февраля на заседании Совета ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"По результатам поездки в Мариуполь, главы МИД Дании и Чехии (…) осудили действия России и призвали ее к немедленному освобождению 24-х украинских военнопленных. Было отмечено, что в случае отказа Москвы осуществить соответствующие шаги, Евросоюз введет новые санкции против России", – говорится в сообщении МИД.

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Вопросы введения новых санкций ЕС против РФ и помощи Приазовью обсудят 18 февраля на заседании Совета Европы, - МИД Украины 01

Т.Петржичек и А.Самуэльсен назвали дату рассмотрения вопроса новых санкций против России в Совете ЕС.

"Вопрос возможного введения новых ограничительных мер в отношении России и увеличения помощи украинскому Приазовью будет обсуждаться 18 февраля этого года в Брюсселе в рамках очередного заседания Совета ЕС по иностранным делам", – сказано в сообщении.

В МИД отметили, что европейские дипломаты также призвали РФ обеспечить свободу навигации в Черном и Азовском морях, и Керченском проливе.

Вопросы введения новых санкций ЕС против РФ и помощи Приазовью обсудят 18 февраля на заседании Совета Европы, - МИД Украины 02

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Вопросы введения новых санкций ЕС против РФ и помощи Приазовью обсудят 18 февраля на заседании Совета Европы, - МИД Украины 03
Вопросы введения новых санкций ЕС против РФ и помощи Приазовью обсудят 18 февраля на заседании Совета Европы, - МИД Украины 04

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

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23 января украинский омбудсмен Денисова обратилась c заявлением к главам диппредставительств стран Евросоюза, в котором рассказала о ситуации с незаконным задержанием, взятием в плен и удерживанием под арестом 24 военнослужащих Военно-морских сил ВСУ Российской Федерацией, призвала ЕС усилить давление на Россию для их освобождения, а также потребовала от Москвы передать раненых моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи.

Источник: https://censor.net.ua/n3108951
 
 
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все эти санкции до одного места,прошло 5 лет ,но россия на плаву и тонуть не собирается
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Информация для тех, кто спрашивал зачем Петя напрялял наших моряков из одного украинского порта в другой.
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Например? Рональд Рейган? Актер, уничтоживший совок?
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Геращенко назвала всех противников Порошенко на выборах "коллективным Путиным"



Питання введення нових санкцій ЄС проти РФ і допомоги Приазов'ю обговорять 18 лютого на засіданні Ради Європи, - МЗС України - Цензор.НЕТ 3131

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Россияне утверждают, что при Президенте Порошенко они стали жить хуже.
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а украинцы вообще загибаются и занимают первое место в Европе по оттоку трудоспособного населения из страны
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У украинцев для этого есть повод - военная агрессия твоего хуйла.
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