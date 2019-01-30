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 Декларация Тимошенко: арендованный дом в Козине, нет автомобиля, 307 тыс. грн дохода за год, 904 тыс. грн сбережений

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко получила в 2017 году 225 тыс. 490 грн заработной платы как народный депутат, а также 252 тыс. 825 грн в качестве средств для выполнения полномочий парламентария.

Согласно данным электронной декларации кандидата в президенты Ю.Тимошенко за 2017 год, поданной в соответствии с требованиями законодательства, она получила также 81 тыс. 711 грн процентов в Ощадбанке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В Ощадбанке у Ю.Тимошенко размещено 614 тыс. 145 грн. Кроме того, наличными она хранит 290 тыс. грн.

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С 1 января 2017 года Ю.Тимошенко арендует дом площадью 588 кв. м в Козине (Обуховский район Киевской области) у его владельца Татьяны Шараповой. Кроме того, она задекларировала право пользования двумя земельными участками под и возле арендуемого дома, также принадлежащими Т.Шараповой, и еще двумя участками, граничащими с домом в Козине, владельцем которых является Антонина Ульяхина.

Транспортных средств лидер "Батькивщины" не задекларировала.

Ю.Тимошенко задекларировала как свою собственность восемь ювелирных изделий торговых марок Mikimoto, Chanel, Dinh Van, Cartier, Chopard и еще трех.

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Супруг кандидата в президенты Александр Тимошенко зарегистрирован и проживает в арендуемом Ю.Тимошенко доме в Козине.

В 2017 году он получил 3 млн 374 тыс. 731 грн дохода от предпринимательской деятельности и 244 тыс. 948 грн дохода от Britico Product s.r.o (Прага, Чехия).

А.Тимошенко задекларировал наличными EUR194 тыс., $357,75 тыс. и 360 тыс. грн. Он хранит также $28,1 тыс. и 21 тыс. грн в Мегабанке, и 1071 грн в Украинском строительно-инвестиционном банке.

Ему принадлежат 25% акций ООО "Геофорс" (основной вид деятельности - производство электроэнергии) и 100% акций ООО "Леди Ю" (производство парфюмерных и косметических средств), конечным бенефициарным собственником которых он является.

В 2014 году он приобрел два автомобиля: Mercedes-Benz GL-350 CDI за 1 млн 248 тыс. грн и ГАЗ 14 (1983 года выпуска) за 79,7 тыс. грн.

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Он также задекларировал наручные часы марок Vacheron Constantin и Corum.

Источник: https://censor.net.ua/n3108949
 
 
 Топ комментарии
 
а ви скажіть, чому людина, яка позиціонує себе як найчеснішого кандидата спроможного побороти корупцію, приховує власні статки ?
чи не обман це, чи не маніпуляція ?
вам подобається бути обдуреним ?
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"Орендованная" хатынка старпёрши - колясочничы и по совместительству нищебродки. Тимошенко задекларировала 307 тыс. грн дохода за год, 904 тыс. грн сбережений и арендованный дом под Киевом - Цензор.НЕТ 9355
Тимошенко задекларировала 307 тыс. грн дохода за год, 904 тыс. грн сбережений и арендованный дом под Киевом - Цензор.НЕТ 555
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Всем рассказчикам про то, как Украина расцвела при святой Юлии и прочим участникам секты "Партия "Родина"" , оставлю скриншот, для наглядной агитации.
Декларація Тимошенко: орендований будинок площею 588 кв. м у Козині, немає автомобіля, 307 тис. грн доходу за рік, 904 тис. грн заощаджень - Цензор.НЕТ 5199
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Без вмілого зубожіння не назбираєш навіть на лабутени та сумочку від Луї Вітона
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Ребят, не обижайте и не обижайтесь на са... Там реально чел болен...
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Голосую за Тимошенко. Против как были рыгососы, так и рыгают, только теперь под личиной потрохосов.
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Продала места везде в фракцию-миллиона долларов бомжихе было мало для ВР, человек возглавил фракцию в городе спутнике столицы.
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307 тыс. грн дохода за год
Это меньше 1000$ в месяц! 30 000$ сбережений.

Она считает своих избирателей идиотами.
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Не по теме но запостить надо!!!
Национальная ассамблея Венесуэлы, которая находится в оппозиции к президенту Николасу Мадуро, заявляет, что из страны пытались вывезти в Россию около 20 тонн золота.
Об этом сообщает страничка парламента в Twitter.
"Мы получили информацию от чиновников Центрального банка Венесуэлы: из Москвы прибыл самолет, на котором собирались вывезти не менее 20 тонн золота, и мы требуем от Центрального банка Венесуэлы подробностей о том, что происходит. Это не золото Каликсто Ортеги (глава Центробанка - ред.), а золото венесуэльского народа", - говорится в сообщении.
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Хорошо теткам в политике. Официально заявляют, что бедные, находятся на содержании мужей-любовников: от Тимошенко до Залищук.
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Вот люди в шоке, что тюля считает своих избирателей идиотами... НО вона ж правильно их оценивает)
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Вопрос к самому нищему кандидату в Президенты:
1) Откуда 2,5 миллиона гривен на подачу документов ????
2) Откуда деньги снять Дворец Спорта в Киеве для предвыборного пиара с выдвижением!!!!? Дофига стоит!

3) Откуда деньги на многочисленные билборды по Киеву ????
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ВАНА там не при чём , то ХТОСЬ за неё заплатил , ВАНА й сама не знает ХТО . Декларація Тимошенко: орендований будинок площею 588 кв. м у Козині, немає автомобіля, 307 тис. грн доходу за рік, 904 тис. грн заощаджень - Цензор.НЕТ 4440.
Йейо падставили .!! Декларація Тимошенко: орендований будинок площею 588 кв. м у Козині, немає автомобіля, 307 тис. грн доходу за рік, 904 тис. грн заощаджень - Цензор.НЕТ 4694 .
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А откуда у других кандидатов, у Гиценко, например? ))) Юля - глава крупной партии, где есть партийная касса. Есть пожертвования частньіх лиц, и т.д. Все ее тратьі на избирательную кампанию указаньі в официальньіх декларациях, и государству и простьім людям они известньі.
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В 1990 году Юлия Тимошенко занялась торговлей нефтепродуктами через Российскую товарно-сырьевую биржу....Тимошенко вместе со своим свекром и мужем организовала советско-кипрское совместное предприятие «Корпорация Украинский бензин» (КУБ). 3 мая 1991 Юлия Тимошенко стала коммерческим директором этой организации, а затем, в том же году, - генеральным директором[1][9]. В 1992 году корпорация стала крупнейшим оператором в сфере обеспечения агропромышленного комплекса Днепропетровской области нефтепродуктами: благодаря бартерной схеме «топливо в обмен на зерно», которая позволяла получать ликвидную сельхозпродукцию по низким ценам, компания Тимошенко получала сверхприбыли[9][17]. СМИ писали еще об одной, образованной в то же время, структуре семьи Тимошенко - международном концерне «Сиаль», который специализировался на добыче природного камня. Указывалось, что «Сиаль». по некоторым данным, приватизировал несколько карьеров, а семья Тимошенко называлась владельцем 25 процентов акций Токовського месторождения красного гранита[18].предприниматель Юлия Тимошенко пользовалась покровительством Павла Лазаренко, который был сначала представителем президента Украины в Днепропетровской области, а затем главой облгосадминистрации и председателем областного совета[1][9].......
В 1992 году КУБ Юлии Тимошенко вместе с фирмой Виктора Пинчука «Интерпайп», производившей трубы, образовали корпорацию «Содружество». Эта компания занялась поставками на Украину туркменского и российского газа и продажей продукции украинских трубных заводов в Россию[1][9].
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Корпорация Тимошенко занималась поставками газа промышленным предприятиям в обмен на продукцию: газ приобретался в России, отдавался предприятиям в обмен на продукцию, а продукция экспортировалась за границу; при этом за российский газ также платили по бартеру. Доходы от такого бизнеса достигали сотен процентов: продукция бралась у предприятий по низким ценам и обменивалась на российский газ по завышенным ценам, а излишки продукции экспортировались по мировым ценам и за твердую валюту. Промышленные предприятия со временем становились полностью зависимым от газотрейдера и управлялись его менеджерами[9][17][19]. По некоторым сведениям, главным покровителем новой компании Тимошенко опять стал Павел Лазаренко, который в 1995 году занял должность первого вице-премьера, а с 1996 по 1997 год был премьер-министром Украины. Оборот корпорации Тимошенко в 1996 году достиг 4 миллиардов долларов, при этом его удельный вес в украинском экспорте составил 7 процентов, а доля в экспорте с РФ - 14 процентов. В 1997 году под контролем компании Тимошенко оказалась четвертая часть всей экономики Украины. ЕЭСУ связывали деловые отношения с германским «Рургазом», российским «Газпромом» и МЭК «Итера»[1].
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І після всього цього у когось відкриваєься його продажний рот казати, що Юля щось вкрала. Якщо б Юля залишилась в бізнесі, що ще в 90-х жила б на березі Женевського саву на мільярді доларів. Але Юля пішла в політику, почала боротись, щоб зробити Україну успішною, була за це ув'язнена, труєна, клята, м'ята і досі продажні мерзотники за це на неї кидають брехливий бруд.
____________________
Юля - НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!!! Декларація Тимошенко: орендований будинок площею 588 кв. м у Козині, немає автомобіля, 307 тис. грн доходу за рік, 904 тис. грн заощаджень - Цензор.НЕТ 8372
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Я же не о воровстве . Я про то что ВАНА сама выходец из среды алигархов . И как у неё раскрывается рот говорить что она с ними боролась и будет бороться ??

ВОНЯ ваш президент , тупенькых и недалёких людишек Декларація Тимошенко: орендований будинок площею 588 кв. м у Козині, немає автомобіля, 307 тис. грн доходу за рік, 904 тис. грн заощаджень - Цензор.НЕТ 8900 ,, но не наш , трезвомыслящего общества .
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Больная (недавно еще на инвалидной коляске возили), плохо видит, возможно, и плохо слышит, нищая (судя по декларации), языков иностранных не знает, на фронт и в госпиталя не ездила, не была волонтером. Покушалась на территориальную целостность Украины, призывала, чтобы не было никакого военного положения и активизации наших войск, это в период, когда враг уже наступал, захватывал наши города, населенные пункты, топтал флаг Украины. В ВР ходила редко, не принимала участия в обсуждении и голосовании наиболее важных законопроектов. Давайте все вместе заплачем от такого кандидата.
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Навіщо плакати? Юлін генпрокурор Віктор Шишкін не дасть вам плакати! Буде ніколи. За брехню для ОЗУ"Шпигун і його шобла" попрацюєте лопатою на дорожних роботах. Свіже повітря, фізична праця, ще й гроші якісь будуть. Тільки там вже брехати не можна буде Декларація Тимошенко: орендований будинок площею 588 кв. м у Козині, немає автомобіля, 307 тис. грн доходу за рік, 904 тис. грн заощаджень - Цензор.НЕТ 7039
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юля в своем стиле. время идет, юля не меняется, лох тоже
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я ж говорю, аскетка, ей много не надо, значит много не украдет, довольствуется малым, так чем не президент, я за Юлю!
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Петро! Навіщо ти дуриш людей! Треба було відверто пояснити парню, що ти не дівчина, а просто експерементуєш з одягом і косметикою!!!!
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Ще один по гроші прийшов. Гривні вистачить?
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Я в основному прибуток близько € 6k - € 9k кожен місяць робити роботу в Інтернеті. Для тих з вас, хто готовий полегшити роботу на дому за 2h-5h Kожен день у Bашому будинку і заробляти цінну зарплату, Pоблячи це ...
Перевірте, що я роблю.. >> w­w­w­.­w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
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В декларації немає ні заводів, ні параходів, ні облгазів! Навіщо нам президентом людина, яка була двічі прем'єром ніхрена в країни не спи*дила. Голосуєм за Порошенка - оце хазяїн! Його декларацію тиждень треба читати, і це тільки частина його майна.
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После того как президент Петр Порошенко официально объявил о старте своей предвыборной президентской кампании, в сети появилось видео, как на местах уже начали "убеждать" педагогов "голосовать правильно".
Об этом в своем Facebook сообщила пользователь Елена Скидан и привела примеры аргументов."Руководство одной из школ в Донецкой области проводит разъяснительную беседу с коллективом по поводу предстоящих выборов:"Мы обязаны поддержать действующего президента"."300 грн от одного благотворительного фонда или будет плохо "."Советую Вам, например, и Вам подобным не лезть на рожон"."Или голосуйте правильно или с вами что-то может внезапно случиться", - так убеждают агитаторы учителей.
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человек отказал себе во всем.
Ездит на общественном транспорте, пришлось взять дом с большим участком в Козыне, что бы посадить картошку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДекларация Тимошенко: арендованный дом в Козине, нет автомобиля, 307 тыс. грн дохода за год, 904 тыс. грн сбережений
 
 
 
 
 
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