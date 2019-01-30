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 Декларация Тимошенко: арендованный дом площадью 588 кв. м в Козине, 307 тыс. грн дохода за год, 904 тыс. грн сбережений

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко получила в 2017 году 225 тыс. 490 грн заработной платы как народный депутат, а также 252 тыс. 825 грн в качестве средств для выполнения полномочий парламентария.

Согласно данным электронной декларации кандидата в президенты Ю.Тимошенко за 2017 год, поданной в соответствии с требованиями законодательства, она получила также 81 тыс. 711 грн процентов в Ощадбанке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В Ощадбанке у Ю.Тимошенко размещено 614 тыс. 145 грн. Кроме того, наличными она хранит 290 тыс. грн.

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С 1 января 2017 года Ю.Тимошенко арендует дом площадью 588 кв. м в Козине (Обуховский район Киевской области) у его владельца Татьяны Шараповой. Кроме того, она задекларировала право пользования двумя земельными участками под и возле арендуемого дома, также принадлежащими Т.Шараповой, и еще двумя участками, граничащими с домом в Козине, владельцем которых является Антонина Ульяхина.

Транспортных средств лидер "Батькивщины" не задекларировала.

Ю.Тимошенко задекларировала как свою собственность восемь ювелирных изделий торговых марок Mikimoto, Chanel, Dinh Van, Cartier, Chopard и еще трех.

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Супруг кандидата в президенты Александр Тимошенко зарегистрирован и проживает в арендуемом Ю.Тимошенко доме в Козине.

В 2017 году он получил 3 млн 374 тыс. 731 грн дохода от предпринимательской деятельности и 244 тыс. 948 грн дохода от Britico Product s.r.o (Прага, Чехия).

А.Тимошенко задекларировал наличными EUR194 тыс., $357,75 тыс. и 360 тыс. грн. Он хранит также $28,1 тыс. и 21 тыс. грн в Мегабанке, и 1071 грн в Украинском строительно-инвестиционном банке.

Ему принадлежат 25% акций ООО "Геофорс" (основной вид деятельности - производство электроэнергии) и 100% акций ООО "Леди Ю" (производство парфюмерных и косметических средств), конечным бенефициарным собственником которых он является.

В 2014 году он приобрел два автомобиля: Mercedes-Benz GL-350 CDI за 1 млн 248 тыс. грн и ГАЗ 14 (1983 года выпуска) за 79,7 тыс. грн.

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Он также задекларировал наручные часы марок Vacheron Constantin и Corum.

Источник: https://censor.net.ua/n3108949
 
 
 Топ комментарии
 
а ви скажіть, чому людина, яка позиціонує себе як найчеснішого кандидата спроможного побороти корупцію, приховує власні статки ?
чи не обман це, чи не маніпуляція ?
вам подобається бути обдуреним ?
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Порошенко на выборах будет опираться на БПП.
Блок Петиных Порохоботов.
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Кто говорит что Юля не грабила Украинский народ,в отличие от сегодняшних любителей реформировать тарифы
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Очередной звиздеж. У меня за год больше получается, чем эта нищебродка в лабутенах наслюнявила.

Этот "честнейший" человек конечно поборет корупцию. Ага.
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Как там у тебя поживает зимняя шапка с эмблемой люфтваффе?
Еще не отбили вместе с макитрой?
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Аааа... Так это ты, кацап.
Не, лаптеногий, тут с этим никаких проблем.

Васек, а зачем тебе столько аккаунтов? С одного на похлебку заработать не получается?
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Интересная инфа. Юля имеет карьеры гранитные , но все они записаны на ее тетку из Днепра. Тетя там - это вообще отдельная статья. - личный секретарь ( прокладка), бо решать вопросы к ней ездили многие.
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Бедная, как церковная мышь. А каждый день обновляемый прикид спонсоры из бутиков предоставляют?
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кацапские спонсорские нефтебаксы не пахнут ...
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Все в мире относительно, куда ей меряться с олигархом.
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...про Е-декларации

Слава Богу, я уже думал, что клята Юлька действительно все украла. Но теперь-то ясно, что мужественным патриотам немножко удалось спасти. Украине жить!

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Експерт в корупційних схемах(як сама визнала), голодна,боса😁
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Зато не крала, это ответ на то, когда её называют воровкой.
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дав коту це прочитати. сидимо ржемо🤣
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У житті Юлії Тимошенко чимало деталей без перебільшення - загадкових. Одна з таких - фірма «Геофорс». Ніби непримітна, на перший погляд компанія, але…

Подробиця раз. У 2015 р. чоловік Юлії Тимошенко декларував власність у дев'яти фірмах. Вже за рік - лише у двох - ТОВ «Геофорс» і ТОВ «Леді Ю». Декларуй й досі. Геофорс…

Подробиця два. Створена ТОВ «Геофорс» була у 2006 р. - як раз тоді коли після виборів 2006 р. йшли політичні баталії за створення коаліції, які завершилися підписанням «Універсалу національної єдності». Характерно що засновниками «Геофорс» виступили: Людмила Телегіна (мати Юлії Тимошенко) - внесок 1 мільйон гривень, Євгенія Карр (донька Юлії Тимошенко) - внесок 1 мільйон гривень, Олександр Тимошенко (чоловік Юлії Тимошенко) - внесок 1 мільйон гривень. Отже - розглядаємо фірму, де присутні три найближчі родичі Юлії Тимошенко, кожен з яких вніс по $200 тисяч за тодішнім курсом. Немалі кошти, погодьтеся.

Подробиця три. А чим, власне, займався цей «Геофорс»? Навіщо було вкладати в нього такі шалені кошти? Відповідь - в інформації на реєстрі Мінюсту. Основна форма діяльності «Геофорсу» - видобуток електроенергії та розподілення електроенергії. Та чи справді компанія займалася саме цими сферами бізнесу?

Подробиця чотири. Партія Юлії Тимошенко ВО «Батьківщина» має власний автопарк - 27 машин. Обслуговування партійних авто організовано огидно - кожна з 27 машин за 18 місяців експлуатації в ремонті побувала по 7 разів, через що партія витратила чималі кошти (порівняні з ціною пального витраченого в той самий час). Певно через це саме Юлія Тимошенко їздить не на партійному авто, а на орендованому. Так от, власник Mercedes S-класу, на якому їздить Юлія Володимирівна, це ТОВ «Інтернаціональні Індустріальні Проекти», зареєстрована на тій самій адресі, що й ТОВ «Геофорс». Ба більше, власник ТОВ «Інтернаціональні Індустріальні Проекти» - це чеська «Britico Product s.r.o.», доходи від якої декларує Олександр Тимошенко.

Подробиця п'ять. У інтерв'ю виданню «Лівий берег» від 25 січня 2010 р., даному журналістці (а нині - народному депутату) Тетяні Чорновол, Олександр Тимошенко повідав, що основним бізнесом ТОВ «Геофорс» буде видобуток електроенергії на геотермальних джерелах Кримського півострову. Ба більше, на запитання журналістки про перебіг роботи Олександр Тимошенко відповів: «Йде повним ходом». Фахівці Інституту відновлюваної енергетики НАНУ ще тоді оцінили цей бізнес як вельми прибутковий.

Подробиця шість. Наразі ТОВ «Геофорс» НЕ перебуває в процесі припинення. Тобто - працює, і певно, приносить прибутки власникам. Кримський півострів - п'ятий рік під окупацією. Запитання - де зараз робить свій бізнес «Геофорс», в Україні чи?..

Подробиця сім. Шукаючи бодай якісь дані про ТОВ «Геофорс», автор цих рядків несподівано наткнувся на дані про «ООО ПК «Геофорс»», зареєстроване в Росії у підмосковних Хімках. Збіг, скажете ви? Я теж так думав, допоки не побачив… що в мера Хімок Володимира Стрельченка існує свояк - колишній працівник ФСБ та адвокат Алєксандр Вершинін, який серед іншого - член ради директорів «Генбанку». Ага! Того самого! Того самого, який в обозі російської армії першим увійшов до окупованого Криму і співвласником якого на момент окупації Криму був Артур Чечьоткін - зять Олександра і Юлії Тимошенків. Круто? Тобто, то правда, своєї частки у «Генбанку» Артур Чечьоткін позбувся протягом року. Але ж мова не про «Генбанк». Мова про «Геофорс». Чи не забагато збігів?

Коротше. У підсумку маємо. Існує фірма «Геофорс», в яку найближчі родичі Юлії Тимошенко вклали при заснуванні кругленьку суму. Так, там не вкладалася сама Юлія Тимошенко. У Юлії Тимошенко грошей немає - так само, як їх не було у Лакі Лучіано, Карло Гамбіно та інших донів Коза Ностри. Гроші були у їхніх численних родичів - так само як і в Юлії Тимошенко.
Засновниками фірми «Геофорс» виступають три найближчі родичі пані кандидата - мати, чоловік і донька. Фірма офіційно займається виробництвом електроенергії. Виробляти електрику «Геофорс» почав у Криму. Крим - під окупацією. Існують підстави вважати, що «Геофорс» має фірму-клон у Росії, якось пов'язану з бізнесом ще одного близького родича пані-кандидата - її зятя. Умова зрозуміла?

У задачі запитується - чим займається фірма «Геофорс» зараз? Чому вона не припиняє існування (тобто регулярно здає бухгалтерські звіти), і чому Олександр Тимошенко продовжує декларувати свою у ній участь офіційно? Чи не сталося так, що родина Тимошенків, спекулюючи на Ліпецькій фабриці (давно зупиненій), сама наразі веде бізнес в окупованому Криму і допомагає окупантам долати в Криму енергетичну кризу?
І ще - всі ці деталі чомусь ВЗАГАЛІ не цікавлять чесну, незалежну і демократичну українську пресу. Хіба так можна?
Юлія Володимирівна! Розкажіть нам про «Геофорс»! - tverezo.info/post/85439
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Усі мільярди газової бариги із ЕСУ давно в офшорах а під вибори одне зубаженіе ну прямо бомж у колясці
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Та одні підтяжкі її харі коштують в два рази більше!!! І о та Хвойда хоче стати презом??? Ц е повідомлення для НАБУ!!! Хай щастить!!!
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старуха в день на пластичну підрихтовку своєї мармизи більше витрачає
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Где Танька Лайф, хочу от нее прочитать камент)))
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И вот тут наступает момент истины. Тимошенко задекларувала 307 тис. грн доходу за рік, 904 тис. грн заощаджень і орендований будинок під Києвом - Цензор.НЕТ 5317

Почитатели этой брехухи либо клинические идиоты, либо двуличные скоты, если "верят" в то, что Тимошенко живет на 25 тысяч в месяц, арендуя дом под Киевом.
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орут в голосіну продавці в бутіках Луї Віттон, де зубожіла бабця прикупляє собі поношені сумочки та пів картоплини😂
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1 Апреля день дурака, в дураках останутся все, кто ставит на олигархов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДекларация Тимошенко: арендованный дом площадью 588 кв. м в Козине, 307 тыс. грн дохода за год, 904 тыс. грн сбережений
 
 
 
 
 
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