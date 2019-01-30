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 Политика Украины
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Все про:выборы (20935) КПУ (2366) Симоненко (1623) ЦИК (2823) декоммунизация (415)

 Симоненко подал документы кандидата в президенты Украины как выдвиженец от КПУ

Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко подал документы для регистрации кандидатом в президенты как выдвиженец от Компартии Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: ЦИК не может зарегистрировать кандидата от КПУ. Симоненко не запрещено баллотироваться самовыдвиженцем, - глава КИУ Кошель

3 января 2019 года Коммунистическая партия Украины на своем съезде выдвинула кандидатом на пост президента Украины первого секретаря ЦК партии П.Симоненко.

Как сообщалось, 8 июля 2014 года Минюст и Укргосреестр обратились в Окружной административный суд Киева с иском о запрете КПУ на территории государства. 16 декабря 2015 года суд запретил деятельность КПУ по иску Минюста. 28 декабря КПУ обратилась в Киевский апелляционный админсуд с апелляционной жалобой на соответствующее постановление Окружного админсуда Киева.

25 января 2016 года Высший административный суд Украины отказал в открытии кассационного производства по кассационной жалобе КПУ, которая в судебном порядке пыталась обжаловать правовой вывод Комиссии по вопросам соблюдения закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о запрете компартии обжаловано в суде и не вступило в законную силу, поэтому Симоненко может выдвигаться от КПУ, - Комитет избирателей

Данное постановление Высшего административного суда Украины обжалованию не подлежит. "Таким образом, административные суды пришли к заключению, что доводы представителей и адвокатов Коммунистической партии Украины не являются обоснованными. То есть окончательно подтвердили правомерность вышеупомянутого правового вывода и соответственно запрет КПУ", - прокомментировали тогда это решение в Минюсте.

21 января министр юстиции Украины Павел Петренко пояснил, что партии, деятельность которых попадает под действие закона о декоммунизации, не имеют права выдвигать своих кандидатов в президенты, и в таком случае регистрация возможна только в формате самовыдвижения.

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 24 кандидата в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года. Рекордное количество кандидатов, которые баллотировались на выборах президента, было в 2004 году, когда их было 24. В выборах президента 2014 года участвовал 21 кандидат.

Источник: https://censor.net.ua/n3108947
 
 
 Топ комментарии
 
Цирк, компартія заборонена але участь у виборах бере ...
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заарештуйте, нарешті, цього мудака Симоненко подал документы кандидата в президенты Украины как выдвиженец от КПУ - Цензор.НЕТ 9745
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Черговий 3,14*дець або чергове "досягнення" риго-соєвої влади.
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Цирк, компартія заборонена але участь у виборах бере ...
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сімоненін) не один такий, вчора Петро-Ліксєєвич, теж заявив, що піде самовисуванцем !!!
так це що блок панамських патріотів теж заборонять, чи рейтинг бепепе = 0,5)))%
а Петро Ліксеєвич сподівається на більше?! Симоненко подал документы кандидата в президенты Украины как выдвиженец от КПУ - Цензор.НЕТ 4025
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А з чого Ви взяли що вона заборонена? Ви десь рішення суду яке вступило в силу бачили???
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Я статтю прочитав - скиньте будь ласка посилання де можна прочитати рішення суду яке вступило в законну силу всяке бла бла бла різних "петренків" не цікавить - тільки рішення суду. Дякую.
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деньги закончились,молодуха все потратила..
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Черговий 3,14*дець або чергове "досягнення" риго-соєвої влади.
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заарештуйте, нарешті, цього мудака Симоненко подал документы кандидата в президенты Украины как выдвиженец от КПУ - Цензор.НЕТ 9745
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Не заарештують тому що він дуже багато чого цікавого про нинішнього мудака розказати може.
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Я тоже много анекдотов рассказать могу, но я же не прусь в президенты.
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Правда, чому ця заборонена партія зібралася на з'їзд не на уранових копальнях, а в Києві?
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Да пусть внесёт 2.5 млн, а органы проследят их происхождение...
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Проверяют коммунисты или наберут достаточно голосов,чтобы потом поторговаться с кандидатом во втором туре
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А Парубий вчера на бенефисе ПАП отчитался о том что в стране проведена декоммунизация...
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Декомунізація повністю проведена у помісті Порошенка. Тепер там замість бюстів чЛєніна Сраліна, Маркса та Енгельса кругом ікони та навіть персональна церква на подвір'ї із зображенням на барельєфі всього "святого" сімейства Порошенків...
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Мар'яна, послухай, коли час матимеш, як кометують коментарі дописувачів Цензору))

https://www.youtube.com/watch?v=nWo8uza2sII&fbclid=IwAR36SVcswnOk4_cRnZ2EJGMNmqhvFTVwkUvJa9Ey_UOo8JtMR8zzdI0R13o
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для того щоб вона перебродила в мізках, потрібен час. могила докомунізує
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Умный,честный,коммунист, выбери два слова из трёх.
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Вся шушара повылазила. Да, скатились до, даже не знаю, как выразится. А похоже, что еще будет хуже, куда дальше, не знаю.
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- Я конечно таки дико извиняюсь, Соломон Маркович, но имею вас спросить, вот Пенис, он таки плавает или тонет?
- Всё зависит от того, Давид Ааронович, что это за Пэнис. Если он просто пэнис то естественно тонет, а если он, Пэнис, таки член коммунистической партии то не тонет. Ну, ви таки в курсе, что оно не тонет.
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"Павел Симоненко" урожденный Симонс Пехвель таким образом демонстрирует свою хуцпу. Стебается назло "нацикам". Видимо Зюганов с хуйлом денежек дали турецкому верноподданному лэндлорду...
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ржунимагу - скоро император появится Симоненко подал документы кандидата в президенты Украины как выдвиженец от КПУ - Цензор.НЕТ 8984
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вам не кажется,что подать документы,и зарегистрировать кандидата,не совсем одно и тоже
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А ви кажете за вбивства на Майдані ніхто не сидить - а тут головний та ще і "червоний" сепар в президенти йде і не просто як самовисуванець а як кандидат від КПУ. Ця червонопика "падлюка" з допомогою своєї так званої "партії" якщо хтось не знає приймала саму безпосередню участь у здачі України хуйлу при чому робила це далеко не безплатно! Нинішня влада не спромоглась навіть закрити "питання" цієї банди і посадити його главаря - то про які реформи може йти мова? Ось це і є найяскравіший результат "потужних реформ"!!! Ніякі вибори нам на превеликий жаль вже не допоможуть!!!
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Так сепар же проти Пороха і бандерівців. Він ваш союзник і союзник Хула.. Ти проти свого союзника?
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Рехнулся дедушка......

Зато пара будет - бабушка Юля и дедушка Петя Коммуняка
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і плюс третім буде шоколадний барига!!!
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Не пропустит его ЦИК. На это и расчет старого губошлёпа и его кураторов. Если бы хотел реально учавствовать, шел бы самовысуванцем. Но показывать миру, а главное мышебратьям, уровень поддержки коммунистов в Украине как-то совсем стеснительно. А когда не пропустят можно в очередной раз взвыть:- притеснения, гонения, распятия...
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Съезд запрещенной в Украине секты выдвинул своего подонка кандидатом? А где шабаш проходил? А кто охранял? Аваковские? Короче,перемоооогаааа!
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"Симоненко подал документы кандидата в президенты Украины как выдвиженец от КПУ" - В Украине официально запретили КПУ
Симоненка арестовать.
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"как выдвиженец от Компартии Украины"___________У НАС НЕ СТРАНА, А ДУРДОМ - ЗАПРЕЩЕННАЯ(!) ПАРТИЯ СВОБОДНО(!) "ВЫДВИГАЕТ" "КАНДИДАТА" В...ПРЕЗИДЕНТЫ(!). ЖДЕМ-С "РЕГИСТРАЦИИ" - ПОДЛИННОГО РАЗГУЛА "ДЕМОКРАТИИ" А-ЛЯ ПОРОШЕНКО И Ко!
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***
слегка постаревшая Памела Андерсон посетила съезд компартии.
и тут старые коммунисты поняли, что 70 лет поклонялись не тому бюсту
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Бабця напружилась.. Махерові на роздоріжжі.
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фсе уже схвачено и вас придурков уже схватили-защитникам тюрмы предателям свободу это и есть барыгини реформы
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Зовсім не страшно хто там подає документи у президенти. Хвилює інше. Вибір Українців.
Вибори президента і потім парламентські - це тест для українського суспільства. Чи готове воно жити у цивілізованому світі по закону чи все таки мишебратья візьмуть реванш. Судячи з попередніх митарств (Ющенко - Янукович - Порошенко) є таке хвилювання. Одна надія на те, якщо чесно, що проросійські налаштований електорат південно-східних регіонів України зменшився і Україна зможе, я дуже надіюсь, вибрати істинного проукраїнського кандидата.
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Стесняюсь напомнить, но в последних выборах лугандонский электорат уже не участвовал....
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нам с эвропой где узаконены инцест и лгбт пидарасы не по пути
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Возвращение живых мертвецов. Смотрите на экранах с 31 марта. Живые мертвецы декоммунизированы, упитаны и бодры!
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Прекрасно , смачная оплеуха безальтернативным , чем ответит Петюня ?Синодом архиереев где он будет присутствовать в качестве альтернативы мне нет , и Югик зарулит туда в рабочее время типо помолится ?
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юлєботи Пєтю привязують вже до всіх тем у Цензорі..
куди не ткнешся:

Roman Rjevskiy

Прекрасно , смачная оплеуха безальтернативным , чем ответит Петюня ?

Симоненко подав документи кандидата в президенти України як висуванець від КПУ - Цензор.НЕТ 1919 Кардан_вал
Черговий 3,14*дець або чергове "досягнення" риго-соєвої влади.

Симоненко подав документи кандидата в президенти України як висуванець від КПУ - Цензор.НЕТ 1919 timur game

у симоненко будет поболее голосов ,чем у петра,люди многие помнят как жилось в шоколаде при ссср

пороблено,напевне
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у симоненко будет поболее голосов ,чем у петра,люди многие помнят как жилось в шоколаде при ссср
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Это точно,при союзе не грабили через тарифы и народ не голодал
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Ваше место дета за Уралом. Там наверняка для вас сохранились еще советские бараки.
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при союзе на моей шахте где я работал было три санатория один из них в жуковке ,огромная столовая и парикмахерская ,бильярдная и сауна,все для рабочих а сейчас даже буфета нету и турбазу последнюю продали,а ты и дальше про бараки рассказывай
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Ташовыговорите? Про новочеркасский расстрел вы, конечно же, не знаете?
Я молчу уже про часовые очереди за маслом, сыром и мясом.
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Что больше всего любили все президенты Украины?
Пятый любит лишь деньги. Патологически любит…

Ответ на поставленный в заголовке вопрос дал сегодня утром в Фейсбуке известный публицист Михаил Шнайдер.

«- Первый любил деньги и коммунизм.

- Второй любил деньги и власть.

- Третий любил деньги, демагогию и популизм.

- Четвертый любил деньги и роскошь.

- Пятый любит лишь деньги. Патологически любит», - написал Шнайдер.

А в качестве резюме он высказал такое предупреждение:

«И если Шестой не будет любить Украину, то будущего у нас просто НЕТ»…
http://ua24ua.net/chto-bolshe-vsego-lyubili-vse-ukrainskie-prezidenti/
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А кто такой известный публицист Михаил Шнайдер?
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От і до керувались,.мертведчук з бойком та рабіновичем на Донбасі автономію проголошує, сімоненко в президенти обирається Залишилось зарєєструвати хуйла, сталіна і гітлера для повного щастя.
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тупо товаріщі ,в ногу

заюльки..

для вас строєвая пєсня!
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Подать документы не значит получить удостоверение кандидата.
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как говорил Чумак :
в Украине 10000 законов но ни один не действует ,лучше б их не было вообще ,потому когда ты видиш что Законы не работают - то у тебя складывается скверное впечетление (это наша жизнь ) про страну где беззаконие
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Симона забере на себе частину лохтората зубожилих жулькопенсів.
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ща зомби полезут тут их хлебом не корми
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А так хіба можна: суд заборонив діяльність компарії, а її фюрер балотується в президенти? якийсь сюрреалізм
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСимоненко подал документы кандидата в президенты Украины как выдвиженец от КПУ
 
 
 
 
 
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