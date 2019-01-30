 Симоненко подал документы кандидата в президенты Украины как выдвиженец от КПУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
3 января 2019 года Коммунистическая партия Украины на своем съезде выдвинула кандидатом на пост президента Украины первого секретаря ЦК партии П.Симоненко.
Как сообщалось, 8 июля 2014 года Минюст и Укргосреестр обратились в Окружной административный суд Киева с иском о запрете КПУ на территории государства. 16 декабря 2015 года суд запретил деятельность КПУ по иску Минюста. 28 декабря КПУ обратилась в Киевский апелляционный админсуд с апелляционной жалобой на соответствующее постановление Окружного админсуда Киева.
25 января 2016 года Высший административный суд Украины отказал в открытии кассационного производства по кассационной жалобе КПУ, которая в судебном порядке пыталась обжаловать правовой вывод Комиссии по вопросам соблюдения закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".
Данное постановление Высшего административного суда Украины обжалованию не подлежит. "Таким образом, административные суды пришли к заключению, что доводы представителей и адвокатов Коммунистической партии Украины не являются обоснованными. То есть окончательно подтвердили правомерность вышеупомянутого правового вывода и соответственно запрет КПУ", - прокомментировали тогда это решение в Минюсте.
21 января министр юстиции Украины Павел Петренко пояснил, что партии, деятельность которых попадает под действие закона о декоммунизации, не имеют права выдвигать своих кандидатов в президенты, и в таком случае регистрация возможна только в формате самовыдвижения.
На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 24 кандидата в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года. Рекордное количество кандидатов, которые баллотировались на выборах президента, было в 2004 году, когда их было 24. В выборах президента 2014 года участвовал 21 кандидат.
так це що блок панамських патріотів теж заборонять, чи рейтинг бепепе = 0,5)))%
а Петро Ліксеєвич сподівається на більше?!
https://www.youtube.com/watch?v=nWo8uza2sII&fbclid=IwAR36SVcswnOk4_cRnZ2EJGMNmqhvFTVwkUvJa9Ey_UOo8JtMR8zzdI0R13o
- Всё зависит от того, Давид Ааронович, что это за Пэнис. Если он просто пэнис то естественно тонет, а если он, Пэнис, таки член коммунистической партии то не тонет. Ну, ви таки в курсе, что оно не тонет.
Зато пара будет - бабушка Юля и дедушка Петя Коммуняка
Симоненка арестовать.
слегка постаревшая Памела Андерсон посетила съезд компартии.
и тут старые коммунисты поняли, что 70 лет поклонялись не тому бюсту
Вибори президента і потім парламентські - це тест для українського суспільства. Чи готове воно жити у цивілізованому світі по закону чи все таки мишебратья візьмуть реванш. Судячи з попередніх митарств (Ющенко - Янукович - Порошенко) є таке хвилювання. Одна надія на те, якщо чесно, що проросійські налаштований електорат південно-східних регіонів України зменшився і Україна зможе, я дуже надіюсь, вибрати істинного проукраїнського кандидата.
куди не ткнешся:
Roman Rjevskiy
Прекрасно , смачная оплеуха безальтернативным , чем ответит Петюня ?
Кардан_вал
Черговий 3,14*дець або чергове "досягнення" риго-соєвої влади.
timur game
у симоненко будет поболее голосов ,чем у петра,люди многие помнят как жилось в шоколаде при ссср
пороблено,напевне
Я молчу уже про часовые очереди за маслом, сыром и мясом.
Пятый любит лишь деньги. Патологически любит…
Ответ на поставленный в заголовке вопрос дал сегодня утром в Фейсбуке известный публицист Михаил Шнайдер.
«- Первый любил деньги и коммунизм.
- Второй любил деньги и власть.
- Третий любил деньги, демагогию и популизм.
- Четвертый любил деньги и роскошь.
- Пятый любит лишь деньги. Патологически любит», - написал Шнайдер.
А в качестве резюме он высказал такое предупреждение:
«И если Шестой не будет любить Украину, то будущего у нас просто НЕТ»…
http://ua24ua.net/chto-bolshe-vsego-lyubili-vse-ukrainskie-prezidenti/
заюльки..
для вас строєвая пєсня!
в Украине 10000 законов но ни один не действует ,лучше б их не было вообще ,потому когда ты видиш что Законы не работают - то у тебя складывается скверное впечетление (это наша жизнь ) про страну где беззаконие