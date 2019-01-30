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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1301) ОБСЕ (3493) минские соглашения (2521) Сайдик (148)

 Я сложно себе представляю хоть один документ, который одновременно могут ратифицировать ВР и Госдума РФ, - Ирина Геращенко о плане Сайдика

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко скептически оценивает перспективу реализации плана по урегулированию ситуации на Донбассе спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, отмечая при этом, что от ОБСЕ и их координаторов ожидают более активной вовлечённости в решение вопросов выполнения Минских соглашений.

"На этом этапе мы ожидаем от ОБСЕ, от координаторов (в ТКГ. – Ред.), в том числе от господина Сайдика, более активной вовлечённости в решение вопросов выполнения Минских соглашений, в частности блока по безопасности и гуманитарного блока. Недопустимо, что украинская сторона уже год не может разблокировать вопрос освобождения заложников", - заявила она журналистам в кулуарах форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она напомнила, что уже есть инициатива президента Украины Петра Порошенко относительно введения на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса миротворческой миссии под эгидой ООН с полицейской компонентой для подготовки проведения местных выборов. Но обязательное условие таких выборов - полная демилитаризация Донбасса, вывод российской техники, оружия и живой силы.

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"Также непонятно, что именно должны проголосовать, по идее Сайдика, два парламента. Потому что я сложно себе представляю хоть один документ, который сейчас одновременно могут ратифицировать Верховная Рада Украины и Госдума Российской Федерации", - отметила И.Геращенко, добавив: "К Госдуме у нас один вопрос - пусть они проголосуют за то, чтобы вывести свои войска с Донбасса и из Крыма".

Накануне спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности. По словам дипломата, новый план был представлен на последнем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции.

Источник: https://censor.net.ua/n3108945
 
   
 Топ комментарии
 
он никогда не был против мира. Так и передай своим в Ольгино.
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Значит, воображение у неё плохо развито...))
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после слов "не зрозумів", мог не продолжать.
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я, шось), не зрозумів, так і Петро-Ліксєєвіч вже, з вчора))) за мир, з хуйлом ?!
чи це гібридний заклик, на час передвиборної кумпанії))?
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после слов "не зрозумів", мог не продолжать.
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це все що можеш сказати стицьово-рускагаварящій))?!
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Значит, воображение у неё плохо развито...))
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Ты сначала почитай этот дебильный план который предлагает кремлевская консерва из Австрии под поганялом Сайлик - может поймешь о чем она говорит...
Суть его предложений это выборы в ОРДЛО, "чтобы местное население не отстранили от власти" и амнистия боевикам...
Ну и куча бреда типа что минские соглашения должны ратифицировать парламенты Украины и Московии...
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Порошенко уже согласился на мир с РФ, хоть и холодный.
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он никогда не был против мира. Так и передай своим в Ольгино.
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если не верит одна из сторон ......нечего и ждать.....
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пока жив хуйло, все бесполезно. Нужно искать радикальные способы.
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Слова и дела, две разные вещи. Это все на долгие года, а звездеть можно шо хочешь. Можете себе и не представлять. Россия ничего не отдаст, а забрать не можем и еще долго не сможем. Вот это можете представить.
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К Госдуме у нас один вопрос - пусть они проголосуют за то, чтобы вывести свои войска с Донбасса и из Крыма". Источник: https://censor.net.ua/n3108945

Господин Сайдинг не знал
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Минские договорённости тоже никем не ратифицированы, и что? Это не мешает на них ссылаться и требовать их выполнения...))
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Пока часть территории Украины оккупирована (Донбасс и Крым), Россия для Украины не должна существовать. Поэтому необходим полный запрет на торговлю, на транзит грузов РФ через Украину, визовый режим, необходимо порвать дипломатические отношения, национализировать все активы России на территории Украины (банки, вклады, бизнес, недвижимость, движимость и т.д.)
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Порошенко сделал все озможное и невозможное, что бы привязать хуйло к ответсвенности. В Минских соглашеиях нет слова АВТОНОМИЯ, они закрепелны в СОВБЕЗЕ ООН, к ним привязаны экономические санкции, поэтому хуйло все что угодно творит, что бы их убрать вместе с Порошенко. Ничего лучше мы не придумаем, нужно просто ждать, а санкции сделают свое дело.
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Естественно не ратифицируют....хотя наши условия всем просты и понятны - Каждый россиянин должен у нас отсосать и в Госдуме должен висеть портрет Бандеры.. И тогда возможно...через несколько поколений...
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Есть маленькая проблема.
Когда приглашают миротворцев, то линия, на которой они будут стоять - это не юридическая граница, а конкретно реальная линия разграничения.

В данном случае уже не важно с кем воюет Украина - с РФ или "ДНР" и "ЛНР"
В обоих вариантах миротворцы будут там, где сейчас фактическая линия разграничения.
И в Европе это понимают.
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Тогда не будет выборов.
В европе это понимают?
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Что на самом деле означает «нет» Путину от «воина» Порошенко
«За Порошенко надо голосовать, потому что он воин, потому что он говорит Путину нет…».
Съезд «самовыдвиженцев». Первый вицеспикер Геращенко (БПП).

Давайте теперь поговорим о «воине» и о «НЕТ» Путину, - предлагает сегодня в Фейсбуке народный депутат Семен Семенченко.

- Рост части РФ (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором) в экономике Украины? Ежегодный рост объема торговли с РФ? Это «нет» путину?

В тему - «Геть від Москви!»: продолжается бурный рост торговли Украины с Россией

- невыполнение требований закона Украины «Об обороне» и не введение военного положения для защиты страны? Или то, что в тюрьмах сидят тысячи добровольцев вместо тысяч сдававших Путину Крым и часть Донбасса? Это «нет» путину?

- Аброськин, Семочко, Голубан, «Святой Нарик» - это «нет» Путину?

- Торговля на крови и Роттердам плюс - это «нет» путину?

- Ненаказанные убийцы Небесной Сотни?
- Отпущенный из-под Славянска Гиркин, Зеленополье, Саур-могила, Иловайск, ДАП, Дебальцево и ни одного суда над организаторами всех этих «больших побед». Это опять «нет» путину?

В тему - Уже четыре года Порошенко и Ко нагло врут про Иловайск - Юрий Бутусов

- Исчезли очереди в военкомат и появились очереди на выезд из страны (по миллиону в год) - это «нет» путину?

- Ни одного судебного приговора тем, кто разворовывал армию, военную промышленность, национальный банк, государственные предприятия - это «нет» Путину?

- Обнищание миллионов украинцев и дикое обогащения ррезидента Украины - это «нет» путину?

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- Монополизация СМИ с параллельным разрешением российской пропаганде делать с Украиной проходной двор - это «нет» путину?

- Обогащение Медведчука, Ахметова, Вилкула - это ваше «нет» путину?

- Наличие политзаключенных и украинских пленных в РФ и ни одного захваченного в плен российского военного преступника. Это? Или уголовное преследование по надуманным обвинениям тех айдаровцев, которые брали в плен русских офицеров?

Это ваше «нет» на самом деле - это «да», «да», «да»! Да еще и «даст иш фантастиш». Единственное настоящее во всем этом лицемерном и лживом процессе это Герои, которые погибли за Украину от пули, мины, осколка, умершие после фронта от ран и инфарктов. Те кто выжил и не продался вам за тридцать сребреников. Вот это - Воины. А то, кем являетесь вы - называется совсем по-другому.

В тему - Порошенко - союзник Кремля! Какие еще нужны доказательства?
https://goo.gl/czQA7c

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Я с трудом себе представляю такую тварюку как ирина геращенко
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не дай Бог, говорю сразу
но...нововыбранная прорашеская ВР (а там такого говна море) сможет... подмахнуть срахе...
повторюсь - не дай Бог... но реваншисты на низком старте (вспомните список.. кандомов и кандидатов в президенты)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ сложно себе представляю хоть один документ, который одновременно могут ратифицировать ВР и Госдума РФ, - Ирина Геращенко о плане Сайдика
 
 
 
 
 
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