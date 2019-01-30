 Я сложно себе представляю хоть один документ, который одновременно могут ратифицировать ВР и Госдума РФ, - Ирина Геращенко о плане Сайдика

"На этом этапе мы ожидаем от ОБСЕ, от координаторов (в ТКГ. – Ред.), в том числе от господина Сайдика, более активной вовлечённости в решение вопросов выполнения Минских соглашений, в частности блока по безопасности и гуманитарного блока. Недопустимо, что украинская сторона уже год не может разблокировать вопрос освобождения заложников", - заявила она журналистам в кулуарах форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Она напомнила, что уже есть инициатива президента Украины Петра Порошенко относительно введения на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса миротворческой миссии под эгидой ООН с полицейской компонентой для подготовки проведения местных выборов. Но обязательное условие таких выборов - полная демилитаризация Донбасса, вывод российской техники, оружия и живой силы.
"Также непонятно, что именно должны проголосовать, по идее Сайдика, два парламента. Потому что я сложно себе представляю хоть один документ, который сейчас одновременно могут ратифицировать Верховная Рада Украины и Госдума Российской Федерации", - отметила И.Геращенко, добавив: "К Госдуме у нас один вопрос - пусть они проголосуют за то, чтобы вывести свои войска с Донбасса и из Крыма".
Накануне спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности. По словам дипломата, новый план был представлен на последнем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции.
чи це гібридний заклик, на час передвиборної кумпанії))?
Суть его предложений это выборы в ОРДЛО, "чтобы местное население не отстранили от власти" и амнистия боевикам...
Ну и куча бреда типа что минские соглашения должны ратифицировать парламенты Украины и Московии...
Господин Сайдинг не знал
Когда приглашают миротворцев, то линия, на которой они будут стоять - это не юридическая граница, а конкретно реальная линия разграничения.
В данном случае уже не важно с кем воюет Украина - с РФ или "ДНР" и "ЛНР"
В обоих вариантах миротворцы будут там, где сейчас фактическая линия разграничения.
И в Европе это понимают.
В европе это понимают?
«За Порошенко надо голосовать, потому что он воин, потому что он говорит Путину нет…».
Съезд «самовыдвиженцев». Первый вицеспикер Геращенко (БПП).
Давайте теперь поговорим о «воине» и о «НЕТ» Путину, - предлагает сегодня в Фейсбуке народный депутат Семен Семенченко.
- Рост части РФ (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором) в экономике Украины? Ежегодный рост объема торговли с РФ? Это «нет» путину?
В тему - «Геть від Москви!»: продолжается бурный рост торговли Украины с Россией
- невыполнение требований закона Украины «Об обороне» и не введение военного положения для защиты страны? Или то, что в тюрьмах сидят тысячи добровольцев вместо тысяч сдававших Путину Крым и часть Донбасса? Это «нет» путину?
- Аброськин, Семочко, Голубан, «Святой Нарик» - это «нет» Путину?
- Торговля на крови и Роттердам плюс - это «нет» путину?
- Ненаказанные убийцы Небесной Сотни?
- Отпущенный из-под Славянска Гиркин, Зеленополье, Саур-могила, Иловайск, ДАП, Дебальцево и ни одного суда над организаторами всех этих «больших побед». Это опять «нет» путину?
В тему - Уже четыре года Порошенко и Ко нагло врут про Иловайск - Юрий Бутусов
- Исчезли очереди в военкомат и появились очереди на выезд из страны (по миллиону в год) - это «нет» путину?
- Ни одного судебного приговора тем, кто разворовывал армию, военную промышленность, национальный банк, государственные предприятия - это «нет» Путину?
- Обнищание миллионов украинцев и дикое обогащения ррезидента Украины - это «нет» путину?
загрузка...
- Монополизация СМИ с параллельным разрешением российской пропаганде делать с Украиной проходной двор - это «нет» путину?
- Обогащение Медведчука, Ахметова, Вилкула - это ваше «нет» путину?
- Наличие политзаключенных и украинских пленных в РФ и ни одного захваченного в плен российского военного преступника. Это? Или уголовное преследование по надуманным обвинениям тех айдаровцев, которые брали в плен русских офицеров?
Это ваше «нет» на самом деле - это «да», «да», «да»! Да еще и «даст иш фантастиш». Единственное настоящее во всем этом лицемерном и лживом процессе это Герои, которые погибли за Украину от пули, мины, осколка, умершие после фронта от ран и инфарктов. Те кто выжил и не продался вам за тридцать сребреников. Вот это - Воины. А то, кем являетесь вы - называется совсем по-другому.
В тему - Порошенко - союзник Кремля! Какие еще нужны доказательства?
https://goo.gl/czQA7c
но...нововыбранная прорашеская ВР (а там такого говна море) сможет... подмахнуть срахе...
повторюсь - не дай Бог... но реваншисты на низком старте (вспомните список.. кандомов и кандидатов в президенты)