 Украинские воины-разведчики обезвредили засаду врага на докучаевском направлении: личный состав противника нейтрализован, вооружение захвачено, - штаб. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
"В Объединенных силах постоянно идет боевая работа сил и средств ПВО, разведывательных органов и подразделений, несущих службу на наблюдательных постах и передовых позициях. Ежедневно ведется борьба и противодействие попыткам врага атаковать наши укрепления и нанести урон украинским защитникам.
Так, 29 января воины-разведчики из состава одной из воинских частей, выполняющих задачи на докучаевском направлении, в ходе разведывательных мероприятий обнаружили вражескую засаду.
Умелыми действиями разведгруппы личный состав противника был нейтрализован, а оставленные врагом образцы вооружения захвачены. Трофеями наших разведчиков стали: ПТРК "Фагот" - 1шт., РПГ-18 - 1шт., НСВ-12,7 "Утес" - 1 шт.", - сказано в сообщении.
Командование ООС отмечает, что украинские защитники сил хорошо обучены, мотивированы и всегда готовы реагировать на преступлении действия российских оккупантов.
За успешное выполнение боевой задачи личный состав разведывательной группы представлен к наградам.
"Объединенные силы продолжают контролировать ситуацию и принимать меры по повышению устойчивости обороны и эффективного противодействия врагу", - добавили в пресс-центре ОС.
Фото: пресс-центр ООС/Facebook
1. Робити (зробити) нейтральним 2. перен. Послаблювати чи припиняти дію, вплив і т. ін. чого-небудь.
Сообщение ООС даёт только поле для фантазий, а фактов почти нет.
Видно руки, видно ноги, видно роги..
видно роги, видно ноги, видно ср*ку...
Як прожило, так і здохло - на колінах.
шо за фигня? а если "преступлении действий" не будет, то шо? в домино будем играть?
раптом їх дійсно поменшало
То що, оберемо Йулю?
"Он не мог нарадоваться на хвалёную немецкую дисциплину и пунктуальность: ведь как старательно всё уложено, подобрано, подогнанно! Как смазано и сохранено, как приготовлено для немедленной отправки на огневые позиции!". (И Симанчук, "НИГ разгадывает тайны").
Та то ще "півбіди"... Німці, виявляється, ще в Другу світову розробили і в серію пустили, і бронежилети, і станкові кулемети "Утьос" та НСВ, і ПТРК "Фагот"... І маркування російське проставили - передбачали, що СРСР розвалиться і його правонаступником стане Росія...
и эта,срезайте нашивки с этих гомункулов,наращивайте идеологический трофей !
Но, к сожалению, все новости без подробностей, без фамилий, без точной привязки к месту и времени нельзя расценивать как правдивые