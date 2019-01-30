 Украинские воины-разведчики обезвредили засаду врага на докучаевском направлении: личный состав противника нейтрализован, вооружение захвачено, - штаб. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"В Объединенных силах постоянно идет боевая работа сил и средств ПВО, разведывательных органов и подразделений, несущих службу на наблюдательных постах и ​​передовых позициях. Ежедневно ведется борьба и противодействие попыткам врага атаковать наши укрепления и нанести урон украинским защитникам.

Так, 29 января воины-разведчики из состава одной из воинских частей, выполняющих задачи на докучаевском направлении, в ходе разведывательных мероприятий обнаружили вражескую засаду.

Умелыми действиями разведгруппы личный состав противника был нейтрализован, а оставленные врагом образцы вооружения захвачены. Трофеями наших разведчиков стали: ПТРК "Фагот" - 1шт., РПГ-18 - 1шт., НСВ-12,7 "Утес" - 1 шт.", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военные летчики провели тренировку над Азовом. ВИДЕО

Командование ООС отмечает, что украинские защитники сил хорошо обучены, мотивированы и всегда готовы реагировать на преступлении действия российских оккупантов.

За успешное выполнение боевой задачи личный состав разведывательной группы представлен к наградам.

"Объединенные силы продолжают контролировать ситуацию и принимать меры по повышению устойчивости обороны и эффективного противодействия врагу", - добавили в пресс-центре ОС.















Фото: пресс-центр ООС/Facebook