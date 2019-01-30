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 Украинские воины-разведчики обезвредили засаду врага на докучаевском направлении: личный состав противника нейтрализован, вооружение захвачено, - штаб. ФОТОрепортаж

Украинские разведчики обезвредили засаду противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"В Объединенных силах постоянно идет боевая работа сил и средств ПВО, разведывательных органов и подразделений, несущих службу на наблюдательных постах и ​​передовых позициях. Ежедневно ведется борьба и противодействие попыткам врага атаковать наши укрепления и нанести урон украинским защитникам.

Украинские воины-разведчики обезвредили засаду врага на докучаевском направлении: личный состав противника нейтрализован, вооружение захвачено, - штаб 01

Так, 29 января воины-разведчики из состава одной из воинских частей, выполняющих задачи на докучаевском направлении, в ходе разведывательных мероприятий обнаружили вражескую засаду. 

Украинские воины-разведчики обезвредили засаду врага на докучаевском направлении: личный состав противника нейтрализован, вооружение захвачено, - штаб 02

Умелыми действиями разведгруппы личный состав противника был нейтрализован, а оставленные врагом образцы вооружения захвачены. Трофеями наших разведчиков стали: ПТРК "Фагот" - 1шт., РПГ-18 - 1шт., НСВ-12,7 "Утес" - 1 шт.", - сказано в сообщении.

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Командование ООС отмечает, что украинские защитники сил хорошо обучены, мотивированы и всегда готовы реагировать на преступлении действия российских оккупантов.

Украинские воины-разведчики обезвредили засаду врага на докучаевском направлении: личный состав противника нейтрализован, вооружение захвачено, - штаб 03

За успешное выполнение боевой задачи личный состав разведывательной группы представлен к наградам.

"Объединенные силы продолжают контролировать ситуацию и принимать меры по повышению устойчивости обороны и эффективного противодействия врагу", - добавили в пресс-центре ОС.

Украинские воины-разведчики обезвредили засаду врага на докучаевском направлении: личный состав противника нейтрализован, вооружение захвачено, - штаб 04
Украинские воины-разведчики обезвредили засаду врага на докучаевском направлении: личный состав противника нейтрализован, вооружение захвачено, - штаб 05
Украинские воины-разведчики обезвредили засаду врага на докучаевском направлении: личный состав противника нейтрализован, вооружение захвачено, - штаб 06
Украинские воины-разведчики обезвредили засаду врага на докучаевском направлении: личный состав противника нейтрализован, вооружение захвачено, - штаб 07
Украинские воины-разведчики обезвредили засаду врага на докучаевском направлении: личный состав противника нейтрализован, вооружение захвачено, - штаб 08
Украинские воины-разведчики обезвредили засаду врага на докучаевском направлении: личный состав противника нейтрализован, вооружение захвачено, - штаб 09
Украинские воины-разведчики обезвредили засаду врага на докучаевском направлении: личный состав противника нейтрализован, вооружение захвачено, - штаб 10
Фото: пресс-центр ООС/Facebook

Украинские воины-разведчики обезвредили засаду врага на докучаевском направлении: личный состав противника нейтрализован, вооружение захвачено, - штаб 11

Источник: https://censor.net.ua/n3108943
 
   
 Топ комментарии
 
Поховали москаля краї дороги..
Видно руки, видно ноги, видно роги.. Украинские воины-разведчики обезвредили засаду врага на докучаевском направлении: личный состав противника нейтрализован, вооружение захвачено, - штаб - Цензор.НЕТ 1236
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Сподіваюся, =нейтралізовані= - то вже остаточно, свіженькі 200-ті.
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Дивна новина, судячи із вигляду великокаліберного УТЬОСУ. На саморобних примітивних сошках... Саморобний спусковий механізм... Замість затворного руків"я гільза... Нас же запевняють, що ЛаптьоРейх забезпечує донбасівські бандформування по самі "не можу", а тут на фото такий примітив, на межі злиднів...
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"личный состав противника был нейтрализован"
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НЕЙТРАЛІЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., перех.
1. Робити (зробити) нейтральним 2. перен. Послаблювати чи припиняти дію, вплив і т. ін. чого-небудь.
Сообщение ООС даёт только поле для фантазий, а фактов почти нет.
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А де самі бухарі сфотографовані? Чи втекли звітуватися за особисту зброю?
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Придбали замість дерев'яного макінтоша, поліетиленовий.
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Сподіваюся, =нейтралізовані= - то вже остаточно, свіженькі 200-ті.
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Просто слово гарне.Банально втекли,покидавши важку зброю(що теж приємно).
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...личный состав противника cтерилизован
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В НАТО поговаривают что уже и сами потихоньку учатся у ВСУ . .
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не поговаривают, а реально - учатся.
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Поховали москаля краї дороги..
Видно руки, видно ноги, видно роги.. Украинские воины-разведчики обезвредили засаду врага на докучаевском направлении: личный состав противника нейтрализован, вооружение захвачено, - штаб - Цензор.НЕТ 1236
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Як сніг зійде то і роги покажуться. Украинские воины-разведчики обезвредили засаду врага на докучаевском направлении: личный состав противника нейтрализован, вооружение захвачено, - штаб - Цензор.НЕТ 1415
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поховали мацапуру як собаку:
видно роги, видно ноги, видно ср*ку...
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Поховали москаля у куфайці, видно руки, видно ноги, видно пальці
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Закопали кацапуру як скотину,
Як прожило, так і здохло - на колінах.
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Слава Героям України!!! Молодці воїни, нищить расіянську нечість!!!!
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далеко не убежали "личный состав противника был нейтрализован"
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а навіщо вам подробиці, коли це спецоперація?
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Вифсёврёти ,, яфамниверю .. Типичный зрадофильно-кацапский скулёж . Українські воїни-розвідники знешкодили засідку ворога на докучаєвському напрямку: особовий склад противника нейтралізовано, озброєння захоплено, - штаб - Цензор.НЕТ 7987 .
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Цукерман, этот броник, самый говняный что есть. Тяжелый до ужаса. Во время Майдана я его даже не рассматривал для закупок.
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Нормальная ситуация, выследили или обнаружили после пуска ракеты ДРГ (скорей всего второе, но отутствие тубуса настораживает), накрыли их позицию... у терров появился 300-й, с которого скинули броник, оброботали рану и дали заднюю с 300-м, оставив Утьос и пусковую от Фагота... Вообщем рутина, и хвастаться тут нечем Пороху, а пацанам респект...
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Тебе нужны сказки о поражениях , ему победы ,, каждому своё . ! Українські воїни-розвідники знешкодили засідку ворога на докучаєвському напрямку: особовий склад противника нейтралізовано, озброєння захоплено, - штаб - Цензор.НЕТ 1914 .
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Щодня проводяться розвідувальні операції! Молодці хлопці. Спрацювали вдало, стерилізували противника! Все буде Україна!!!
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зброя не чищена чи в схроні знаходилося......
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"всегда готовы реагировать на преступлении действия российских оккупантов."

шо за фигня? а если "преступлении действий" не будет, то шо? в домино будем играть?
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Хорошо, что выследели уродов, а то прилеты ПТРК по линиям снабжения участились... Кстати можно лахать с самодельной станины под Утьос, но реальность (не взирая на уговоры и расказы Вани Савельева) такова, что по обе стороны фронта пытаются облегчить 50-й калибр, увеличив его мобильность...
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Хотелось бы увидеть фото бывших владельцев этого оружия.
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кацап, прям таки Петина? Петя сам написал и тебе сообщил об этом?
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а ти на всяк випадок москаликів перерахуй..
раптом їх дійсно поменшало Українські воїни-розвідники знешкодили засідку ворога на докучаєвському напрямку: особовий склад противника нейтралізовано, озброєння захоплено, - штаб - Цензор.НЕТ 4501
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Причем здесь Петя? Ты б еще сюда припхал Сеню Зоряна со Шкиряком. Войны сделали свою работу . Тебе обидно шо опять ваших опустили, привыкнуть давно пора. Шарся по своим паРашским сайтам и убери Украинский флаг от тебя за километр мокшанским болотом ваняет
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То Вам пряма дорога на контрактну службу, в підрозділи розвідки!
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ихтамнетблеать! ЗАО НПП "КлАСС" - 111123, Москва, ш. Энтузиастов, дом 56, стр. 21
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каких сепаров? то твоего кореша из Ё-бурга зажмурили.
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За це теж "гнусний шикаладний барига" буде відповідати, коли Йуля стане президентом?
То що, оберемо Йулю?
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Так вроде рыговский лохотрат за Зелю голосует, Жюля не в фаворе, может даже во второй тур не выйти...
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они в потеряшках. не могут разорваться между красивыми, умными и весёлыми.
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Зеле еще нужно пообещать газ по 2,20 и лохотрат определится быстро...
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Игаречек, про мотивацию ваших иванов, нам давно известно... Если побомбить мирняк в Сирии, Чечни, эт вы герои... Как только у борадачей появляется пару ПЗРК, так сразу падают Грачи или Кашки , а вы бегаете обкаканые и рассказываете про поставки из Украины, про сбитый бомбер турками я вообще промолчу... Но класика жанра утилизация 300 орков в придачу с ССОшниками, амерами под Хашимом...
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Отличная работа. Побольше таких новостей. Победа за нами. Молодцы.
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Кулемет "утес" великокаліберний чисто російська зброя, доволі ефективний, треба його розібрати та вивчити українським конструкторам.
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Найкраща "нейтралізація" - декапітація.
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Дивлюся я на зброю, і думаю - "Мабуть, ще німці, як відступали з Донбасу в 43-му, зброю на консервацію у шахтах закладали... За стільки років зберігання, будучи закопаною в шахті, у сирості, на зброї - ні тобі плямки іржі... У "совку", на подібне, не були здатні...
"Он не мог нарадоваться на хвалёную немецкую дисциплину и пунктуальность: ведь как старательно всё уложено, подобрано, подогнанно! Как смазано и сохранено, как приготовлено для немедленной отправки на огневые позиции!". (И Симанчук, "НИГ разгадывает тайны").
Та то ще "півбіди"... Німці, виявляється, ще в Другу світову розробили і в серію пустили, і бронежилети, і станкові кулемети "Утьос" та НСВ, і ПТРК "Фагот"... І маркування російське проставили - передбачали, що СРСР розвалиться і його правонаступником стане Росія...
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Ранок починається з гарних новин. Слава войнам України
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надеюсь разведосы не тратили боекомплект на нейтрализацию сепаров.
и эта,срезайте нашивки с этих гомункулов,наращивайте идеологический трофей !
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Ранок починається з гарних новин. Слава войнам України
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Новость хорошая.
Но, к сожалению, все новости без подробностей, без фамилий, без точной привязки к месту и времени нельзя расценивать как правдивые
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Молодцы ребята!!! ОСы очередной раз поставили на место зарвавшихся обезъян))) Так держать! Все будет Украна!!
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В Украине на складах этих крупнокалиберных НСВ (производились в Казахстане) были многие тысячи, но попродавали мерзавцы из "Укрспецэкспорта" практически всё. И воевать приходится с дедовскими ДШК, а жаль, НСВ - великолепный пулемёт ("Утес" - просто российский клон).
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинские воины-разведчики обезвредили засаду врага на докучаевском направлении: личный состав противника нейтрализован, вооружение захвачено, - штаб. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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