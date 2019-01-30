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 Дело Савченко и Рубана рассмотрит суд в Славянске

Коллегию судей Славянского горрайонного суда, которая рассмотрит дело против внефракционного нардепа Надежды Савченко и главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, возглавил судья Сергей Пронин.

Рассматривать дело подозреваемых главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана и внефракционного народного депутата Надежды Савченко будет Славянский горрайонный суд Донецкой области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Гордон.

Дело было распределено 29 января.

Докладчиком и председательствующим судьей назначен Сергей Пронин, другие участники судебной коллегии – Михаил Гусинский и Геннадий Неминущий.

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В списке назначенных дел на ближайшие дни заседание по Рубану и Савченко отсутствует. 

Напомним,15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.

22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.

В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена вследственный изолятор СБУ.

23 марта Савченко объявила голодовку.В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая. Вместе с тем, Савченко пожаловалась представителям омбудсмена на видеонаблюдение в камере.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова осуществляет личный контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко.

14 июля Савченко снова объявила бессрочную голодовку из-за продления ареста.

Савченко инкриминируют преступления, предусмотренные статьями: "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "приготовление к преступлению", "совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "террористический акт", "создание террористической группы или террористической организации", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

По данным Генпрокуратуры, Савченко была союзницей Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям. Савченко ранее заявляла, что планировала не теракт, а лишь "политическую провокацию".

Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отверг.

Источник: https://censor.net.ua/n3108942
 
   
 Топ комментарии
 
А как так вышло, что у Надьки-минометчицы нет сообщников и где те самые склады с оружием?
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Точно! Ну и как же тут без "Йулька-варофка!" Справу Савченко та Рубана розгляне суд у Слов'янську - Цензор.НЕТ 9719
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Роиссосийский учитель заставил опоздавших семиклассников просидеть весь урок в противогазах😂
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и правильно, настоящий бандеровец-каратель
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А почему не в самом Даунецке-Моторологивинске?
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Не зря там недавно учения по противодействию захвата суда проводили...
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А как так вышло, что у Надьки-минометчицы нет сообщников и где те самые склады с оружием?
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Точно! Ну и как же тут без "Йулька-варофка!" Справу Савченко та Рубана розгляне суд у Слов'янську - Цензор.НЕТ 9719
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Надька чергове голодування оголосить ?
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Почему в Славянске, во Львове надо. И Штепу тоже.
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За попытку Савченко организовать государственный переворот методом террора, когда могли погибнуть тысячи людей, требуем ей пожизненного заключения. Также следует спросить со всех тех, кто давал ей рекомендации, обманул общественность, ввел 1-ым номером в «Батькивщину», кто фактически ей помогал, а теперь старается от нее открестится.
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Мне Ваш юмор тоже понравился. Спасибо. Но в данном случае Порошенко, как и всех нас ввела в заблуждение Тимошенко. Это ее протяже, номер №1 в «Батьківщине», это ее дитя. Хорошо, что правоохранительные органы вовремя остановили.
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на ней больше всего пиарились как на Томосе пе по и ирка которая хи хи хи ,
шо уже Альцгеймер ПРиперся?
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В этот фейк кто-то верит?)) Смешно. Тупо закрыли чтоб не гавкала да и все.
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та никто не верит, просто любой, позволивший себе критику Великого Сывого, должен быть жестко наказан
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я чет не понял - причем здесь суд Славянска до следственного изолятора СБУ в Киеве????????????????????
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ну ты ваще обнаглел, хочешь, чтобы смердов посвящали в тонкости договорняков?
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А наф барижним ..якійсь акції у Києві !?
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Славянск?)) Помнится , как Сталин по делу Тухачевского в судьи определил и самих же участников заговора. У судей не было выбора, а у Тухачевского вариантов. Может это из той же оперы?)
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в принципе, насколько я читал соответствующую литературу, то заговор Тухачевского вполне мог быть, как бы коммуняки не доказывали обратное.
Другое дело, что его вряд ли возглавлял сам Тухачевский, ввиду сильной тупости.
тухачевский тупой. Читал я его "труды", полная хрень, состоящая из лозунгов и одних только лозунгов и призывов. Сралин избавился от балласта, от тлеющего вонючего балласта. Блюхер был конченный алкоголик, тоже балласт, Касиор балласт, та х... сними
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Я не спорю. Я не об этом. Я о том, как чужими руками жар загребать.
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та я ж тоже не спорю, я просто вставил свои три копейки, типа поумничал)
перенесли подальше от Киева, ибо в Киеве пару миллионов жителей и никто не верит в абсурдность обвинения, мало ли...
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интересно, в Славянск из Киева в "суд" этапом возить будут "автозаком" или дадут самолет????????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело Савченко и Рубана рассмотрит суд в Славянске
 
 
 
 
 
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