 Государственная итоговая аттестация по иностранному языку в 9-м классе будет включать аудирование, - Минобразования

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом говорится в методических рекомендациях к проведению государственной итоговой аттестации по иностранным языкам в учреждениях общего среднего образования в 2018/2019 гг., разосланных ведомством во все местные подразделения образования.

"Чтобы ученики школ могли заранее подготовиться к аудированию во время ВНО по иностранному языку в 11-м классе, с этого года внедряется аудирование как часть ГИА (ДПА) по иностранному языку в 9-м классе.

Так, в этом году в 9-м классе ГНА будет проводиться по трем предметам: украинскому языку, математике и третий - на выбор. Это может быть ГНА по иностранному языку: английскому, немецкому, французскому или испанскому. Аттестация проводится в письменной форме и будет состоять из 3-х частей: аудирование, чтение, использование языка.

"В прошлом году мы впервые сделали аудирование частью теста ВНО по иностранным языкам. Прежде всего, чтобы проверить, насколько ученик не просто заучил материал, но и может им пользоваться, чтобы свободно ориентироваться в иноязычной среде. Конечно, мы услышали много критики относительно этого решения, в частности, что дети были не готовы к такому формату теста. Поэтому чтобы эта подготовка была поэтапной, с этого года часть аудирования будут включать и задачи ГИА по иностранному языку в 9-м классе. И я хочу напомнить, что по действующим образовательным программам аудирование является частью семестрового контроля по иностранным языкам. Понимание речи на слух - это часть стандарта международных языковых тестов, и оно не должно быть сюрпризом для наших учеников", - пояснил заместитель Министра образования и науки Вадим Карандий.

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Материалы для ГИА (ДПА) по иностранному языку в 9-м классе будет готовить учитель. Задачи должны соответствовать уровню А2 + для тех классов, которые изучают язык на уровне стандарта, и уровню В1 для классов с углубленным изучением иностранных языков. На их выполнение у ученика будет 60 минут.

Материалы для аудирования должны содержать аудиозапись текста и одно послетекстовое задание. Темы должны касаться ежедневных ситуаций общения и соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся девятых классов. Это, например, может быть фрагмент радио-программы, прогноз погоды, описание чего-то, телефонные переговоры и тому подобное.

Для уровня стандарта аудиотекст должно быть продолжительностью 1-2 минуты, для углубленного изучения - 3-4 минуты. Ученики прослушивают запись дважды, после чего выполняют задания к нему.

Минобразование советует подбирать материалы для ГИА из открытых источников, в частности, с использованием ряда ресурсов, указанных в методических рекомендациях. В этом же документе есть подробные требования к другим частям аттестации по иностранному языку.

Для учащихся 11-х классов, как и в прошлом году, ГИА по иностранному языку будет предметом на выбор и будет проходить в форме ВНО. Сертификационная работа по английскому (французскому, немецкому, испанскому) языку насчитывает 59 заданий различных форм и состоит из четырех частей:

"Понимание речи на слух (аудирование)" (16 заданий)

"Чтение" (22 задания)

"Использование языка" (20 заданий)

"Письмо" (одна задача открытой формы с развернутым ответом).

В тесте будут задачи двух уровней сложности: стандартного и профильного. Ученики, изучавшие иностранный язык на уровне стандарта или на академическом уровне, должны при регистрации на ВНО отметить уровень "стандарта" (они получают оценку за ГИА за выполнение части теста, которая соответствует уровню стандарта или академическом). Те же, кто изучал язык на профильном уровне, должны указывать уровень сложности задач "профильный" (такие ученики получают оценку за ГИА по результатам выполнения заданий всего теста).

Напоминаем, что ранее Министерство образования обнародовало перечень международных языковых экзаменов, результаты которых ученики 9-х и 11-х классов могут в этом году засчитать как оценку ГИА по иностранному языку