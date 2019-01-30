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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 За рубежом
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 Нападение РФ на Украину в 2019 году является "операционно возможным", но маловероятным, - директор Нацразведки США Коутс

Нападение России на Украину американская разведка считает "операционно возможным, но не вероятным".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом говорится в отчете американской разведки, посвященном мировым угрозам этого года, который представил директор Национальной разведки США Дэн Коутс к слушаниям Комитета Сената США по разведке 29 января.

Так, масштабное нападение России на Украину американская разведка считает "операционно возможным, но не вероятным".

"Мы оцениваем, что масштабное нападение со стороны Украины, или российских формирований является операционно возможным, но не вероятным в 2019 году, - отмечается в отчете Коутса.

Кроме того, разведслужбы США предусматривают усиление напряжения в Азовском и Черном морях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль будет использовать кибератаки для вмешательства в украинские выборы, - директор Нацразведки США Коутс

"Напряжение в двусторонних отношениях будет продолжать усиливаться в Черном и Азовском морях, потому что каждая из сторон будет подтверждать суверенные права и возможности действий на море", - говорится в отчете.

Как сообщалось, ранее Коутс отметил, что Россия продолжит военную политическую и экономическую дестабилизацию Украины для того, чтобы повредить усилиям Киева по интеграции в ЕС и усиление связей с НАТО: "Перехват Россией украинских кораблей в Керченском проливе и задержание команд судов в ноябре 2018 г. демонстрирует готовность России ограничивать свободу навигации Украины в регионе и совершать политическое давление на руководство страны, особенно в преддверии выборов в Украине в этом году".

"Кремль постарается удержать и по возможности расширить свое влияние в странах бывшего Советского Союза, которые он считает принадлежащими к его сфере влияния", - констатируют разведывательные службы США.

Источник: https://censor.net.ua/n3108937
 
 
 Топ комментарии
 
Ща порохоботы запоют: если не выберем Пэтрыка, то путен точно нападёт
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Не харкать в этих уродов надо уже, а гранату забрасывать в салон. А захотят напасть полномасштабно - так тому и быть. за 5 лет мы окончательно избавились от 'братскости' и будем с удовольствием крошить на капусту всем чем только сможем «дарагих раиссян»
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Не харкать в этих уродов надо уже, а гранату забрасывать в салон. А захотят напасть полномасштабно - так тому и быть. за 5 лет мы окончательно избавились от 'братскости' и будем с удовольствием крошить на капусту всем чем только сможем «дарагих раиссян»
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надо же, плюнул! а мог бы и визиткой Яроша... Напад РФ на Україну в 2019 році є "операційно можливим", але малоймовірним, - директор Нацрозвідки США Коутс - Цензор.НЕТ 9858
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наконец нашёлся настоящий мужик, который выразил своё искреннее отношения с политической шалаве (пропагандонше)! Надеюсь эту минует счастливая судьба лени рифеншталь и будет повешена вместе с остальными военными преступниками паРаши, которые останутся ещё в живых после её окончательного краха!
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Это та, что брала и у двух Шпили-Вилли? Интервью? Напад РФ на Україну в 2019 році є "операційно можливим", але малоймовірним, - директор Нацрозвідки США Коутс - Цензор.НЕТ 2695
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Ща порохоботы запоют: если не выберем Пэтрыка, то путен точно нападёт
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ну правильно, пока у власти порошенко с советником медведчуком зачем путину нападать,
на торговых партнеров не нападают
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еще как! вспомните 2014-й год. кто тогда был главным торговым партнером Украины? ну, не ЮАР же!
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а что порошенко объявил военное положение?
он смылся с Украины спасать свои деньги в офшорах,
и Минские соглашение это инициатива путина а не пороха, так как начали Украинцы срузьких ихтамнетов сотнями уничтожать. Ихтамнеты дошли фактически до Запорожской области потом их отбросили за Мариуполь и что бы вообще не разгромили путин предложил перемирие
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"потом их отбросили за Мариуполь" - стесняюсь спросить, а кто, кто отбросил? случайно не добробаты? ВСУ в то время были ну оооочень хилой подмогой.

а военное положение ввиду отсутствия в 2014-м армии все равно не помогло бы. только отпугнуло бы западных партнеров. кто бы стал поддерживать очередного диктатора?
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Израиль восьмой десяток никого не отпугивает кроме арабов и совков. В Шестидневной войне так отпугнул, что Мацква благим матом орала.
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отбросили Украинцы, зато с Ясиноватой менты с нацгвардией ночью сбежали и утром ихтамнеты спокойно ее захватили.
тот же Донецк могли освободить но власть была против, пускай в поле под обстрелами стоят чем в город войдут
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Те вы хотите сказать что мобилизацию не надо объявлять по принципу нету армии и не надо? А зачем тогда в прошлом месяце объявили? В проливе ведь показали что;" ВСУ в то время были ну оооочень хилой подмогой". Только в наше время. И чё вы так печётесь и расписываетесь за "западных партнеров", мож надо заботиться об Украине и выполнять законы Украины?

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это взаимосвязанные процессы.
тарифы снижать тоже низзя, воровать меньше, путен не дремлет.
промолчу про поднятие з/п.
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россия надеется что в Украине сохраниться власть порошенко,
с ним россия осуществит свои планы по впихиванию гандонии в Украины и признания Крыма российским
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Хуйло говорит что договориться с кем угодно только не с Порошенко, а Serg Kosherg утверждает противоположное на полном серъезе )) Уж не сам ли Творец пожаловал к нам под этим невзрачным ником!!?? ))))
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говорить можно что угодно но факты говорят об обратном,
или не увеличиваеться товарооборот с россией, или медведчук не мотаеться между порошенко и путиным
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Ты можешь просчитать реакцию Хуйла сейчас на арест Мертвечука? Или у тебя в подвале есть запас ТВЕЛов??А то что Ашан провез рашистскую зубную пасту или шампунь и продает - тоже Порошенко виноват лично?
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виноват не тот, кто продает. витоват тот, кто покупает!
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" запас ТВЕЛов? "
а как это на реакторах Украинских АЭС используют ядерное топливо от Westinghouse, за 5 лет могли бы уже полностью на него перейти,
"Американская компания Westinghouse готова полностью обеспечивать украинские АЭС ядерным топливом",
но нет воли, зато заключают секретные договора с ТВЭЛ

"Подписанное Энергоатомом тайное соглашение закрепляет за российской ТВЭЛ 60% поставок топлива для украинских АЭС до 2025 года."

вот такая х..ня малята от шоколадных
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Энергоатом" подписал очередной контракт на поставку программного обеспечения Beacon с Westinghouse в рамках подготовки перехода Запорожской атомной электростанции на американское топливо, сообщает пресс-слуба компании.
Данное программное обеспечение обеспечивает измерение показателей работы реактора, оно уже применяется на Южно-Украинской АЭС, которая перешла на топливо Westinghouse.
https://112.ua/ekonomika/energoatom-podpisal-ocherednoy-kontrakt-s-westinghouse-v-ramkah-podgotovki-perehoda-zaes-na-amerikanskoe-toplivo-301503.html
И что ж это за «тайное соглашение» о котором знаешь даже ты )))?!!
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память коротка?
https://zn.ua/UKRAINE/ukraina-tayno-prodlila-kontrakt-na-postavku-yadernogo-topliva-iz-rf-303747_.html

топливо от Westinghouse более качественное чем от ТВЭЛ, оно обеспечивает большую степень выгорания и обеспечивает работу реактора на 107% номинальной мощности
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2588572-v-ukraine-uvelicat-mosnost-na-energobloke-aes-s-toplivom-westinghouse.html
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Все правильно. только это процесс не одного года. и замена такая не начинаеться с казной государства в которой чуть больше 100000 гривен...
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не одного года, но 5 лет достаточно для этого
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" Ашан провез рашистскую зубную пасту или шампунь и продает"

а почему ему не продавать если для шоколадных россия торговый партнер,
где запрет Государства на торговлю с россией?
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Когда государство влазит в коммерческую торговлю, часто случаються неприятные вещи... такое уже было с бензином. а вот не покупать аквафрешную пасту ты вполне сможешь и сам. точкам невыгодно будет завозить если не берут. но пока ты тащишь полные кульки химии и мыльно-рыльного с супермаркетов то торговля будет. начни с себя а не на государство кивай
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Говорите, санкции. Кацапские торговые сети возят кацапский товар в Украину составами Притом, что газ и ГСМ в товарообороте составляет меньше половины от общего. Но, виноват у вас как всегда народ. Чтобы сохранить продажу автомобилей сделаных на раисе забанили эвробляхи, опять народ виноват. Правительство у нас низачто не отвечает но, получает офигенные зарплаты.
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Вот именно. Вам тоже можно говорить что угодно.
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цензор за что удалили
"говорить можно что угодно но факты говорят об обратном,или не увеличиваеться товарооборот с россией, или медведчук не мотаеться между порошенко и путиным"
???
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глупости. россия физиологически ни с кем договориться не способна. она может только врать, врать и еще раз врать! весь вопрос в том как долго. иногда еще чернила не высохли (Минск-1), а иногда десятилетиями ждет (РСМД). зато результат всегда гарантирован - нарушение взятых на себя обязательств.
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Вчера Полонская в ФБ запостила: "Жду апреля. Хочу погулять улочками Киева. Соскучилась".
Вам не странно, что она не может этого делать при нынешней власти?
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а что она не может погулять по Киеву ?
у нее есть дипломатический паспорт как у сенатора госДуры, визу ей не нужно получать,
так что может спокойно прилететь с медведчуком и прямо с служебной части аэропорта выехать с ним на автомобиле
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Зайдите к ней на страничку и посоветуйте.
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это кто к проститутке вафельнице с советами ходит?
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Она не может гулять по Киеву, потому что в Украине на нее заведено два уголовных дела. Она надеется, что с приходом новой власти в украине, все будет аннулировано.
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а что генплокулор может отменить дип.имунитет ?
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Вы расстраиваетесь, что Натаха не гуляет улочками Киева сейчас?
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Зараз всі сподівання РФ- на зміну Президента в Україні і на новий курс України.
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.Так так .. і все *по новому ..* Нападение РФ на Украину в 2019 году является "операционно возможным", но маловероятным, - директор Нацразведки США Коутс - Цензор.НЕТ 5091
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стало по новому - вектор змінився на прямий захід.
а тепер нам пропонують новий курс - мабуть на схід.
фуфло потирає ручкі, вже і контракт новий "газовий" приготував.
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Это тебе в РФ так сказали? И ты конечно же поверил вовке хуйлу на слово?
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фуфло саме говорило, що очікує на перемовини з новою владою.
юлічка рік тому заявляла, що готова сісти за стіл перемовин тет а тет, в них вже є досвід співпраці, одна країну продає - інший купує..
чом ьи й ні.
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Голодаешь, набутылочник? Мысли усьо вокруг жратвы крутятся?
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офф топ

В апреле 1992 года президент США Джордж Буш-старший позвонил Егору Гайдару. Обсуждали множество различных вопросов - в том числе и Украину.
«Президент Буш: еще один вопрос. Эд Хьюитт только что вернулся из Украины. Много ли времени тратит Ельцин на выстраивание отношений с государствами бывшего Советского Союза? Я особенно заинтересован в Украине. У нас немало американцев украинского происхождения, мы относимся к ним с большим уважением. Есть вопросы связанные с ядерным вооружением. В последний раз, когда я разговаривал с Кравчуком, он с оптимизмом смотрел на быстрое разрешение основных вопросов между Украиной и Россией. Он прав или это займет много времени?
Г-н Гайдар: Это займет много времени. Президент много времени уделяет проблемам республики. В некоторых областях наблюдается быстрый прогресс, например, в отношениях с Беларусью и Казахстаном. Есть проблемы с Украиной. Конечно, мы не боимся югославского сценария в российско-украинских отношениях. Нам понадобятся новые способы установления близких отношений.
В самой Украине существует очень серьезная проблема, например, в напряженности между Западной Украиной и Киевом, проблемы с русскоязычным населением Украины. Это непросто. Украина еще не встала на курс реформ. Я надеюсь, что они ускорятся.
Посол Лукин: Это интересно. Иногда люди переоценивают значение национального вопроса в России и недооценивают его значение в Украине. Россия на 83 процента русская; Украина на 73 процента украинская.
Президент Буш: 73 процента. Кто остальные?
Посол Лукин: В основном русские.
Г-н Гайдар: Преимущественно в Крыму.
Президент: Если мы можем помочь, мы бы хотели. Конечно, это лучше оставить вовлеченным странам.
Посол Лукин: С Крымом будет сложно что-либо сделать. 5 мая Верховный Совет Крыма соберется, чтобы обсудить вопрос о проведении референдума. Они почти наверняка примут решение в пользу референдума о том, быть ли независимым или остаться в Украине. Было бы лучше отложить это в сторону, но похоже, что референдум состоится в августе.
Президент Буш: какой выбор будет на референдуме? Между независимостью, сохранением Крыма в составе Украины и присоединением к России?
Посол Лукин: Вопроса о присоединении к России не будет. Либо оставаться в Украине, либо вступать в СНГ в качестве независимого государства.
Президент: Мы желаем вам всего наилучшего»
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там похоже думают , что кацапы на нас пока ещё не напали ...
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Все пять лет преподносили все миролюбиво и по плану .
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трудно это всё назвать закрытой агрессией .. кацапы гадят ровно сколько им нужно .. ну а закидывать нас ядерными бомбами им и так смысла нет ...
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Звісно, бо фуйло розраховує, що його кандидат переможе.
Воно почекає
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Не бойтесь патриоты, ваш Порошенко победит, не голосами - так обманом.
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А ты чей патриот? Кацапии,Франции или только собственного кармана?
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Порошенко стал как Путин в рашке. С такой же "патриотической" зомби-сектой.
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Так назовите нам своего достойного кандидата, пожалуйста. Может мы проголосуем за вашего. Только не надо "лишь бы кто другой". Там их уже куча.
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Він тупо троль-заробітчанин. Не має значення - рязанський ніщеброд чи кримський. "Спам" - і все. Не годуйте троля.
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ми не боїмося
скажіть, а вас що хвилює ?
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ні, абсолютно всі, крім Порошенку
більш того. абсолютно всі виборці, крім тих, хто проголосує за Порошенку - його посіпаки
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а немає нічого смішного..
вважаєте що бойкі, рабіновичи, дамочкі хіхікающіє от восхіщєнія мужєством вована це не плєбс фуйла ?
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я скажу так: якщо на 5-й рік кровопролитної війни в країні існує навіть теоретична можливість балотування на пост президента (і Верховного Головнокомандуючого!!!) агента країни-агресора, то цю владу, особливо силовий блок, треба не просто змінити, а як мінімум знищити.

І якщо хтось стверджує, що пост Президента України може заняти людина Путлєра - то це вирок нинішній владі!!!
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та мене теж дивує, чому не зачистили всю наволоч.
побоялись зойків демократичного заходу ?
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ні, плювати їм на зойки Заходу. Саакашвілі взагалі був прямий ставленнник Заходу на пост прем'єра, а Сакварелідзе на пост генпрокурора
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Все кроме Порошенко.))
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Медведчук вчера на съезде его партии в центре Киева во время странной войны: "Порошенко говорит о том, что ключ от мира находится в Кремле. Это действительно так. Мы знаем, как открыть дверь к миру"

Совсем уже не стесняются. Даже не знаю, в какой стране еще стали бы терпеть такую откровенную работу на врага...
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Пока у Хуйла наши заложники включая моряков - будем терпеть. Это явный враг и он полностью на виду. Много своей работой не навредит.
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Голосуйте за пэцю,"атопутиннападэ".
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Проголосуем. не беспокойся. пока ты был в коме твой пупен уже напал на Украину.
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А директор нацразведки США Коутс тоже был в коме? Порохосос,если нечего сказать-ползи мимо.
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А откуда же у Путина санкции за Украину, если он не напал еще? И почему «Солдатские матери Санкт-Петербурга» оказались в перечне иноагентов после того, как стали разыскивать погибших российских солдат на Донбассе? И тд. будем голосовать. Не переживайте.
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Вы новость вообще читали? Или хотя бы заглавие? Какие ко мне вопросы,не пойму?
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При чем здесь статья? Я вам на ваш комментарий про пэцю вопросы задала.
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Мой комментарий в контексте этой статьи. Или вы не сообразили?
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Нет, надо было Порошенко окружить себя липовыми киборгами, заполнить зал пенсионерами, скрестить руки на груди и сделать страдальческое лицо, как мадам Тимошенко?
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Те ж саме вони казали влітку 2014. Тоді помилилися, може і тепер помиляються?
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Разве можно спрогнозировать, что творится в голове шизофренично-параноидального карлика?
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Дэн Коутс не личный психиатр хуйла, его прогнозы ни чем не компетентнее "бабы Мани с соседнего подъезда"!
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... ждём весеннего обострения шизофрении!
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чем отличалось совковое ПОЛИТБЮРО от нынешней кремлёвской банды: что те лично помнили войну (такой "не причесанной" какой она была на самом деле), которую они чуть не просрали немцам, поэтому ХОТЕЛИ ПОЖИТЬ на старости лет (кефир, зефир и тёплый сортир), а эти "пороха не нюхали" (не испытывали страха смерти) и от жиру бесятся!
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Нападение РФ на Украину в 2019 году является "операционно возможным", но маловероятным, - директор Нацразведки США Коутс.

Відповідальні за операцію - пуйло та Порошенко у випадку очевидності його непроходження у 2-й тур або впевненості у тому, що навіть при застосуванні всього адмінресурсу та фальсифікацій він не виграє президентські вибори.
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пізно, гуманітарно-технологвічна деградація у когось зайшла надто далеко

У конструкції російського розгінного блоку "Фрегат", який повинен вивести на орбіту перші тестові супутники британської системи OneWeb, знайшлася тріщина.
Розрив шва трубопроводу подачі гелію у паливні баки розгінного блоку знайшли у ході передстартової підготовки на космодромі Куру у Французькій Гвіані. Про це повідомляє "РИА Новости", посилаючись на слова джерел у ракетно-космічній галузі.
"У зварному шві виявлено порушення герметичності магістралі подачі гелію", - пояснило джерело.

Гелій використовується для витіснення палива при роботі двигунів. Можливо, "Фрегат" доведеться відправляти назад у Росію, тому виявлена несправність може загрожувати відтермінуванням запуску.
Джерело також повідомило, що через погодні умови запуск можливий до кінця березня, або його доведеться переносити на кінець 2019 року.
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отчет-отчетом,но я знаю одно-надо быть готовым к войне.

у нас высокомотивированный резерв в 200 тыс.АТОшников и армейцы с нацыками 200.
значит хуйлу надо на атаку выставить полтора миллиона педиковатых команчей.
т.е.всю набутылочную рать засРашки.
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Да резерв есть, а если одна старуха скомандует "Жоден танк чи солдат не повинні вийти...."???
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Для більшості незрозуміла різниця, між війною та спецоперацією. А ось тут і собака закопана. Зі сторони єрефії вона дійсно не веде ніякої війни в Україні. Нема ні тобі відкритого вторгнення, ні ракетно-бомбових ударів по стратегічним об'єктах. Всі кацапи, які приймають участь в конфлікті на сході України формально "відпускники" за власним бажанням... Типова, добре спланована, покроково розписана і роками підготовлена спецоперація.
Друга справа в тому що, армія України настільки виявилася розваленою, а влада слабкою і це, теж є результатом цієї спецоперації, що для України така спецоперація виявилася справжнбою війною, яка триватиме десятиліттями. Кремляді нема сенсу нападати відкрито, вони нанесли рану і будуть довбатися в ній пальцем виснажуючи Україну. Ціль примусити українців самих повернутися у лоно "матушки РаSSеи" або ж хоч зберегти клептократичну систему влади, яка дозволить опосередковано керувати Україною і тримати її на прив'язі. Їм навіть не важливо, який вісить прапор чи виконується гімн, доки в Україні нічого не міняється, доки Україна скуповує мацковське лайно вироблене в Китаї, доки мацковські торгові мережі контролюють ринок, а бізнес виробництво. Доки Україна знаходиться в єкономічних тенетах кацапстану і править клептократія війна єрефії не потрібна це, занадто дорого і створює погану картинку. Відкрита війна розглядається кремлядью, як повний провал спецоперації та останній шанс на утримання України в своїй сфері впливу. А поки їх все влаштовує.
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"Мы оцениваем, что масштабное нападение со стороны Украины, или российских формирований является операционно возможным".

Чувак освобождение наших территорий расценивает как "нападение" Украины саму на себя. Интересно, как бы он оценил "нападение" США на Аляску, например? Напад РФ на Україну в 2019 році є "операційно можливим", але малоймовірним, - директор Нацрозвідки США Коутс - Цензор.НЕТ 299
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНападение РФ на Украину в 2019 году является "операционно возможным", но маловероятным, - директор Нацразведки США Коутс
 
 
 
 
 
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