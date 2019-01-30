Нападение РФ на Украину в 2019 году является "операционно возможным", но маловероятным, - директор Нацразведки США Коутс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом говорится в отчете американской разведки, посвященном мировым угрозам этого года, который представил директор Национальной разведки США Дэн Коутс к слушаниям Комитета Сената США по разведке 29 января.
Так, масштабное нападение России на Украину американская разведка считает "операционно возможным, но не вероятным".
"Мы оцениваем, что масштабное нападение со стороны Украины, или российских формирований является операционно возможным, но не вероятным в 2019 году, - отмечается в отчете Коутса.
Кроме того, разведслужбы США предусматривают усиление напряжения в Азовском и Черном морях.
"Напряжение в двусторонних отношениях будет продолжать усиливаться в Черном и Азовском морях, потому что каждая из сторон будет подтверждать суверенные права и возможности действий на море", - говорится в отчете.
Как сообщалось, ранее Коутс отметил, что Россия продолжит военную политическую и экономическую дестабилизацию Украины для того, чтобы повредить усилиям Киева по интеграции в ЕС и усиление связей с НАТО: "Перехват Россией украинских кораблей в Керченском проливе и задержание команд судов в ноябре 2018 г. демонстрирует готовность России ограничивать свободу навигации Украины в регионе и совершать политическое давление на руководство страны, особенно в преддверии выборов в Украине в этом году".
"Кремль постарается удержать и по возможности расширить свое влияние в странах бывшего Советского Союза, которые он считает принадлежащими к его сфере влияния", - констатируют разведывательные службы США.
на торговых партнеров не нападают
он смылся с Украины спасать свои деньги в офшорах,
и Минские соглашение это инициатива путина а не пороха, так как начали Украинцы срузьких ихтамнетов сотнями уничтожать. Ихтамнеты дошли фактически до Запорожской области потом их отбросили за Мариуполь и что бы вообще не разгромили путин предложил перемирие
а военное положение ввиду отсутствия в 2014-м армии все равно не помогло бы. только отпугнуло бы западных партнеров. кто бы стал поддерживать очередного диктатора?
тот же Донецк могли освободить но власть была против, пускай в поле под обстрелами стоят чем в город войдут
тарифы снижать тоже низзя, воровать меньше, путен не дремлет.
промолчу про поднятие з/п.
с ним россия осуществит свои планы по впихиванию гандонии в Украины и признания Крыма российским
или не увеличиваеться товарооборот с россией, или медведчук не мотаеться между порошенко и путиным
а как это на реакторах Украинских АЭС используют ядерное топливо от Westinghouse, за 5 лет могли бы уже полностью на него перейти,
"Американская компания Westinghouse готова полностью обеспечивать украинские АЭС ядерным топливом",
но нет воли, зато заключают секретные договора с ТВЭЛ
"Подписанное Энергоатомом тайное соглашение закрепляет за российской ТВЭЛ 60% поставок топлива для украинских АЭС до 2025 года."
вот такая х..ня малята от шоколадных
Данное программное обеспечение обеспечивает измерение показателей работы реактора, оно уже применяется на Южно-Украинской АЭС, которая перешла на топливо Westinghouse.
https://112.ua/ekonomika/energoatom-podpisal-ocherednoy-kontrakt-s-westinghouse-v-ramkah-podgotovki-perehoda-zaes-na-amerikanskoe-toplivo-301503.html
И что ж это за «тайное соглашение» о котором знаешь даже ты )))?!!
https://zn.ua/UKRAINE/ukraina-tayno-prodlila-kontrakt-na-postavku-yadernogo-topliva-iz-rf-303747_.html
топливо от Westinghouse более качественное чем от ТВЭЛ, оно обеспечивает большую степень выгорания и обеспечивает работу реактора на 107% номинальной мощности
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2588572-v-ukraine-uvelicat-mosnost-na-energobloke-aes-s-toplivom-westinghouse.html
а почему ему не продавать если для шоколадных россия торговый партнер,
где запрет Государства на торговлю с россией?
"говорить можно что угодно но факты говорят об обратном,или не увеличиваеться товарооборот с россией, или медведчук не мотаеться между порошенко и путиным"
???
Вам не странно, что она не может этого делать при нынешней власти?
у нее есть дипломатический паспорт как у сенатора госДуры, визу ей не нужно получать,
так что может спокойно прилететь с медведчуком и прямо с служебной части аэропорта выехать с ним на автомобиле
а тепер нам пропонують новий курс - мабуть на схід.
фуфло потирає ручкі, вже і контракт новий "газовий" приготував.
юлічка рік тому заявляла, що готова сісти за стіл перемовин тет а тет, в них вже є досвід співпраці, одна країну продає - інший купує..
чом ьи й ні.
В апреле 1992 года президент США Джордж Буш-старший позвонил Егору Гайдару. Обсуждали множество различных вопросов - в том числе и Украину.
«Президент Буш: еще один вопрос. Эд Хьюитт только что вернулся из Украины. Много ли времени тратит Ельцин на выстраивание отношений с государствами бывшего Советского Союза? Я особенно заинтересован в Украине. У нас немало американцев украинского происхождения, мы относимся к ним с большим уважением. Есть вопросы связанные с ядерным вооружением. В последний раз, когда я разговаривал с Кравчуком, он с оптимизмом смотрел на быстрое разрешение основных вопросов между Украиной и Россией. Он прав или это займет много времени?
Г-н Гайдар: Это займет много времени. Президент много времени уделяет проблемам республики. В некоторых областях наблюдается быстрый прогресс, например, в отношениях с Беларусью и Казахстаном. Есть проблемы с Украиной. Конечно, мы не боимся югославского сценария в российско-украинских отношениях. Нам понадобятся новые способы установления близких отношений.
В самой Украине существует очень серьезная проблема, например, в напряженности между Западной Украиной и Киевом, проблемы с русскоязычным населением Украины. Это непросто. Украина еще не встала на курс реформ. Я надеюсь, что они ускорятся.
Посол Лукин: Это интересно. Иногда люди переоценивают значение национального вопроса в России и недооценивают его значение в Украине. Россия на 83 процента русская; Украина на 73 процента украинская.
Президент Буш: 73 процента. Кто остальные?
Посол Лукин: В основном русские.
Г-н Гайдар: Преимущественно в Крыму.
Президент: Если мы можем помочь, мы бы хотели. Конечно, это лучше оставить вовлеченным странам.
Посол Лукин: С Крымом будет сложно что-либо сделать. 5 мая Верховный Совет Крыма соберется, чтобы обсудить вопрос о проведении референдума. Они почти наверняка примут решение в пользу референдума о том, быть ли независимым или остаться в Украине. Было бы лучше отложить это в сторону, но похоже, что референдум состоится в августе.
Президент Буш: какой выбор будет на референдуме? Между независимостью, сохранением Крыма в составе Украины и присоединением к России?
Посол Лукин: Вопроса о присоединении к России не будет. Либо оставаться в Украине, либо вступать в СНГ в качестве независимого государства.
Президент: Мы желаем вам всего наилучшего»
Воно почекає
скажіть, а вас що хвилює ?
більш того. абсолютно всі виборці, крім тих, хто проголосує за Порошенку - його посіпаки
вважаєте що бойкі, рабіновичи, дамочкі хіхікающіє от восхіщєнія мужєством вована це не плєбс фуйла ?
І якщо хтось стверджує, що пост Президента України може заняти людина Путлєра - то це вирок нинішній владі!!!
побоялись зойків демократичного заходу ?
Совсем уже не стесняются. Даже не знаю, в какой стране еще стали бы терпеть такую откровенную работу на врага...
Відповідальні за операцію - пуйло та Порошенко у випадку очевидності його непроходження у 2-й тур або впевненості у тому, що навіть при застосуванні всього адмінресурсу та фальсифікацій він не виграє президентські вибори.
У конструкції російського розгінного блоку "Фрегат", який повинен вивести на орбіту перші тестові супутники британської системи OneWeb, знайшлася тріщина.
Розрив шва трубопроводу подачі гелію у паливні баки розгінного блоку знайшли у ході передстартової підготовки на космодромі Куру у Французькій Гвіані. Про це повідомляє "РИА Новости", посилаючись на слова джерел у ракетно-космічній галузі.
"У зварному шві виявлено порушення герметичності магістралі подачі гелію", - пояснило джерело.
Гелій використовується для витіснення палива при роботі двигунів. Можливо, "Фрегат" доведеться відправляти назад у Росію, тому виявлена несправність може загрожувати відтермінуванням запуску.
Джерело також повідомило, що через погодні умови запуск можливий до кінця березня, або його доведеться переносити на кінець 2019 року.
у нас высокомотивированный резерв в 200 тыс.АТОшников и армейцы с нацыками 200.
значит хуйлу надо на атаку выставить полтора миллиона педиковатых команчей.
т.е.всю набутылочную рать засРашки.
Друга справа в тому що, армія України настільки виявилася розваленою, а влада слабкою і це, теж є результатом цієї спецоперації, що для України така спецоперація виявилася справжнбою війною, яка триватиме десятиліттями. Кремляді нема сенсу нападати відкрито, вони нанесли рану і будуть довбатися в ній пальцем виснажуючи Україну. Ціль примусити українців самих повернутися у лоно "матушки РаSSеи" або ж хоч зберегти клептократичну систему влади, яка дозволить опосередковано керувати Україною і тримати її на прив'язі. Їм навіть не важливо, який вісить прапор чи виконується гімн, доки в Україні нічого не міняється, доки Україна скуповує мацковське лайно вироблене в Китаї, доки мацковські торгові мережі контролюють ринок, а бізнес виробництво. Доки Україна знаходиться в єкономічних тенетах кацапстану і править клептократія війна єрефії не потрібна це, занадто дорого і створює погану картинку. Відкрита війна розглядається кремлядью, як повний провал спецоперації та останній шанс на утримання України в своїй сфері впливу. А поки їх все влаштовує.
Чувак освобождение наших территорий расценивает как "нападение" Украины саму на себя. Интересно, как бы он оценил "нападение" США на Аляску, например?