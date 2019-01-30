 Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, уничтожены 4 террориста и "КамАЗ" с вооружением противника, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись:

- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе города Авдеевка;

- из автоматических гранатометов - вблизи поселка Богдановка;

- из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Гнутово;

- из гранатометов различных систем - вблизи поселка Новомихайловка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских сил:

- из минометов калибра 82 мм. - в районе поселка Крымское;

- из минометов калибра 82 мм. - в районе населенного пункта Катериновка;

- из крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Луганское;

- из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов - в районе населенного пункта Хутор Вильный.

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"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь, применяя дежурные огневые средства.

По данным разведки, 29 января, четверо оккупантов были уничтожены, шестеро получили ранения. Кроме того, украинскими защитниками уничтожен военный грузовик "КамАЗ" с вооружением и материально-техническими средствами противника. Также, в ходе разведывательных мероприятий на Докучаевском направлении была обнаружена и ликвидирована засада противника и захвачены:

- ПТРК "Фагот" - 1шт .;

- РПГ-18 - 1шт .;

- НСВ-12,7 "Утес" - 1 шт.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - сообщили в штабе.

В пресс-центре ОС добавили, что украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.