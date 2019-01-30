 Россия игнорирует обращения своих граждан, содержащихся в украинских тюрьмах, о переводе на родину, - "Новая газета"

Об этом говорится в материале российского издания "Новая газета", информирует Цензор.НЕТ.

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По данным издания, 22 просьбы поступили к Путину от граждан РФ, находящихся в СИЗО Украины по обвинению в участии в войне на Донбассе.

Эти письма осужденные написали еще в августе прошлого года, их передали российской стороне. Впрочем, никакого ответа на письма Россия не предоставила.

В письмах все заключенные рассказывают о своем пути, и как они попали в украинские СИЗО. Финал всех писем одинаковый, отмечает издание: "Исходя из вышеизложенного, прошу Вас, Владимир Владимирович, помочь, посодействовать в решении вопроса по моему переводу в РФ или организовать и осуществить возможный обмен заложников и военнопленных граждан РФ на политических заключенных, пленных граждан Украины, находящихся в тюрьмах РФ. Примите, пожалуйста, все необходимые меры по возвращению нас, граждан РФ, находящихся в тюрьмах Украины, к себе на Родину".

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Напомним, накануне нового года украинская сторона предлагала провести обмен заложников в форматах "22-22" и "72-19", однако Россия проигнорировала предложение Украины.