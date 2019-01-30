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 Россия игнорирует обращения своих граждан, содержащихся в украинских тюрьмах, о переводе на родину, - "Новая газета"

Прошения президенту России о переводе подали 21 гражданин и одна гражданка России, содержащиеся в колониях и СИЗО Украины по обвинениям в различном участии в войне на Донбассе.

Об этом говорится в материале российского издания "Новая газета", информирует Цензор.НЕТ.

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По данным издания, 22 просьбы поступили к Путину от граждан РФ, находящихся в СИЗО Украины по обвинению в участии в войне на Донбассе.

Эти письма осужденные написали еще в августе прошлого года, их передали российской стороне. Впрочем, никакого ответа на письма Россия не предоставила.

В письмах все заключенные рассказывают о своем пути, и как они попали в украинские СИЗО. Финал всех писем одинаковый, отмечает издание: "Исходя из вышеизложенного, прошу Вас, Владимир Владимирович, помочь, посодействовать в решении вопроса по моему переводу в РФ или организовать и осуществить возможный обмен заложников и военнопленных граждан РФ на политических заключенных, пленных граждан Украины, находящихся в тюрьмах РФ. Примите, пожалуйста, все необходимые меры по возвращению нас, граждан РФ, находящихся в тюрьмах Украины, к себе на Родину".

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Напомним, накануне нового года украинская сторона предлагала провести обмен заложников в форматах "22-22" и "72-19", однако Россия проигнорировала предложение Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3108934
 
 
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У руцких своя гордость, они своих не бросают Россия игнорирует обращения своих граждан, содержащихся в украинских тюрьмах, о переводе на родину, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 2488
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це мабуть та громадянка рф погоняло "тереза", яка підірвала стелу з прапором України взимку 2015 у Харкові. Але прапор не впав і це символічно.
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да кому нужен этот отработанный материал, бабы еще нарожают.
.масковитским ханам всегда было по фиг на свое население.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия игнорирует обращения своих граждан, содержащихся в украинских тюрьмах, о переводе на родину, - "Новая газета"
 
 
 
 
 
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