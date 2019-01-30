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 Британский парламент одобрил поправку, предусматривающую невозможность Brexit без соглашения с ЕС

Британские депутаты одобрили поправку к плану выхода Великобритании из Евросоюза, которая исключает возможность прекращения членства страны в ЕС без специального соглашения.

За это решение проголосовали 318 депутатов, против были 310, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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Поправку внесла член оппозиционной Лейбористской партии Кэролайн Спелман.

Ранее правительство заявило, что будет готово к выходу королевства из Евросоюза 29 марта даже при отсутствии соглашения с Брюсселем. При этом такой вариант Brexit кабинет министров называл нежелательным.

Депутаты проголосовали за поправку, согласно которой из соглашения с ЕС должно быть исключено упоминание о появлении пограничной и таможенной инфраструктуры между Республикой Ирландия и британской Северной Ирландией. Однако ранее в Брюсселе предупредили, что не согласятся на такое изменение, а достигнутое соглашение не подлежит пересмотру.

Также парламент Великобритании отклонил поправку, которая требовала от правительства отсрочить на несколько месяцев выход Соединенного королевства из Евросоюза.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108933
 
 
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Все типично. Вход - три копейки, выход - три тысячи баксов
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Эти британцы, еще те евреи. Загнали себя в ж... Но сумели вывернуться, да и последствия спихнули на европу. +100500
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Мы хотели, да гадина такая не отпускает.
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На каком-то этапе у х#йла денёг не хватило?
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Я много общался с британцами по поводу брексита. Подавляющее большинство молодежи и людей среднего возраста против. Но решающую роль сыграли пенсы, пропитанные идеей британия превыше всего и она для британцев. Этот слой населения способен ныне лишь жрать и ходить под себя, но они обладают правом голоса. Вот и порешили с минимальным перевеслм
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ну а шо? оно же рукожопые=)) вот если из говна шо излепить тогда да=))

Во время предстартовой подготовки к запуску разгонного блока «Фрегат» с космодрома Куру во Французской Гвиане был обнаружен разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки, передает РИА Новости со ссылкой на несколько источников в ракетно-космической отрасли.
Ракета должна была вывести в космос первые шесть спутников британской системы связи OneWeb.
По информации одного из источников, обнаруженна неисправность может привести к осрочке запуска, поскольку для проведения на месте сварочных работ придется сливать топливо. К тому же, пока неизвестно, не понадобится ли отправлять «Фрегат» для исправления дефекта обратно в Россию.
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"-Стой, кто идет?!
-Уже никто никуда не идет...."
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБританский парламент одобрил поправку, предусматривающую невозможность Brexit без соглашения с ЕС
 
 
 
 
 
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