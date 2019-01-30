 Британский парламент одобрил поправку, предусматривающую невозможность Brexit без соглашения с ЕС

За это решение проголосовали 318 депутатов, против были 310, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Поправку внесла член оппозиционной Лейбористской партии Кэролайн Спелман.
Ранее правительство заявило, что будет готово к выходу королевства из Евросоюза 29 марта даже при отсутствии соглашения с Брюсселем. При этом такой вариант Brexit кабинет министров называл нежелательным.
Депутаты проголосовали за поправку, согласно которой из соглашения с ЕС должно быть исключено упоминание о появлении пограничной и таможенной инфраструктуры между Республикой Ирландия и британской Северной Ирландией. Однако ранее в Брюсселе предупредили, что не согласятся на такое изменение, а достигнутое соглашение не подлежит пересмотру.
Также парламент Великобритании отклонил поправку, которая требовала от правительства отсрочить на несколько месяцев выход Соединенного королевства из Евросоюза.
Во время предстартовой подготовки к запуску разгонного блока «Фрегат» с космодрома Куру во Французской Гвиане был обнаружен разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки, передает РИА Новости со ссылкой на несколько источников в ракетно-космической отрасли.
Ракета должна была вывести в космос первые шесть спутников британской системы связи OneWeb.
По информации одного из источников, обнаруженна неисправность может привести к осрочке запуска, поскольку для проведения на месте сварочных работ придется сливать топливо. К тому же, пока неизвестно, не понадобится ли отправлять «Фрегат» для исправления дефекта обратно в Россию.
-Уже никто никуда не идет...."