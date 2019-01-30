 "Физическое лицо-предприниматель" и "физическое лицо" имеют разный налоговый и правовой статус, - Верховный Суд

Об этом заявил Верховный Суд в составе судебной палаты для рассмотрения дел по налогам, сборам и другим обязательным платежам Кассационного административного суда, рассмотрев дело по иску физического лица-предпринимателя в налоговую инспекцию об отмене налогового уведомления-решения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт суда.

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Истец обратился в суд с иском, в котором просил признать противоправным и отменить налоговое уведомление-решение налоговой инспекции, которым ему определено денежное обязательство по НДС в размере 49 100 грн и применена штрафная (финансовая) санкция в сумме 12 275 грн.

В обоснование исковых требований указано, что истец как физическое лицо-предприниматель имеет право на формирование налогового кредита в связи с получением в пользование автомобиля по договору лизинга. Кроме того, истец указал на нарушение процедуры проведения проверки.

Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили. Налоговый орган обжаловал их решения, отметив, что согласно акту проверки суть нарушения состоит в том, что физические лица-предприниматели не ведут бухгалтерского учета и не могут учитывать основные средства на балансе, определять их первоначальную и остаточную стоимость, а также долю их использования именно в хозяйственной деятельности. Такие плательщики не могут включать в состав расходов и налогового кредита по НДС суммы, уплаченные в связи с приобретением (сооружением) и содержанием основных средств.

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Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, учитывая то, что суды не установили, какую систему налогообложения избрал истец, тогда как "физическое лицо-предприниматель" и "физическое лицо" имеют разный налоговый и правовой статус. Такие доводы, указанные ответчиком, остались без внимания судов, но их исследование имеет важное значение для правильного разрешения этого дела.

При проведении проверки налоговый орган ссылался на предписания ст. 177 Налогового кодекса Украины, которая определяет налогообложение доходов, полученных физическим лицом-предпринимателем от осуществления хозяйственной деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения. Зато в договоре финансового лизинга указано, что истец является плательщиком единого налога.

Таким образом, без выяснения выбранной истцом системы налогообложения суды не могли применить соответствующие нормы материального права, регулирующие спорные правоотношения.

Суды оставили без внимания исследования тех обстоятельств, с которыми налоговый орган связывает несоблюдение налогового законодательства в указанных правоотношениях.

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Кроме этого, Суд отметил, что поскольку в соответствии с п. 6 Порядка государственной регистрации и учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов и мотоколясок, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 7 сентября 1998 года № 1388, предусмотрена регистрация транспортных средств только за юридическими или физическими лицами, то есть в свидетельствах о регистрации транспортных средств не может указываться как их владелец физическое лицо-предприниматель. Итак, как видно из содержания этой нормы, транспортные средства регистрируются за их владельцами (физическими или юридическими лицами), а регистрация за физическими лицами-предпринимателями не предусмотрена.

То есть суды пришли к преждевременному выводу, что невозможность государственной регистрации транспортных средств за физическими лицами-предпринимателями не лишает права таких лиц на налоговый кредит по операциям по приобретению транспортных средств, если были соблюдены условия его формирования, определены ст. 198 ГК Украины.