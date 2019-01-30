 За пять лет ЕС выделил €280 миллионов на восстановление и развитие Украины, - представитель ЕК Вагнер

Об этом 29 января заявил в Мариуполе на брифинге руководитель группы поддержки Украины в Европейской комиссии Питер Вагнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"На гуманитарное направление, направление восстановления и развития Европейский союз за предыдущие 5 лет предоставил почти €300 млн, если точнее - €280 млн", - сказал Вагнер.

Он напомнил, что группа поддержки Украины, которую он возглавляет, создана почти 5 лет назад Европейским союзом для помощи нашей стране. "Уже достаточно много проектов реализуется в этом регионе, и наша цель - выяснить, что еще мы можем сделать", - подчеркнул Вагнер.

Он акцентировал, что Украина остается на повестке дня Европейского союза, "как в наших двусторонних контактах, так и в контексте нашей международной деятельности, многосторонних контактов".

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