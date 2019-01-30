 За пять лет ЕС выделил €280 миллионов на восстановление и развитие Украины, - представитель ЕК Вагнер

Об этом 29 января заявил в Мариуполе на брифинге руководитель группы поддержки Украины в Европейской комиссии Питер Вагнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На гуманитарное направление, направление восстановления и развития Европейский союз за предыдущие 5 лет предоставил почти €300 млн, если точнее - €280 млн", - сказал Вагнер.
Он напомнил, что группа поддержки Украины, которую он возглавляет, создана почти 5 лет назад Европейским союзом для помощи нашей стране. "Уже достаточно много проектов реализуется в этом регионе, и наша цель - выяснить, что еще мы можем сделать", - подчеркнул Вагнер.
Он акцентировал, что Украина остается на повестке дня Европейского союза, "как в наших двусторонних контактах, так и в контексте нашей международной деятельности, многосторонних контактов".
Оппозиция Венесуэлы, контролирующая Национальную ассамблею, намерена пересмотреть контракты на поставки вооружений, заключенные с Россией правительством Николаса Мадуро, а также отношения с Москвой в целом.
Такое заявление сделал Густаво Тарре Брисеньо, назначенный парламентом на пост спецпредставителя Венесуэлы при Организации американских государств (ОАГ), выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, передает ТАСС.Кроме того, Брисеньо заявил, что Россия преследует в Венесуэле геополитические цели, противопоставив ей Китай, который «просто ведет бизнес». По его словам, у России «имеются геополитические амбиции, но нет денег, чтобы воплотить в жизнь эти амбиции».
У штаті Орегон у місцевому університеті вчені працюють над перспективною нанотехнологією діагностики та лікування раку. Лабораторію заснували українські науковці - Олена та Олег Таратула.Поружжя винайшло метод, який дозволяє виявляти злоякісні пухлини на ранній стадії і видаляти з організму усі ракові клітини, пише "Голос Америки".