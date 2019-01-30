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 За пять лет ЕС выделил €280 миллионов на восстановление и развитие Украины, - представитель ЕК Вагнер

Европейский союз за прошедшие пять лет предоставил €280 миллионов на гуманитарное направление, восстановление и развитие Украины.

Об этом 29 января заявил в Мариуполе на брифинге руководитель группы поддержки Украины в Европейской комиссии Питер Вагнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"На гуманитарное направление, направление восстановления и развития Европейский союз за предыдущие 5 лет предоставил почти €300 млн, если точнее - €280 млн", - сказал Вагнер.

Он напомнил, что группа поддержки Украины, которую он возглавляет, создана почти 5 лет назад Европейским союзом для помощи нашей стране. "Уже достаточно много проектов реализуется в этом регионе, и наша цель - выяснить, что еще мы можем сделать", - подчеркнул Вагнер.

Он акцентировал, что Украина остается на повестке дня Европейского союза, "как в наших двусторонних контактах, так и в контексте нашей международной деятельности, многосторонних контактов".

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Источник: https://censor.net.ua/n3108931
 
   
 Топ комментарии
 
Цельных $7 на душу населения. Благодетели.
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Насиров и насцалик просили передать спасибо.



За пять лет ЕС выделил €280 миллионов на восстановление и развитие Украины, - представитель ЕК Вагнер - Цензор.НЕТ 2726

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Мигранты за квартал больше переводят.
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280 мільйонів на п'ять років не дуже великі гроші. Розпиляли і забули.
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Їх розпиляли і забули, ще до того як виділили. За пять лет ЕС выделил €280 миллионов на восстановление и развитие Украины, - представитель ЕК Вагнер - Цензор.НЕТ 5962
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Можливо, бо просто так гроші не дають🤔
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Ти дивись, прозріло. Да канєшно треба красти, а то путін нападе.
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Цельных $7 на душу населения. Благодетели.
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Раздали бы на премии нормальным судьям и прокурорам + тем кто сдал коллег - было бы дело, а так пойдет на лавокки кернеса ценой в авто (основе и опоре любого политика времен Кучмы)
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ну а шо?

Оппозиция Венесуэлы, контролирующая Национальную ассамблею, намерена пересмотреть контракты на поставки вооружений, заключенные с Россией правительством Николаса Мадуро, а также отношения с Москвой в целом.
Такое заявление сделал Густаво Тарре Брисеньо, назначенный парламентом на пост спецпредставителя Венесуэлы при Организации американских государств (ОАГ), выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, передает ТАСС.Кроме того, Брисеньо заявил, что Россия преследует в Венесуэле геополитические цели, противопоставив ей Китай, который «просто ведет бизнес». По его словам, у России «имеются геополитические амбиции, но нет денег, чтобы воплотить в жизнь эти амбиции».
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Наверно фамилия Вагнер навеяло . Сплошные теперь Вагнеры.
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Насиров и насцалик просили передать спасибо.





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Мигранты за квартал больше переводят.
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Та да, у нас уже заиды от чёрной икры !)))
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Вагнер забыл добавить в конце ключевую фразу:"Мне так кажется".
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А цей Вагнер часом не з однойменного "ЧВК"?
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спасибо канешна. только вот польше, например, с 2004 по 2014 ЕС оказал помощь в размере 101 миллиард евро. вот это я понимаю помошь. я еще молчу об уровне инвестиций в эту страну
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Українське подружжя Олена та Олег Таратула в США винайшло революційний метод лікування раку

У штаті Орегон у місцевому університеті вчені працюють над перспективною нанотехнологією діагностики та лікування раку. Лабораторію заснували українські науковці - Олена та Олег Таратула.Поружжя винайшло метод, який дозволяє виявляти злоякісні пухлини на ранній стадії і видаляти з організму усі ракові клітини, пише "Голос Америки".
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Смешные вы. Напоминает скорее жертвоприношение Идолу коррупции.
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Если ЕС сказал бы кому именно было выделено и на какие цели , то это заявление было бы более прозрачным . В зашифрованный текст наводит на мысль , что о судьбе этих денег знает только узкий круг людей , с двойными подбородками .
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да...это конечно не 17 миллиардов как путин "подарил"Венесуэле...но думаю двигаться есть куда...если не будет "фрс-мажера" с выборами-можно будет принимать в разы больше... За пять лет ЕС выделил €280 миллионов на восстановление и развитие Украины, - представитель ЕК Вагнер - Цензор.НЕТ 5117
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа пять лет ЕС выделил €280 миллионов на восстановление и развитие Украины, - представитель ЕК Вагнер
 
 
 
 
 
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