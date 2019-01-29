EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 За рубежом
  1162  7
Все про:Россия (71841) финансирование (1303) ЧВК_"Вагнера" (78) Пригожин Евгений (4)

 Руководство Генштаба ВС РФ поручило бизнесмену Пригожину создать "ЧВК Вагнера" в 2010 году, - The Bell

Идея создания частной военной компании, известной как "группа Вагнера" или "ЧВК Вагнера" принадлежит руководству Генштаба Вооруженных сил России. Реализацию проекта в 2010 году поручили бизнесмену Евгению Пригожину.

Об этом говорится в расследовании российского издания The Bell, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Установлена связь между оккупацией Крыма и действиями РФ в Венесуэле, - журналист Клименко. ФОТО

По информации журналистов, у военного руководства РФ с 2009 года была идея создать частную группу из силовиков, которые вышли на пенсию и имеют опыт боевых действий. В июне 2010 года военное руководство РФ также обсуждало эту идею с создателем первой в мире легальной ЧВК Executive Outcomes Эбеном Барлоу.

После этого в 2012 году создание ЧГК новый глава Генштаба Валерий Герасимов согласовал с президентом РФ Владимиром Путиным, а в 2013 году туда уже начали набирать наемников, рассказал источник The Bell в частных военных структурах.

По оценке издания, всего в рядах ЧВК с 2014 года могли "служить" от 7 до 10 тысяч наемников.

Организацией ЧВК предложили заняться Пригожину, поскольку он не входил в ближайшее окружение Путина и "намного дольше оставался в тени", утверждает The Bell.

Также смотрите: Документы наемников "ЧВК Вагнера" подтверждают, что это тайный отряд Вооруженных сил РФ, - Грицак. ИНФОГРАФИКА

"Как раз после 2010 года он начинал выстраивать свой бизнес по поставке питания для государственных нужд. Начав с организации питания в школах, Пригожин нацелился на рынок, который он сам в 2011 году оценивал в триллион рублей: "У нас планы - армия. Это более полумиллиона человек. Милиция - два миллиона", - говорится в материале.

По данным журналистов, сначала Пригожин не поддерживал возможность участвовать в проекте из-за отсутствия очевидной выгоды, однако не стал отказываться.

Сам Пригожин в разговоре с изданием свою причастность к "ЧВК Вагнера" отрицал, однако, по словам, журналистов, впервые прокомментировал свою связь с ЧВК.

Через представителя Пригожин передал, что у него нет компаний, которые были бы связаны с контрактами на поставку и оказание услуг армии "за исключением редких мероприятий в рамках кейтерингового обслуживания", а сам он не имеет никакого отношения к "ЧВК Вагнера".

Смотрите также: СБУ выяснила имена 10 наемников ЧВК "Вагнера", причастных к убийству российских журналистов в Центральноафриканской республике. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3108929
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну а шо?
Руководство «Газпрома» не смогло подписать соглашение с China Development Bank, подконтрольным китайскому правительству. Деньги в рамках проектного финансирования компания рассчитывала пустить на запуск завода по переработке газа в Амурской области. Предприятие, которое готово на 25% и которое по планам запустят в эксплуатацию в 2021 году, должно стать крупнейшим в России, но теперь концерну придется искать средства «на стороне», пишет «Коммерсант».
 показать весь комментарий
 
 
это Китай не напрягся - а расслабился на паРашу...?\а ты что - расстроился по этому поводу...?\
 показать весь комментарий
 
Скоріше, реактивним шоколадним оком для миттєвого присідання на пляшку.
 показать весь комментарий
 
Только из любопытства: когда они этому сброду бандюков-любителей присваивали имя "Вагнер", они вдохновлялись музыкой немецкого композитора или просто на фашистов дро...или?
 показать весь комментарий
 
Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- https://upl.pp.ua/vspres
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРуководство Генштаба ВС РФ поручило бизнесмену Пригожину создать "ЧВК Вагнера" в 2010 году, - The Bell
 
 
 
 
 
 вверх