 Руководство Генштаба ВС РФ поручило бизнесмену Пригожину создать "ЧВК Вагнера" в 2010 году, - The Bell

Об этом говорится в расследовании российского издания The Bell, передает Цензор.НЕТ.

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По информации журналистов, у военного руководства РФ с 2009 года была идея создать частную группу из силовиков, которые вышли на пенсию и имеют опыт боевых действий. В июне 2010 года военное руководство РФ также обсуждало эту идею с создателем первой в мире легальной ЧВК Executive Outcomes Эбеном Барлоу.

После этого в 2012 году создание ЧГК новый глава Генштаба Валерий Герасимов согласовал с президентом РФ Владимиром Путиным, а в 2013 году туда уже начали набирать наемников, рассказал источник The Bell в частных военных структурах.

По оценке издания, всего в рядах ЧВК с 2014 года могли "служить" от 7 до 10 тысяч наемников.

Организацией ЧВК предложили заняться Пригожину, поскольку он не входил в ближайшее окружение Путина и "намного дольше оставался в тени", утверждает The Bell.

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"Как раз после 2010 года он начинал выстраивать свой бизнес по поставке питания для государственных нужд. Начав с организации питания в школах, Пригожин нацелился на рынок, который он сам в 2011 году оценивал в триллион рублей: "У нас планы - армия. Это более полумиллиона человек. Милиция - два миллиона", - говорится в материале.

По данным журналистов, сначала Пригожин не поддерживал возможность участвовать в проекте из-за отсутствия очевидной выгоды, однако не стал отказываться.

Сам Пригожин в разговоре с изданием свою причастность к "ЧВК Вагнера" отрицал, однако, по словам, журналистов, впервые прокомментировал свою связь с ЧВК.

Через представителя Пригожин передал, что у него нет компаний, которые были бы связаны с контрактами на поставку и оказание услуг армии "за исключением редких мероприятий в рамках кейтерингового обслуживания", а сам он не имеет никакого отношения к "ЧВК Вагнера".

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