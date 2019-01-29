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 Тимошенко вместе с "киборгами" и военными почтила память героев Крут. ФОТО

Кандидат в Президенты Украины, председатель политической партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлия Тимошенко вместе с военнослужащими и "киборгами" почтила подвиг героев Крут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.

Тимошенко вместе с киборгами и военными почтила память героев Крут 01

Бой под Крутами глава "Батькивщины" назвала величественной победой, которая вошла в историю нашей страны и сегодня дает нам силу: "101 год назад наши ребята здесь, под Крутами, показали, как бороться за Украину".

Тимошенко подчеркнула: получение мира в Украине сегодня возможно при условии мощной армии, членства в НАТО и возвращения к гарантиям Будапештского меморандума. Она напомнила, что в 1994 году Украина отказалась от третьего по мощности в мире ядерного потенциала в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности.

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"Наша задача: во-первых, привлечь всех, кто давал Украине гарантии в 1994 году, к реальным, весомым международным переговорам. Мы добьемся, чтобы гаранты выполнили свои гарантии, чтобы в Украину пришел настоящий мир, а не его иллюзия. И я знаю, что так будет", - подчеркнула председатель "Батьківщини".

Тимошенко вместе с киборгами и военными почтила память героев Крут 02

Тимошенко вместе с военнослужащими и "киборгами" возложила цветы к Мемориалу памяти Героев Крут.

Также смотрите: Сегодня нужно защищать Украину от зла, которое находится внутри, - что говорят "киборги", публично поддержавшие Тимошенко. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3108928
 
   
 Топ комментарии
 
Кто-то в лицо знает настоящих киборгов?

Им реально заняться больше нечем, кроме пиара Тимошенко?
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Она ни разу не была на фронте, не пожертвовала ни копейки на армию. Про воинов вспомнила только перед выборами... Циничная, лживая старуха. Тимошенко вместе с "киборгами" и военными почтила память героев Крут - Цензор.НЕТ 9723
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Я гордився ними... душою був з ними. (Сонька Бондар) ))
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Закрой падаль свое пороховское рыло - ублюдки хреновы.
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Пропоную, як в старі часи голосувати, але не партійними білетами, а платіжками за ЖКХ. Особливо мені подобаєтся платіжка за тепло в моїх холодній квартирі. От, нею і піду голосувати, щоб мені не розповідали попрохоботи про "стрімке зростання моїх доходів". Щоб їм так зростало від сльоз знедолених українців. А-ну підіть у районний центр, чи в село і розкажіть там, що середня зарплата в Україні зросла до 10 тис. грн. Та вас там без Ляшка на вила посадять і прізвища не спитають. Про реванш вони тут нам розповідають... Сволоти!!!
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Так у Юли там ведь есть целый батальон, "Батькивщына" торжественно его презентовала в 2014 году. Правда он потом где то потерялся в степях Донбасса...
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Як казала моя кума, в 2004 р.; "Жiнка не буде красти"))) Тодi жiнка була помаранчевою принЧесою". Я не сперечався, бо кума б менi беньки вицарапала))) Я казав "Та то даааа", а сам думав, яка ты дурепа))) Потiм вона за Коломойского топила, "от бы нам такого президента" Я не сперечався, казав: "Та то даааа", а сам думав: "яка ты дурепа"))). Нещодавно з нею говорыв, каже: "не дали Юлi Володимiровнi в 2004 роцi президентом бути, може зараз виберемо" Я не сперечаюсь, бо жахливо! Кажу: Та то даааа". Кум теж такий же. Про рибалку, гаразд, а пр полiтику, сиди i " та то дааа". а сам иумаю, дурепи ви")))
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Хватит сопли пузырить о своих доходах и платежках, Украина последнюю краюху хлеба фронту отдает
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Ой не вся, ой не останній край своєї хлібини. Більше того скажу, що далеко не всі знають і визнають наявність війни і фронту в Україні. Приземляйтесь. Потроху, щоб не дуже забити свої сідниці. А більшості приближених порохоботів ця війна приносить такий край хлібини, що вам і не снилося. Приземлилися?
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Ну раз головна киборгиня сказала тоді ой!
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Какая шваль редкая..не дай Бог это станет президентом сольёт с потрохами. Свихнулась совсем на власти, тупо на всё готова
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Ви на сьогоднішній "зльот" дивилися? Раджу. Там просто фантастика корупцію у дуже концентрованому вигляді. Просто "чорна дірка" якась. Чи ви, так, при обов"язках?))
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Теперь у каждого кандидата есть ручные киборги. По чем они кстати продаются?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко вместе с "киборгами" и военными почтила память героев Крут. ФОТО
 
 
 
 
 
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