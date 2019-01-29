 Бесплатные адвокаты спасли в прошлом году от тюрьмы 280 украинцев , - министр Петренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, информирует пресс-служба ведомства.

"Только в прошлом году нашим защитникам удалось добиться оправдательных приговоров в 280 уголовных производствах. Это значит, что еще 280 невиновных украинцев были спасены от тюрьмы. Если бы не было наших адвокатов, все эти люди, по часто сфабрикованным для обеспечения статистики делам, попали бы в тюрьму, а их жизнь навсегда была бы разрушена клеймом преступника", - отметил Петренко.

Также читайте: В прошлом году в Украине по упрощенной процедуре поженились 30 тыс. пар, - Минюст

По его словам, статистика свидетельствует, что за защитой своих прав в суде в центры и бюро юридической помощи, которых в настоящее время действует 552 по всей стране, чаще всего обращаются именно незащищенные категории населения.

Как отметил Петренко, 64,9% от всех обратившихся за помощью, составляли малообеспеченные лица, 13,6% - лица с инвалидностью, 9,3% - внутренне перемещенные лица, 8,9% - участники боевых действий, 1,5 % - дети.

В целом, по словам министра, в 2018 году адвокаты системы БПД обеспечили защиту 129 160 граждан по уголовным, гражданским и административным делам, а работники центров БПП в суде защитили интересы почти 35 тысяч украинцев.

Также читайте: За год сумма удержанных с украинцев алиментов выросла в два раза, - министр Петренко

Кроме того, отметил Петренко, еще более 550 тысяч украинцев получили консультации и разъяснения.

Министр добавил, что в круг лиц, имеющих право на гарантированную государством правовую помощь, были добавлены временно перемещенные лица, а также расширен круг вопросов, по которым правовая помощь предоставляется участникам АТО.

В этом году, как отметил Петренко, такое право получили пострадавшие от домашнего насилия или насилия по признаку пола и все без исключения дети.

Министр также отметил, что с целью расширения доступа к БПП развивается сеть дистанционных пунктов доступа к БПП и проводятся выезды мобильных консультационных пунктов для приема граждан.

Также читайте: Яценюк, Петренко и Йованович открыли Межрегиональный правовой клуб в Киеве