 В Днепре из противотанкового гранатомета стреляли во внедорожник с людьми, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Депаратамент коммуникации Национальной полиции.

"Водитель и пассажир, которые находились в автомобиле, не пострадали", - говорится в сообщении.

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В единый реестр досудебных расследований внесены сведения с предварительной правовой квалификацией ст. 15 ч. 2 п. 5 ст. 115 УК (покушение на убийство).

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