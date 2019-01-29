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 В Днепре из противотанкового гранатомета стреляли во внедорожник с людьми, - Нацполиция. ФОТО

В Днепре на перекрестке ул. Литейной и Крутогорного спуска в Соборном районе неизвестный осуществил выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону автомобиль Toyоta.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Депаратамент коммуникации Национальной полиции.

В Днепре из противотанкового гранатомета стреляли во внедорожник с людьми, - Нацполиция 01

"Водитель и пассажир, которые находились в автомобиле, не пострадали", - говорится в сообщении.

В Днепре из противотанкового гранатомета стреляли во внедорожник с людьми, - Нацполиция 02

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В единый реестр досудебных расследований внесены сведения с предварительной правовой квалификацией ст. 15 ч. 2 п. 5 ст. 115 УК (покушение на убийство).

В Днепре из противотанкового гранатомета стреляли во внедорожник с людьми, - Нацполиция 03

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В Днепре из противотанкового гранатомета стреляли во внедорожник с людьми, - Нацполиция 04

Источник: https://censor.net.ua/n3108925
 
 
 Топ комментарии
 
пипец. скоро из танков стрелять будут. прямой наводкой из подворотни. В Днепре из противотанкового гранатомета стреляли во внедорожник с людьми, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3078
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Не,ну вообще-то криминагенная ситуация нормальная а это так,мелкое хулиганство. В Днепре из противотанкового гранатомета стреляли во внедорожник с людьми, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8481
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"Ситуация стабилизировалась!" (с) А. Аваков
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пипец. скоро из танков стрелять будут. прямой наводкой из подворотни. В Днепре из противотанкового гранатомета стреляли во внедорожник с людьми, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3078
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Обычные разборки,криминал,или бизнес.Просто с калашей перешли на мухи.
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Идиоты стреляли кумулятивным по авто. От движка наверняка ничего не осталось, а салон целый. Вот если бы осколочно-фугасным пальнули... От джипа бы вообще ничего не осталось
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От движка настолько ,,ничего неосталось" что даже на капоте изнутри краска необгорела. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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Краска возможно, но в движке практически сплошная дыра
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а Вы видели ОФ гранату у реактивных гранат?
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депутат береза готов стреляться из танка на дуэли с сенатором морозовым
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Из пистолета.... 100м... то чудо уже удалило пост...
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"Наші люди на таксі в булошну не їздять!"(с)
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Странно что не "хулиганство" Порох решил прывитать Филатова. не??
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Ну а Кернес наш харьковский и не ложился! Он сам приишоол! (с)
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Якщо допа не симулює, а це справжній зараз його вигляд - хай там судять. Туди йому і дорога.
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офигеть!
как в Днепре не скучно живут....
(и все целы... классный джип... и случайное счастье...)
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Конечно пугали раз граната в моторный отсек ушла . Так обычно всегда всех пугают
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В данном случае он для кумулятивного заряда. как бумага - насквозь и не заметил толком
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мля,а зрада плачет,шо короткоствол не разрешают В Днепре из противотанкового гранатомета стреляли во внедорожник с людьми, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4808
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Так короткоствол и не разрешают. Так что спи спокойно.
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Тема относить гранатомёт к травматическим устройствам или всё же к боевому короткоствольному оружию раскрыта недостаточно полно .Да и к тому же сам Президент пообещал Народу что вместо короткостволов он-,,унеможливить саму можливість для правопорушень" Перемога на лицо .Это же не правонарушение это просто цирк на дроті. Ставим птицу напротив раздела ,,перемоги" -после армии , мови и веры
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А гранатомёты, судя по всему разрешили?
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А как же, он же травматического действия и только для исключительно избранных особ и вообще это самооборона от внедорожника который наверное хотел по-пьяни подавить людей на остановке, "нихто" не пострадал, всё в рамках "закона", ніякого криміналу, "справа закрита" У Дніпрі з протитанкового гранатомета стріляли в позашляховик з людьми, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6198
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Не,ну вообще-то криминагенная ситуация нормальная а это так,мелкое хулиганство. В Днепре из противотанкового гранатомета стреляли во внедорожник с людьми, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8481
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"Ситуация стабилизировалась!" (с) А. Аваков
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Верно, и даже на гранате стабилизаторы.....
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Как писалЖванецкий - "То ли гранатомёт был несвежий, то ли джип бронированный.."
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Якась х..ня, пасажіри нєпастрадалі... Шо ж то за гранатомет?
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гранатомёт кумулятивного действия, струя попала в двигатель, а не в салон, пробила движок, железо приняло на себя всё энергию, как то так
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,,струя попала в двигатель" - так попала, шо аж даже краска необгорела.
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Иногда лучше молчать. Гуглите кумулятивный заряд и принцип его действия.
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Ты здесь очень много понаписывал защищая свою версию, то ли как следователь, то ли как человек которому выгодна эта фальсификация и её нужно сделать правдоподобной.
То шо я тебе скажу, так это то, что не один ты служил в армии и не один ты видел воотчию как работает кумулятивный заряд. Даже складывается впечатление шо ты таки на практике и невидел как срабатывает кумулятивный и его последствия. Чисто теория которую сейчас можно везде прочитать.
То если Вам таки нужно создать видимость неудавшегося покушения, самое реальное что могло произойти глядя на эти фото, так это то, что заряд то как раз и несработал. То ли граната была учебная болванка, то ли у гранаты несработал взрыватель.
А ото про кулюмулютивные которые только ,,двигатель сожгли-прожгли".... ото забудь. Бо как раз то кумулятивный срабатывает, если срабатывает то покруче ,,шмеля" будет.
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Таки нет. При кумулятивной струе будет отверстие в пару см. На фото болванка пробила жесть. даже ее не заметив. Таи должно быть при кумулятиве
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В хорошего человека с гранатомета не стреляют.
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Найти и в АТО их отправить. Учиться стрелять.
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Та не. Бандиты бы убили, а тут видите - никто не пострадал.
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Зря Пэтро Бляхэр купил бронированные мерседесы. У людей уже гранатометы против них есть. У Дніпрі з протитанкового гранатомета стріляли в позашляховик з людьми, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9100
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редакторы с неоконченным высшим! " В Днепре из противотанкового гранатомета стреляли ПО внедорожнику с людьми, - Нацполиция. ФОТО
куда катимся????!!!
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Так то был короткоствол, а не гранатомёт ? А ну тады усё в порядке . Зрады тута нету. Дырка от травмата походу .На фото видно что в колесо метил .Видно снайпер был стрелок , ворошиловский . Все живы .Значит таки ПЕРЕМОГА! У Дніпрі з протитанкового гранатомета стріляли в позашляховик з людьми, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6973
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как так, кто разрешение выписывал на покупку гранатомёта и карточку на отстрел? Пробейте по номеру и загляните в гильзотеку.
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Нет. просто заряд гранатомета кумулятивный. а не фугасный, тоесть расчитан на броню танка
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Блин, Вы так настойчиво сообщаете подробности...,
ВЫ СЛУЧАЙНО НЕ СТРЕЛОК????? 😉
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В армии настрелялся из подобного добра по самое горло
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А Вы так отмазываете событие....
Вы случайно не оплатили выстрел?
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вы уж простите но внедорожник и люди как то мало ассоциируются в наших реалиях жизни
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Напевно цілилися в пасажирів авто, а попали в машину?!
За такою термінологією статті й впровадження можна не відкривати, якщо прирівняти гранатомет до рогатки... і ніякого замаху на життя і здоров'є людини не було... дрібне хуліганство... і іграшковий гранатомет...
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Фальсификация явная. Кому то нужен цирк с якобы покушением. Хотя бы уже фото невыставляли.
Если гранатомётный выстрел войдёт в джип, то там будут совсем другие ,,отверстия", и совсем другая форма джипа останется после выстрела гранатомёта.
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У вас совсем устаревшая информация.. Факты на фото.......А вообще омерзительно до горя.
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Видите ли, но так сложилось шо я видел джипы в которые и правда стреляли из гранатомётов. И это было задолго до этой войны. В нестоль далёкие девяностые ,,стрелять" по джипам с ихними хозяевами было то ещё развлечение. Как раз сто процентно попадало под тему статьи - ,,покушение"
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Заряд гранатомата бывает разный. Если бы фугасный - от джипа ничего бы не осталось. Здесь похоже - кумулятивный - прожигает в броне тонкую дырку и давлением газа разносит тела на куски. В данном случае струя прожгла насквозь движок, а весь газ распорошился в воздухе
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Допускаю что Вы далеки от боеприпасов, и только слышали об их действиях. Мне просто интересно вы сами то верите в то, что написали?????
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Ага. Пулял даже десятки раз с разными зарядами. Для джипа - Шмель термобарический - самое оно
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По вашему, кумулятивный боеприпас сдувается в иголку и нет никакого взрыва? Вы физику учили в школе? Газам формирующи из медной воронки струю и толкнувшим её вперёт глубоко пофиг любые фантазии, они распространяются по пути наименьшего сопротивления со скоростью во много превосходящей скорость звука (от 1,8 - 10 км/с). И жестяная коробка им не преграда. Попробуй положить на колесо 600 грамм гексогена (2,12км/с) и посмотрим на разрушения. А в некоторых головках и до килограммма ВВ.
К стати, показательно то, что бытовал миф, о том, что кумулятивная струя создаёт в танке повышеное давление, от которого и гибнет экипаж но, по-факту оказалося, что гибли чаще от того, что взрывная волна проходила через открытые люки танков. Тоесть, взрыв имеет достаточную энергию, чтобы поразить экипаж даже через открытые люки. А тут жестяное крыло мение 0,4мм слегка девормировано.
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Направленая умулятивная струя размягчает броню, позволяя через нее пробиться тонкому ударному сердечнику - размер входного отверстия в броне - не больше пары см. На фото видим . что болванка своим весом проломила жесть и ушла в движок. не обпалив даже краску жести джипа, что и говорит о кумулятивном заряде
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Фамилии чудом выживших в студию, я думаю когда узнаем кто был в машине, то станет понятно сей поступок.
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По телебаченню було канал "Україна" : депутат Семенченко кудись заникав трофейний арсенал зброї цілу вантажівку віджату у 2014 у сепаратистів.
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То хай докажут, а звездеть мона что угодно.
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та це ж розповідали хто з ним служив у батальоні "донбас".
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И это называется "гранатомёт"?
Мне жутко если ТАКОЕ стоит на вооружении.
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Вообще то говоря странный выстрел !!! Похоже что несработал сам заряд ! По поводу умников и споров какая ракета была бесмысленно так как она просто несработала !!! Нужно ехать в церковь ставить свечи родились второй раз ))) По поводу заряда спорить бесполезно если бы сработал были бы покойники 100% ! Кстати джип обычный без брони ! Очень жаль что в моем городе такой беспредел (((
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Однозначно не сработал пьезовзрыватель если граната была боевой, а не практической.
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Скоро в продаже! LC200, не бит, не крашен.
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Чогось всі думають,як протитанковий гранатомет,то від джипа мають залишитися лише друзки.Проте у випадку кумулятивного заряду пошкодження почасти так і виглядає.
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так, з іншої сторони отвір наскрізний повинен бути
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осуществил выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону автомобиль Toyоta

осуществил выстрел из предмета похожего на гранатомет в сторону предмета похожего на автомобиль
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ОБЫЧНАЯ РЯДОВАЯ РАЗБОРКА, ПРОСТО "БОМЖИ" НЕ ПОДЕЛИЛИ МЕСТО ВОЗЛЕ РЫНКА.
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Теперь хозяин машины сможет страховку получить.Если машина была застрахована от выстрела из гранатомета.
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Киллеры не опытные, надо было из противокрузакового гранатомёта стрелять.
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Странно.
РПГ-26, работает всегда хорошо.
Частичное срабатывание.
Повезло одним и не повезло другому.
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Самое смешное, что джипу почти ничего. А как же таким дерьмом танки подбивать? Не оружие, а сплошная халтура. Видимо на Ленинской Кузнице сделано.
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надо разрешить продажу гранатаметов, что бы нападающий всегда знал, что ему могут ответить!!!)
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Цікаві подробиці цього нападу: тойота ландкрузер виявився броньованим, а у авто був кримінальний авторітет з Грузії, який у розшуку в інтерполі.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Днепре из противотанкового гранатомета стреляли во внедорожник с людьми, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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