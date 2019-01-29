 В Днепре из противотанкового гранатомета стреляли во внедорожник с людьми, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Депаратамент коммуникации Национальной полиции.
"Водитель и пассажир, которые находились в автомобиле, не пострадали", - говорится в сообщении.
В единый реестр досудебных расследований внесены сведения с предварительной правовой квалификацией ст. 15 ч. 2 п. 5 ст. 115 УК (покушение на убийство).
как в Днепре не скучно живут....
(и все целы... классный джип... и случайное счастье...)
То шо я тебе скажу, так это то, что не один ты служил в армии и не один ты видел воотчию как работает кумулятивный заряд. Даже складывается впечатление шо ты таки на практике и невидел как срабатывает кумулятивный и его последствия. Чисто теория которую сейчас можно везде прочитать.
То если Вам таки нужно создать видимость неудавшегося покушения, самое реальное что могло произойти глядя на эти фото, так это то, что заряд то как раз и несработал. То ли граната была учебная болванка, то ли у гранаты несработал взрыватель.
А ото про кулюмулютивные которые только ,,двигатель сожгли-прожгли".... ото забудь. Бо как раз то кумулятивный срабатывает, если срабатывает то покруче ,,шмеля" будет.
куда катимся????!!!
ВЫ СЛУЧАЙНО НЕ СТРЕЛОК????? 😉
Вы случайно не оплатили выстрел?
За такою термінологією статті й впровадження можна не відкривати, якщо прирівняти гранатомет до рогатки... і ніякого замаху на життя і здоров'є людини не було... дрібне хуліганство... і іграшковий гранатомет...
Если гранатомётный выстрел войдёт в джип, то там будут совсем другие ,,отверстия", и совсем другая форма джипа останется после выстрела гранатомёта.
К стати, показательно то, что бытовал миф, о том, что кумулятивная струя создаёт в танке повышеное давление, от которого и гибнет экипаж но, по-факту оказалося, что гибли чаще от того, что взрывная волна проходила через открытые люки танков. Тоесть, взрыв имеет достаточную энергию, чтобы поразить экипаж даже через открытые люки. А тут жестяное крыло мение 0,4мм слегка девормировано.
Мне жутко если ТАКОЕ стоит на вооружении.
осуществил выстрел из предмета похожего на гранатомет в сторону предмета похожего на автомобиль
РПГ-26, работает всегда хорошо.
Частичное срабатывание.
Повезло одним и не повезло другому.