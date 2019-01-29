 Сущенко оставил в библиотеке СИЗО "Лефортово" книги для военнопленных украинских моряков

Об этом он написал в письме российской правозащитнице Ольге Мазуровой, которое она цитирует в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"К снегу уже привык, стараюсь гулять постоянно. Сейчас стало теплее, чем накануне Нового Года. Снег идет, оставляя красивые узоры. Ранее ему помогал мороз. Оба-двое очень преуспели в этом своем деле. Очень сожалею об отсутствии фотокамеры. Столько упущенных снимков… Эх. Решетки в морозном снегу бывают такими грациозными, скажу я Вам! А сетка рабица под снегом?", - цитирует Мазурова.

По ее словам Сущенко также пишет о том, что было свидание с близкими и благодарит всех за участие в судьбе украинских моряков-военнопленных.

"Пожелайте им и от меня скорейшего счастливого плавания. Уверен, что час, когда ветер наполнит их паруса, приближается. Пусть не теряют время, запишутся в библиотеку Лефортово и возьмут книги почитать. Я для них оставил там полное собрание сочинений Ивана Франка (пусть "Захар Беркут" будет первым), Ричарда Баха ("Иллюзии"), Жана -Кристофа Гранже ("Мизерере", "Братство Камня"), Дэниела Киза ("Цветы для Элджернона"), Полы Хокинс ("Девушка в поезде") и Кена Фоллетта ("Гибель гигантов"). Есть чем дерзнуть", - приводит Мазурова слова Сущенко.

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Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.

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7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко якобы является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.

Позже защитника Сущенко Марка Фейгина лишили статуса адвоката. Он представляет Сущенко только как общественный защитник.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговор "законным".

МИД Украины выразил протест, требуя от РФ немедленно отменить незаконный приговор по делу Сущенко и обеспечить его освобождение и возвращение в Украину. К этим призывам присоединились и международные организации, такие как ЕС, ОБСЕ, Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ/EFG) и др.

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